Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
10.48

Gospodarska rast lani 1,1-odstotna

Gospodarstvo, gospodarska rast | Izvoz se je povečal za 0,3 odstotka, uvoz pa za 2,1 odstotka. | Foto STA

Izvoz se je povečal za 0,3 odstotka, uvoz pa za 2,1 odstotka.

Foto: STA

Slovenski BDP se je lani realno povečal za 1,1 odstotka, je v prvi oceni objavil statistični urad. Rast je skladna z napovedmi in nižja kot v letu 2024, ko je dosegla 1,7 odstotka. V zadnjem lanskem trimesečju je bila medletna rast gospodarske dejavnosti 2,0-odstotna.

K lanski rasti BDP je po pojasnilih statistikov pozitivno prispevala domača potrošnja, ki je zrasla za 2,6 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 1,7 odstotka, pri čemer so se izdatki gospodinjstev zvišali za 1,7 odstotka, izdatki države pa za 1,6 odstotka. Bruto investicije so bile višje za 5,5 odstotka, od tega bruto investicije v osnovna sredstva za 4,1 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se naložbe v nestanovanjsko gradnjo zvišale za 13,5 odstotka, v stanovanjsko gradnjo pa znižale za 7,5 odstotka. Investicije v opremo in stroje so ostale na podobni ravni kot predlani, zrasle so le za 0,7 odstotka.

Letna ocena bo znana konec avgusta

Izvoz se je povečal za 0,3 odstotka, uvoz pa za 2,1 odstotka. Saldo menjave s tujino je tako gospodarsko rast znižal za 1,3 odstotne točke. Po podatkih, prilagojenih za število delovnih dni, ki se uporabljajo za primerjave v EU, pa je bila gospodarska rast lani nekoliko nižja, to je 0,9-odstotna. Samo v zadnjem lanskem trimesečju je bila na četrtletni ravni 0,4-odstotna, na medletni pa 1,6-odstotna.

Večina domačih in tujih ustanov je Sloveniji napovedovala rast v višini okoli 1,0 odstotka oz. nekoliko pod to ravnjo. Tokratna ocena sicer temelji na četrtletnih podatkih, letna ocena pa bo znana konec avgusta.

