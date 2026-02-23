Nekdanji slovenski nogometni selektor Slaviša Stojanović je nepričakovano hitro sklenil trenersko pot v Bosni in Hercegovini. Pozimi je prevzel vodenje Željezničarja in imel z njim velike načrte, a je nato v prvenstvu nanizal kar tri poraze. Vodstvo kluba se je po katastrofalnem vstopu v drugi del sezone odločilo za spremembo. 56-letni Ljubljančan je po tretjem zaporednem porazu v prvenstvu, v Mostarju je v soboto izgubil proti Veležu (0:1), ostal brez službe.

Na začetku te sezone je vodil Koper, z njim pa evropsko pot začel prav proti sarajevskemu Željezničarju. Slaviša Stojanović je lani poleti nekdanjemu velikanu jugoslovanskega nogometa povzročil ogromne težave. Po remiju na Grbavici v Sarajevu (1:1) je na razprodani Bonifiki premagal Željezničar s 3:1 ter tako v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil tekmeca iz Bosne in Hercegovine. Vodstvo sarajevskega kluba si je dobro zapomnilo stratega iz Slovenije, ki je prekrižal načrte Željezničarju in na Sarajevčane naredil zelo dober vtis.

V prvenstvu BiH nanizal kar tri poraze

V prvenstvu BiH njegovi varovanci na treh tekmah niso niti enkrat zatresli mreže tekmeca. Foto: Jure Banfi Ko je Stojanović sredi jesenskega dela prekinil sodelovanje s Koprom, ni dolgo čakal na novega delodajalca. Vodstvo Željezničarja na čelu s prvim možem kluba Saninom Mirvićem ga je povabilo k sodelovanju. Stojanović se je odpravil v Sarajevo s ciljem, da Željezničar popelje v Evropo in se z njim poteguje za najvišja mesta.

Ko pa se je začel spomladanski del prvenstva, je šlo njegovemu klubu marsikaj narobe. Navijače je najprej spravil v slabo voljo s porazom proti Posušju (0:1), nato je na krstni domači tekmi na Grbavici doživel polom proti najslabšemu prvoligašu Rudar Prijedor (0:3), klavrn niz porazov brez doseženega zadetka pa se je v prvenstvu še nadaljeval. Ko je Željezničar v soboto v Mostarju ostal praznih rok proti Veležu (0:1), se je Stojanoviću že močno tresel stolček. Dan po tekmi se je vodstvo odločilo za spremembe.

Slaviša Stojanović je Željezničar zadnjič vodil v soboto proti Veležu (0:1):

Sigurno da rezultatom nisam zadovoljan. Neka volja i želja je bila, ali premalo kreacije, premalo ozbiljnih situacija da ugrozimo gol. Domaćin je bio opasniji, prije svega poslije naših grešaka.

"Spoštovani člani, navijači in prijatelji kluba. Po pogovoru z vodjo trenerskega štaba Slavišo Stojanovićem smo sprejeli skupno odločitev o sporazumni prekinitvi sodelovanja. Gospodu Stojanoviću se zahvaljujemo za njegov profesionalni odnos, trud in prispevek v obdobju, ki ga je preživel v našem klubu, ter mu želimo veliko sreče in uspeha v nadaljevanju kariere," je javnost v BiH nagovoril predsednik skupščine kluba Mirvić. Vrag je tako pri Željezničarju vzel šalo, modri bodo v nadaljevanje sezone krenili z novim trenerjem, nekdanji slovenski selektor, ki je v bogati trenerski karieri osvajal državne naslove tako z Domžalami kot tudi beograjsko Crveno zvezdo, pa je ostal brez službe.

Zmage se je razveselil le v pokalu

Pred časom si je v Sarajevu kruh služil tudi trener Simon Rožman. Vodil je velikega rivala Željezničarja, Sarajevo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Hitreje od načrtov se je pred leti končala tudi trenerska izkušnja njegovega mlajšega rojaka Simona Rožmana. Prevzel je vodenje Sarajeva, na vročem stolčku v glavnem mestu BiH pa zdržal manj kot leto dni. Mladi strateg iz Slovenije je v sezoni 2023/24 resda popeljal Sarajevo do evropske vozovnice, a so bile želje klubskega vodstva še večje. Od njega so zahtevali osvojitev lovorik, ki pa jih Rožman ni mogel zagotoviti.

V tem trenutku je Sarajevo najboljši klub iz prestolnice Bosne in Hercegovine, saj v prvenstvu zaseda tretje mesto. To mesto v BiH še vodi v Evropo, šestouvrščeni Željezničar pa po katastrofalnem vstopu v spomladanski del za njim zaostaja že za 13 točk. Priložnost za Evropo bi lahko tako lažje naskakoval v pokalu, kjer se je uvrstil med najboljših osem. V pokalu je Stojanović svojo edino zmago na klopi Željezničarja proslavljal, ko je 12. februarja nadigral Slavijo s 4:0 in se zlahka uvrstil v četrtfinale. V prvenstvu mu je šlo neprimerno slabše, kar je drago plačal in po treh porazih zapustil klub.