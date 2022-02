Prvi mož glasne skupine nasprotnikov cepljenja in epidemioloških ukrepov, ki pred sedežem RTV Slovenija v Ljubljani že mesece zahtevajo umik vseh omejitev, širijo teorije zarot in razglašajo, da bolezen covid-19 ne obstaja, v začetku septembra lani pa so tudi vdrli v studio oddaje Odmevi , je že tri tedne zelo bolan.

Ladislav Troha je nekdanji častnik v Slovenski vojski, znan tudi kot "pojoči major". Širna slovenska javnost je zanj najverjetneje izvedela leta 2001, ko naj bi ga za pet mesecev ugrabili neznani storilci, vendar so se pojavila ugibanja, da se to ni zgodilo. Leta 2014 je dva meseca gladovno stavkal pred sedežem vlade in stavbo RTV Slovenija.

Troha zdaj že nekaj časa vodi gibanje, ki pred poslopjem RTV Slovenija v Ljubljani in na spletu zagovarja stališča, da koronavirus ne obstaja in da je pandemija zarota proti človeštvu. Na družbenem omrežju Facebook je danes pojasnil, da je zadnje tri tedne zaradi hujše bolezni preživel v postelji.

Kljub temu, da njegovi opisani simptomi sovpadajo z nekaterimi simptomi prebolevanja bolezni covid-19 (drastična izguba teže v kratkem času, razjede po ustih), Troha trdi, da je bil v resnici napaden z mikrovalovnim orožjem. Želeli naj bi ga utišati, pojasnjuje. Od slovenske policije in Sove zahteva preiskavo.

Imeli so vse simptome covid-19, a so trdili, da so jih napadli z antraksom

Podobno razlago za bolezen - gre za zaroto proti nam, ker vemo preveč - so javnosti decembra lani ponudili organizatorji kongresa nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja gibanja ReAwaken America v ZDA.

Po konferenci, ki je potekala med 9. in 11. decembrom, je nekaj vidnih članov gibanja in soorganizatorjev dogodka , ki so se družili v zaprtih prostorih, nihče pa ni bil cepljen, zbolelo. Imeli so simptome bolezni covid-19 - težko dihanje, kašelj, vročino in bolečine po celotnem telesu.

Nihče sicer ni želel omeniti možnosti, da so se morda nalezli bolezni covid-19. Namesto tega so začeli širiti teorijo, da so bili na dogodku ReAwaken America tarče napada z biološkim orožjem. Imeli naj bi antraks oziroma vranični prisad. Simptomi te bolezni, če gre za sicer razmeroma redek pljučni antraks, so na las podobni covidnim.