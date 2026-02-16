Sodišče v aferi Fotopub še ni uspelo vročiti obtožnice Dušanu Smodeju

Več kot tri leta po izbruhu afere Fotopub sodišču še vedno ni uspelo vročiti obtožnice enemu od glavnih protagonistov Dušanu Smodeju. Ker obtožnica še ni bila vročena, tudi še ni pravnomočna, vendar aktivnosti za vročitev potekajo, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Obtožnica ga med drugim bremeni spolnega nasilja.

Podrobnejših informacij na sodišču zaenkrat ne morejo podati. Pojasnili so sicer še, da gre za odprt postopek in da zadeva še ni zastarala.

Smodej se nahaja v tujini

Pravnomočna obtožnica je pogoj za začetek sojenja, Smodej pa naj bi se, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, nahajal v tujini. V tem primeru je sicer na ravni EU dogovorjeno, da pravosodni organi pri vročanju procesnih listin obdolžencem sodelujejo neposredno.

V primeru tretjih držav sodelovanje poteka prek ministrstva za pravosodje, razen če sta državi podpisnici mednarodnih pogodb, ki omogočajo tudi neposredno sodelovanje. V primeru Švice je po dodatnem protokolu k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 2001 prav tako omogočeno neposredno vročanje in tudi neposredno sodelovanje.

Podobna ureditev velja tudi za evropski priporni nalog, saj je na podlagi okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in o postopkih predaje med državami članicami EU omogočeno neposredno sodelovanje med pristojnimi organi. V razmerju do tretjih držav pa velja institut izročitve, kjer ima slovensko pravosodno ministrstvo vlogo osrednjega organa, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Obtožnica zoper Smodeja vložena v začetku lanskega leta

Smodeja obtožnica bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Tožilstvo jo je proti njemu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo v začetku lanskega leta. V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, pa je njegovo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa glede na poročanje medijev nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.