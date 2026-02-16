Cena srebra pred preobratom? Kaj kažejo monetarna politika, industrija in zgodovinski cikli.

V času, ko svetovno gospodarstvo zaznamujejo visoka zadolženost držav, občutljivost finančnih trgov na obrestne mere in negotov geopolitični okvir, vlagatelji ponovno povečujejo pozornost do realnih sredstev. Med njimi ima posebno mesto srebro – kovina z dolgo monetarno tradicijo in hkrati ključna industrijska surovina sodobne tehnologije.

V takšnem okolju je cena srebra pomemben makroekonomski indikator, saj pogosto odraža spremembe v likvidnosti, realnih obrestnih merah in dolgoročnem investicijskem sentimentu.

Ključno vprašanje danes ni le, kam se bo trg premaknil v naslednjih tednih, temveč ali se oblikuje nova večletna faza cikla, ki bi lahko bistveno preoblikovala trg plemenitih kovin.

Zakaj je cena srebra drugačna od zlata?

Zlato je primarno monetarna kovina, srebro pa ima dvojno funkcijo:

zgodovinski hranilec vrednosti,

nepogrešljiva industrijska surovina.

Ta kombinacija pomeni, da je gibanje cene srebra praviloma bolj volatilno. V začetnih fazah monetarnega cikla se zlato pogosto odziva prej, medtem ko se srebro odzove z zamikom. Ko pa se potrdi širši investicijski trend, se premiki pri srebru pogosto pospešijo.

Zgodovina kaže, da prav ta druga faza ustvarja največje premike.

Zakaj borzna cena srebra pogosto sledi zlatu z zamikom?

Če pogledamo pretekle cikle, se ponavlja podoben vzorec. Po finančni krizi leta 2008 je zlato začelo rasti takoj ob uvedbi monetarnih spodbud. Borzna cena srebra je sprva zaostajala, nato pa med letoma 2009 in 2011 dosegla izrazito rast.

Razlog za zamik je v strukturi trga. Zlato se kot primarni monetarni instrument takoj odzove na spremembo likvidnosti. Srebro pa potrebuje potrditev širšega investicijskega zagona.

Ko se investitorji začnejo ozirati tudi po bolj volatilnih sredstvih z večjim potencialom donosa, se dinamika pogosto pospeši.

Dolgoročni graf cene srebra razkriva ciklične prehode med obdobji konsolidacije in prebojev. Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Realne obrestne mere – temeljni sprožilec ciklov

Najpomembnejši dejavnik za dolgoročno gibanje plemenitih kovin so realne obrestne mere.

Visoke realne obrestne mere ustvarjajo pritisk.

Nizke ali negativne realne obrestne mere podpirajo rast.

Srebro je na te spremembe še posebej občutljivo, saj združuje investicijski in industrijski vidik. Ko trg oceni, da realna donosnost obveznic pada, se poveča zanimanje za realna sredstva.

Današnje okolje zaznamujejo rekordne ravni globalnega dolga, kar omejuje prostor za dolgotrajno restriktivno monetarno politiko. Vsaka sprememba smeri lahko pomeni pomemben signal za trg.

Kaj razkriva graf cene srebra o trenutnem ciklu?

Dolgoročni graf cene srebra razkriva značilno strukturo večletnih konsolidacij, ki jim sledijo izraziti preboji.

Takšne faze so bile vidne:

po letu 2003,

po letu 2008,

po letu 2020.

Struktura cikla običajno vključuje:

obdobje stabilizacije, rast institucionalnega zanimanja, pospešeno fazo preboja.

Vprašanje je, ali trenutna faza predstavlja nadaljevanje konsolidacije ali začetno stopnjo novega večletnega trenda.

Industrijsko povpraševanje in energetska tranzicija

Industrijska poraba srebra v solarnih celicah, električnih vozilih in elektroniki pomembno vpliva na dolgoročno gibanje cene srebra. Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Posebnost današnjega cikla je izrazita industrijska komponenta.

Srebro je ključno v:

fotovoltaičnih modulih,

električnih vozilih,

polprevodnikih,

naprednih elektronskih sistemih.

Zelena tranzicija in elektrifikacija povečujeta strukturno povpraševanje. Če se industrijski segment poveže z investicijskim zanimanjem, lahko nastane kombinacija, ki bistveno okrepi volatilnost.

Takšno okolje ustvarja pogoje, kjer se spremembe v likvidnosti hitreje prelijejo v tržne cene.

Odkupna cena srebra kot pokazatelj razmer na fizičnem trgu

Vlagatelji ne spremljajo le borznih kotacij. Pomembna je tudi odkupna cena srebra, ki odraža dejansko likvidnost in stanje na fizičnem trgu.

Razlike med borzno in odkupno ceno lahko nakazujejo:

povečano povpraševanje po fizični kovini,

omejitve v dobavnih verigah,

spremembe v tržnih premijah.

V obdobjih negotovosti se razmiki pogosto povečajo, kar potrjuje večje zanimanje za fizične oblike plemenitih kovin.

Cena srebra za en kilogram in struktura naložbenega trga

Za resnejše vlagatelje je pomembna tudi cena srebra za en kilogram, saj večje enote praviloma prinašajo nižje premije glede na borzno ceno.

Pri tem ima pomembno vlogo tudi naložbeno srebro, ki predstavlja standardizirane palice in kovance, prilagojene dolgoročnemu hranjenju vrednosti. V večjih enotah so stroški na gram običajno nižji, kar vpliva na dolgoročno donosnost in investicijsko strategijo.

Takšni dejavniki postanejo še posebej pomembni v obdobjih, ko se poveča zanimanje za fizično lastništvo kovine.

Razmerje zlato–srebro kot dolgoročni kompas

Visoko razmerje zlato–srebro zgodovinsko nakazuje obdobja, ko ima cena srebra večji potencial relativne rasti. Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Eden ključnih indikatorjev je razmerje med ceno zlata in srebra. Ko je to razmerje visoko, je srebro relativno cenejše glede na zlato.

Zgodovina kaže, da so ekstremne vrednosti tega razmerja pogosto sovpadale z začetkom obdobij, ko je srebro začelo prehitevati zlato.

Takšni trenutki se običajno pojavijo v pozni fazi monetarnega cikla, ko trg prepozna trajnejšo spremembo likvidnosti.

Trenutna faza: konsolidacija ali začetek novega trenda?

Mogoči sta dve smeri razvoja.

Scenarij 1 – nadaljnja konsolidacija:

Če realne obrestne mere ostanejo visoke in dolar močan, lahko cena srebra ostane v širšem razponu.

Scenarij 2 – monetarni preobrat:

Če centralne banke zaradi fiskalnih pritiskov omilijo politiko, se lahko investicijski tokovi okrepijo, kar bi spodbudilo novo fazo rasti.

Ključno je razlikovati med kratkoročnim šumom in dolgoročnimi cikli. Največji premiki so se v preteklosti pogosto začeli v obdobjih, ko je prevladoval skepticizem.

Strokovni pogled: Martin Korošec in knjiga Zlata vredna

Martin Korošec je avtor knjige Zlata vredna, v kateri analizira vlogo zlata in srebra v obdobjih monetarnih preobratov. Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Raziskovalec plemenitih kovin Martin Korošec ima dolgoletne izkušnje pri proučevanju trga plemenitih kovin in makroekonomskih ciklov. Svojo analitično pot je strnil v knjigi Zlata vredna, kjer obravnava obdobja, ko monetarni in fiskalni pogoji določajo dolgoročne premike v cenah zlata in srebra.

Knjiga Zlata vredna je namenjena tistim, ki želijo razumeti:

kako zgodovinski monetarni sistemi vplivajo na cene kovin,

kako makropremiki definirajo investicijske cikle,

zakaj se srebro pogosto odziva drugače kot zlato.

Več o knjigi Zlata vredna si lahko preberete na tej spletni strani.

Brezplačni webinar: Cena srebra pred preobratom?

Poleg analitičnih člankov in knjig je ena izmed možnosti za poglobljeno razumevanje trga udeležba na brezplačnem webinarju, kjer Martin Korošec razlaga aktualne premike cene srebra, gibanje trga in makrosignale, ki jih je težko najti v običajnih medijskih analizah.

Pridružite se brezplačnemu webinarju z naslovom:

Cena srebra pred preobratom?

Več o tem si lahko ogledate tukaj .

Cena srebra: kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju cikla?

Srebro je kovina preobratov. Njegova cena je rezultat kompleksnega prepleta monetarnih odločitev, industrijskega povpraševanja in investicijskega razpoloženja.

Če se bodo realne obrestne mere znižale, likvidnost povečala in industrijsko povpraševanje ostalo stabilno, bi se lahko oblikovala struktura, ki je v preteklosti vodila do izrazitih premikov.

Vprašanje zato ni le kratkoročna volatilnost, temveč ali se vzpostavlja novo večletno obdobje, v katerem bi srebro ponovno prevzelo pomembno vlogo na globalnem finančnem zemljevidu.