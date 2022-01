Marjorie Taylor Greene ni cepljena proti bolezni covid-19, s čimer se je že večkrat javno pohvalila. Manj javna je bila do 23. decembra lani informacija, da je Greenova delničarka treh podjetij, ki proizvajajo cepiva proti bolezni covid-19, in si od učinkovitosti cepiv (za katera javno sicer trdi, da so smrtno nevarna) torej obeta neposredno finančno korist.

Marjorie Taylor Greene ni cepljena proti bolezni covid-19, s čimer se je že večkrat javno pohvalila. Manj javna je bila do 23. decembra lani informacija, da je Greenova delničarka treh podjetij, ki proizvajajo cepiva proti bolezni covid-19, in si od učinkovitosti cepiv (za katera javno sicer trdi, da so smrtno nevarna) torej obeta neposredno finančno korist. Foto: Guliver Image

Eden trenutno najbolj odmevnih dogodkov na ameriški politični sceni je dokončna ukinitev uporabniškega računa republikanske kongresnice Marjorie Taylor Greene na družbenem omrežju Twitter. Gre za eno najbolj kontroverznih oseb politične scene v Združenih državah Amerike, ki je znana po glasnem nasprotovanju cepljenju proti bolezni covid-19 in drugim epidemiološkim ukrepom, kot je nošnja zaščitne maske. Greenovo, ki je ironično sicer vlagateljica v farmacevtska podjetja, natančneje, v proizvajalce cepiv, ki jim sama nasprotuje, je s Twitterja odneslo ponavljanje znanih (in zavajajočih) stališč, ki jih pogosto slišimo tudi na slovenski proticepilski sceni.

47-letna Marjorie Taylor Greene iz ameriške zvezne države Georgia je bila v kongres ZDA na listi republikanske stranke izvoljena novembra 2020. Njen dozdajšnji čas v poslanski klopi − danes mineva natanko leto dni od začetka njenega mandata − si bodo državljani ZDA bolj kot po njenih političnih dosežkih najverjetneje zapomnili po kontroverznih izjavah in stališčih, ki jih ni bilo malo.

Judovski laserji iz vesolja in klavnica otrok v kleti picerije



Marjorie Taylor Greene podpira tudi teorijo zarote QAnon, katere pristaši verjamejo v vsak teden bolj za lase privlečeno napoved, kako bo oseba oziroma skupina oseb, znana kot Q, Ameriko in svet rešila pred pedofilsko satanistično kabalo in za predsednika ZDA ponovno ustoličila Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Še preden se je podala v volilni boj za kongresni stolček, je bila Marjorie Taylor Greene glasna podpornica klasičnega kolaža teorij zarot, ki so segale od zanikanja terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2011, označevanja strelskih pohodov, katerih tarče so bili ameriški civilisti, tudi mali otroci, za laži oziroma namigovanja, da so obsežne gozdne požare leta 2018 povzročili "judovski vesoljski laserji", do afere Pizzagate, ko verniki so trdili, da se v kleti picerije Comet Ping Pong v Washingtonu izvaja sadistično izživljanje nad otroki.

Greenova obožuje Donalda Trumpa, a romanca se konča pri vprašanju cepljenja proti bolezni covid-19

Odkar je predsedovanje ZDA januarja lani prevzel Joe Biden, s čimer je na pleča njegove administracije padlo tudi sprejemanje ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19, je Greenova postala velik kritik vsega, kar je povezano z omejevanjem širjenja koronavirusa, še posebej pa cepljenja proti bolezni covid-19.

Marjorie Taylor Greene med govorom na shodu nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa 4. januarja 2021. Foto: Guliver Image

Jasno je, da gre pri tem tudi za vprašanje politične pripadnosti. Greenova je velika podpornica prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je bil pred predajo oblasti eden najglasnejših kritikov Bidna. Toda naklonjenost Greenove Trumpu sega le do cepiv.

Donald Trump kljub občasno glasnemu negodovanju svojih privržencev namreč ostaja podpornik cepljenja proti bolezni covid-19, kar je glasno povedal že večkrat. Sam je prejel že tri odmerke. Greenova ukrepe in cepljenje proti bolezni covid-19 medtem demonizira v slogu najbolj gorečih proticepilcev.

Neprimernih izjav Marjorie Taylor Greene o epidemiji bolezni covid-19, ukrepih in cepljenju so imeli že večkrat "poln kufer" tudi v njeni politični opciji. Maja letos so nekateri vidni člani republikanske stranke, med drugim tudi Kevin McCarthy, vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu ameriškega kongresa, obsodili njene primerjave obveze po nošnji zaščitnih mask s holokavstom, genocidom nacistov nad Judi. Greenova in njen politični kolega ter somišljenik Andrew Clyde sta zaradi odklanjanja nošnje maske v kongresu ZDA do zdaj plačala že za skoraj sto tisoč evrov kazni.

Twitter je kongresnico večkrat opozoril, nato pa udaril po mizi

Prav ena tovrstnih izjav jo je pretekli konec tedna odnesla s Twitterja, platforme, ki je daleč najglasnejši megafon Greenove in ki je imela tudi ogromno zaslug za njen razmeroma hiter politični vzpon. Twitter je osebni račun Greenove s skoraj pol milijona sledilci zaradi širjenja dezinformacij v preteklosti blokiral že štirikrat, zdaj pa ga je ukinil za vedno.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Sodu je dno izbila najnovejša objava Greenove, v kateri je zapisala, da je "cepljenje proti bolezni covid-19 povzročilo ekstremno veliko smrti". Kongresnica se je pri tej in še nekaj podobnih preteklih objavah sklicevala na podatkovno bazo s prijavami neželenih učinkov cepljenja VAERS, ki jo upravlja zvezna vlada ZDA.

VAERS je eno najpogosteje zlorabljenih "orožij" nasprotnikov cepljenja. Tudi v Sloveniji.

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), sistem za zbiranje poročil o stranskih učinkih cepiv, je bil v ZDA vzpostavljen leta 1990, nad njim pa družno bdita CDC, ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, in FDA, ameriški Urad za hrano in zdravila.

Poročilo o neželenem odzivu na prejetje cepiva lahko prek VAERS odda vsak, vsa poročila pa so javno objavljena na spletu. Namen zbiranja tovrstnih podatkov je pomoč znanosti za oceno koristi oziroma tveganja cepiv.

Spletna stran VAERS obiskovalce sicer jasno opozarja, da poročila o stranskih učinkih cepljenja lahko vsebujejo podatke, ki so netočni ali napačni oziroma jih ni mogoče preveriti, prav tako lahko gre pri prijavi stranskega učinka po cepljenju za naključen zdravstveni dogodek, ki je sovpadal s prejetjem cepiva.

"Samo vnos v bazi VAERS ne more biti dokaz, da je prejem cepiva povzročil oziroma prispeval k neželenemu stranskemu učinku ali bolezni," se glasi opozorilo na spletni strani VAERS.

Gre sicer za besede, ki jih nasprotniki cepljenja, ki se pri navajanju podatkov o smrtih zaradi cepljenja proti bolezni covid-10, opirajo na vnose v bazi VAERS, skoraj brez izjeme ignorirajo.

Portal OpenVAERS je vsebino poročil o stranskih učinkih cepljenja, vneseno v VAERS, predstavljal kot dejstva in obiskovalcem spletne strani ni pojasnil, da gre lahko za nepreverjene ali netočne podatke. Prav tako so bile na posebnem delu portala OpenVAERS, ki spremlja izključno stranske učinke cepljenja proti bolezni covid-19, brez konteksta navedene številke o smrtih in hospitalizacijah ljudi, ki so prejeli cepivo. Šele avgusta lani se je razvedelo, da v ozadju portala ni bila ekipa nepristranskih profesionalcev, v kar je OpenVAERS poskusil prepričati obiskovalca, temveč je šlo za solo projekt 55-letne ameriške programerke Lizabeth Pearl Willner. Ta je cepljenje med drugim primerjala s holokavstom, izvajalce cepljenja in vse, ki so že prejeli cepivo, pa s kolaborantovimi prebivalci nacistične Nemčije med drugo svetovno vojno. Na svojem profilu na Twitterju (@1pissedoffmom1, že izbrisan) je tudi redno delila posodobitve podatkov o domnevnih smrtih zaradi cepljenja proti bolezni covid-19 − podatke iz nepreverjenih poročil, ki jih je predstavljala kot dejstva − in nepristransko pripisala "MASAKER". Foto: Matic Tomšič

V zadnjem letu so, tako se je izkazalo v vsaj dveh zelo znanih primerih, proticepilci ustanavljali tudi zelo dobro obiskane spletne portale, ki podatke o domnevnih smrtih in stranskih učinkih pridobivajo iz baze VAERS in jih predstavljajo kot dejstva, izpustijo pa opozorilo o morebitni netočnosti podatkov, ki je prikazano na izvirnem portalu VAERS.

Te spletne portale je kot legitimne vire podatkov prav tako brez opozarjanja, da lahko gre za nepopolne informacije, citirala tudi samooklicana Iniciativa slovenskih zdravnikov, ki nasprotuje cepljenju proti bolezni covid-19 v Sloveniji.

Marjorie Taylor Greene trdi, da so cepiva proti bolezni covid-19 nevarna, a si od njih obeta dobiček

Ena najbolj prepoznavnih fotografij Marjorie Taylor Greene v letu 2021. Nastala je 13. januarja v kongresu ZDA. Greenova je med govorom, ki je bil predvajan po televiziji, nosila zaščitno masko z napisom "cenzurirana". Foto: Guliver Image

Greenova na Twitterju sicer ostaja aktivna, saj ima še en profil, službeni. Ukinitve osebnega računa na Twitterju sicer ni sprejela mirno. V uradnem odzivu v komunikacijski aplikaciji Telegram je Twitter razglasila za "sovražnika Združenim državam Amerike, ki si prizadeva za utišanje resnice", in ga obtožila pomoči "komunistični revoluciji".

Pred božičem je sicer odmevalo razkritje, da je kongresnica vsaj od avgusta lani delničarka kar treh farmacevtskih podjetij, ki razvijajo in proizvajajo cepiva proti bolezni covid-19. Aktivne naložbe, ki jih zanjo sicer upravlja investicijski svetovalec, ima v podjetjih Pfizer, AstraZeneca in Johnson & Johnson.

Preberite tudi: