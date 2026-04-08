Trem znakom horoskopa se še ta mesec obeta velika romanca

Trem nebesnim znamenjem so zvezde trenutno še posebej naklonjene, ko gre za ljubezen. Če ste med njimi, se pripravite na metuljčke v trebuhu, nepričakovana srečanja in zgodbe, ki bi lahko trajale veliko dlje, kot si mislite.

Lev

Levi vstopate v obdobje, v katerem boste še posebej samozavestni, zaradi česar se vam bo nemogoče upreti. Če ste samski, je zelo verjetno, da boste spoznali nekoga, ki vas bo nemudoma osvojil, in to na kraju, kjer bi to najmanj pričakovali. Če ste v zvezi, pa bi lahko začutili nov val strasti in se znova zaljubili v svojega partnerja. To je čas, ko bo glavno besedo imelo srce in vi mu boste sledili.

Tehtnica

Pred tehtnicami je obdobje romantičnih presenečenj in globokih pogovorov, ki vam bodo zamajali tla pod nogami. Nekdo v vaši bližini bi vam lahko priznal, kaj čuti do vas, ali pa boste sami ugotovili, da med vami in določeno osebo obstaja nekaj več. Vse bo zelo spontano, a obenem tudi zelo usodno. Če ste se pripravljeni odpreti, je pred vami zgodba, ki bi lahko hitro prerasla v nekaj resnega.

Ribi

Ribe boste do konca meseca živele v skorajda filmski ljubezenski zgodbi. Intuicija vas bo vodila naravnost proti osebi, s katero imate enake vrednote in čustva. To bo spoj, ki ne bo temeljil le na privlačnosti, ampak tudi na globokem razumevanju. Tistim, ki ste že v zvezi, se bo pokazala priložnost, da svoj odnos dvignete na višjo raven in se s partnerjem povežete na način, ki je do zdaj morda zbledel.