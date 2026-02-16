To je vojni jastreb iz Rusije, ki bi Ukrajino porušil do tal

Od začetka vojne v Ukrajini so mnogi vplivni ruski politiki, medijski operativci in vojni analitiki izražali drastične poglede na to, kaj bi morala Rusija storiti Ukrajini in državam, ki jo podpirajo. Eden od najbolj dosledno radikalnih je zagotovo ruski televizijski voditelj in novinar Sergej Mardan, ki je svoj sloves vojnega jastreba ponovno upravičil pretekli konec tedna z besedami, da je Ukrajino kot državo treba povsem uničiti.

Da bi Rusija v Ukrajini dosegla politične cilje, mora Ukrajino kot državo povsem uničiti in jo porušiti do tal, je prepričan Sergej Mardan, ki vodi lastno politično pogovorno oddajo Mardan, kot voditelj pa nastopa tudi v oddaji slavnega ruskega propagandista Vladimirja Solovjova ter kot poročevalec dela za ruski tabloid Komsomolska pravda.

Russian state TV presenter Sergei Mardan stated that Russia's true goal is not just to change the government in Ukraine, but to completely destroy Ukraine as a state.



This is why negotiations with Putin are failing. He doesn't want peace. He wants genocide of Ukrainians and the… pic.twitter.com/h3ArglBNLu — Денис Казанський (@den_kazansky) February 15, 2026

"Tisti, ki so predhodno govorili o nastanku tako imenovane proruske Ukrajine, o tem, da je treba za dosego ciljev uporabiti tako vojaške kot politične metode, zdaj spoznavajo, da to ne bo šlo. Da bi Rusija v tej vojni dosegla politične cilje, mora povsem uničiti Ukrajino kot državo, porušiti je treba njene temelje. Organizirano življenje, kot ga poznajo v Ukrajini, mora izginiti. Ukrajine in njene prestolnice Kijeva preprosto ne sme več biti," je pretekli konec tedna svoje želje za nadaljnji razvoj dogodkov v Ukrajini predstavil Mardan.

Odpiral bi gulage za mučenje učiteljev in Evropo napadel z jedrskim orožjem

To je bila le ena v seriji številnih izjav, zaradi katerih Sergej Mardan predvsem v Ukrajini velja za enega od najbolj zloglasnih ruskih propagandistov in človeka, ki s svojimi medijskimi nastopi, ki jih gleda na milijone Rusov, neposredno ogroža življenja državljanov in državljank Ukrajine.

Sergej Mardan je od ruskih oblasti večkrat zahteval, naj Ukrajino napadejo z vsemi razpoložljivimi močmi in ukrajinska mesta z bombardiranjem porušijo do tal. Foto: Profimedia

Mardan je od začetka vojne v Ukrajini med drugim:

- pozival k odpiranju gulagov v okupiranih delih Ukrajine, kamor bi pošiljali ukrajinske učitelje, ki otrok nočejo učiti v skladu z ruskimi učnimi načrti, kjer bi z njimi ravnali kruto, in se strinjal z gostom radijske oddaje, da bi jih morda morali preprosto ustreliti (njegovi nadrejeni so ga zaradi besed o gulagih kasneje kritizirali, sam pa je trdil, da so bile vzete iz konteksta, vir);

- našteval sezname krajev v Veliki Britaniji in Franciji, ki bi jih morala Rusija napasti z jedrskim orožjem (vir);

- kot edino možnost za mir v Ukrajini že večkrat tudi v preteklosti navajal popolno uničenje Ukrajine kot države (vir, vir);

- izražal mnenje, da smrti ukrajinskih civilistov zaradi ruskih raket, ko te zadenejo stanovanjske bloke, niso nič posebnega, in pozival k izvedbi podobnih masakrov civilistov, kot se je zgodil v Mariupolu, tudi v drugih večjih ukrajinskih mestih (vir);

Televizijski voditelj Sergej Mardan od Moskve zahteva, da ukrajinsko prestolnico Kijev z zračnimi napadi naredi "neprimerno za življenje". Foto: Reuters

- Finski po njeni pridružitvi zvezi Nato grozil z vojsko (vir);

- želel, da Kijev po zaslugi ruskih križarskih raket postane mesto, ki ni več primerno za življenje, in da vsi prebivalci ukrajinske prestolnice odidejo na Poljsko (vir);

- ruske oblasti pozival k takojšnjemu bombardiranju Kijeva, Harkova in Dnipropetrovska, pri čemer "naj ne varčujejo s strelivom" (vir).