Švicarji danes na referendumu tudi o vpisu gotovine v ustavo

V Švici bo danes potekal referendum, na katerem bodo volivci odločali o več vprašanjih, med drugim o vpisu pravice do uporabe gotovine v ustavo, vzpostavitvi podnebnega sklada in znižanju prispevka gospodinjstev za javno radiotelevizijo SRG.

Predlog za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo naj bi glede na javnomnenjski anketi, ki sta ju izvedli javna televizija SRG in medijska skupina Tamedia/20 Minuten, podpira približno 60 odstotkov vprašanih in se mu danes obeta podpora. Drugih predlogov pa naj švicarski volivci danes na referendumu ne bi podprli.

Švicarski volivci bodo danes glasovali tudi o predlogu za znižanje letnega prispevka, ki ga gospodinjstva plačujejo za financiranje švicarske javne radiotelevizije. S trenutnih 335 švicarskih frankov (približno 370 evrov) letno naj bi se po predlogu več skupin, med njimi desničarske Švicarske ljudske stranke (SVP), znižal na 200 švicarskih frankov (približno 220 evrov) letno. Ankete kažejo, da bodo volivci predlog zavrnili, k čemur jih je pozvala tudi vlada, ki poudarja, da je prispevek potreben za zagotavljanje javne službe v vseh štirih jezikovnih območjih države.

Švicarska vlada je v odgovor na pobudo "200 frankov je dovolj!" predlagala, da bi prispevek za gospodinjstva do leta 2029 postopoma znižali na 300 švicarskih frankov, poroča švicarski portal lenews.ch.

V Švici so sicer volivci na referendumu leta 2018 z veliko večino zavrnili odpravo prispevka za javno radiotelevizijo.

Švicarji bodo odločali tudi o ustanovitvi podnebnega sklada, namenjenega boju proti globalnemu segrevanju in odpravljanju njegovih posledic. Kot kažejo javnomnenjske ankete, bodo volivci sledili pozivu vlade in ustanovitev sklada zavrnili, saj menijo, da je ambiciozen projekt predrag, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Anketa gfs.bern je pokazala, da predlogu odločno nasprotuje 52 odstotkov vprašanih, medtem ko je zadnja anketa skupine Tamedia/Leewas pokazala, da ji nasprotuje še več, in sicer 62 odstotkov volivcev.

Pobuda za podnebni sklad, ki so jo sprožili Socialdemokratska stranka in Zeleni, poziva, naj država za boj proti podnebnim spremembam porabi od pol do enega odstotka letnega BDP Švice. Čeprav bi to pomenilo vsaj podvojitev zneska, ki ga Švica trenutno porabi za varstvo podnebja, predlagatelji trdijo, da bi bili stroški neukrepanja veliko višji, poroča dpa.