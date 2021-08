Slovenski zdravniki, ki so proti cepljenju, nasedli goreči proticepilki

Eno najmogočnejših orožij zagrizenih nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 je zmotna oziroma namenoma napačna interpretacija prijav neželenih stranskih učinkov cepljenja. Gre za podatke, ki so ključni za zanesljivo sklepanje o koristih ali tveganjih zdravila oziroma cepiva, zbirajo pa jih agencije za nadzor nad zdravili, kot sta evropska EMA in ameriški CDC. Toda s podatki je mogoče tudi manipulirati oziroma jih predstavljati brez konteksta, kar od začetka leta zelo uspešno počne OpenVAERS, eden najpogostejših stebrov, na katere se v podporo svojim argumentom naslanjajo proticepilci. OpenVAERS se predstavlja kot nepristranski in transparentni vir informacij, ki ga upravljajo profesionalci, toda v resnici je v ozadju zgolj ena radikalna nasprotnica cepljenja, ki epidemiološke ukrepe primerja s holokavstom. OpenVAERS ima ogromen doseg, med drugim ga kot legitimen vir informacij navajajo v Iniciativi slovenskih zdravnikov, ki nasprotuje cepljenju proti bolezni covid-19 .

Kaj je VAERS

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), sistem za zbiranje poročil o stranskih učinkih cepiv, je bil v ZDA vzpostavljen leta 1990, nad njim pa družno bdita CDC, ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, in FDA, ameriški Urad za hrano in zdravila. Poročilo o neželenem odzivu na prejetje cepiva lahko prek VAERS odda vsak državljan ZDA, vsa poročila pa so javno objavljena na spletu.

Namen zbiranja tovrstnih podatkov je pomoč znanosti za oceno koristi oziroma tveganja cepiv. CDC sicer opozarja, da poročila o stranskih učinkih lahko vsebujejo podatke, ki so netočni ali napačni oziroma jih ni mogoče preveriti, prav tako lahko gre pri prijavi stranskega učinka po cepljenju za naključen zdravstveni dogodek, ki je sovpadal s prejetjem cepiva.

Za Siol.net so pri Evropski agenciji za zdravila, ki upravlja sistem EudraVigilance, ta je v srži podoben ameriškemu VAERS, pred nekaj tedni opozorili, da so na spletu v zadnjem času opazili porast primerov napačne interpretacije javno dostopnih podatkov o domnevnih stranskih učinkih cepiv. To so pripisali nerazumevanju načina, kako se zbirajo podatki, in namenski napačni interpretaciji podatkov pri posameznikih ali organizacijah, katerih cilj je zavajanje javnosti o varnosti zdravil oziroma v konkretnem primeru cepiv proti bolezni covid-19. Foto: Reuters

Da se lahko na VAERS znajdejo tudi najbolj absurdne prijave stranskih učinkov, je leta 2004 dokazal anesteziolog James Laidler, ki je uspešno oddal poročilo, da se je po prejetju cepiva proti gripi začel spreminjati v stripovskega superjunaka Neverjetnega Hulka.

Podobno so pred kratkim za Siol.net opozorili pri Evropski agenciji za zdravila, ki upravlja sistem za prijavo neželenih stranskih učinkov in zdravil EudraVigilance. "Podatki o neželenih učinkih se ne smejo razlagati na način, da zdravilo ali zdravilna učinkovina povzroča opažen neželeni učinek ali da njuna uporaba ni varna. Le podrobna in znanstvena ocena vseh razpoložljivih podatkov omogoča zanesljivo sklepanje o koristih in tveganjih zdravila, so pojasnili.

Toda ta opozorila so na gluha ušesa naletela pri nasprotnikih cepljenja proti bolezni covid-19, ki tako VAERS kot EudraVigilance že tako rekoč od začetka množičnega cepljenja zlorabljajo za svoje cilje, to je zmanjševanje zaupanje javnosti v varnost cepiv proti bolezni covid-19.

Od letošnje zime tako deluje spletni portal OpenVAERS, ki poročila o neželenih učinkih cepljenja iz podatkovne baze VAERS predstavlja v grafično bolj privlačni in pregledni obliki, posebej pa vodi tudi statistiko o posledicah cepljenja proti bolezni covid-19.

Proticepilsko "biblijo" OpenVAERS je v zadnjih šestih mesecih obiskalo več uporabnikov spleta kot pravi VAERS. Foto: Matic Tomšič

OpenVAERS je do pred kratkim, ko je prišlo do zelo pomembnega razkritja v povezavi s spletnim portalom, vsebino poročil o stranskih učinkih cepljenja, vneseno v VAERS, predstavljal kot dejstva in obiskovalcem spletne strani ni pojasnil, da gre lahko za nepreverjene ali netočne podatke.

Prav tako so bile na posebnem delu portala OpenVAERS, ki spremlja izključno stranske učinke cepljenja proti bolezni covid-19, brez konteksta navedene številke o smrtih in hospitalizacijah ljudi, ki so prejeli cepivo.

Skrivanje opombe, da strašni podatki o smrtih in hospitalizacijah mogoče sploh niso resnični

To se je v manjši meri spremenilo pred nekaj dnevi, tako da je komaj opazno: OpenVAERS obiskovalcem zdaj prikazuje malo spletno povezavo do besedila, v katerem je razloženo natanko to, na kar opozarja CDC: da so vsa poročila v sistemu VAERS nepreverjena, da lahko vsebujejo netočne podatke in da zgolj po številu poročil ni mogoče sklepati, da so stranske učinke res povzročila cepiva in ne drug dejavnik.

Obkrožena je spletna povezava, kjer si lahko obiskovalci spletne strani preberejo, da ni nujno, da so številke o smrtih zaradi cepiva proti bolezni covid-19 tudi resnične. Povezave pred tednom dni še ni bilo, OpenVAERS je vse številke predstavljal kot dejstva. Kdor povezave ne opazi, jih bo sicer morda še naprej interpretiral tako. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zakaj je prišlo do spremembe? Zato, ker je postala znana identiteta osebe, ki ustvarja spletno stran OpenVAERS. Čeprav obiskovalca ta poskusi prepričati, da je v ozadju ekipa nepristranskih profesionalcev, gre za solo projekt 55-letne ameriške programerke Lizabeth Pearl Willner, je pred dnevi razkril raziskovalni portal Logically.

Kot so ugotovili na portalu Logically, se je Willnerjeva v aktivistko proti cepljenju prelevila zato, ker naj bi hujšo reakcijo na cepljenje proti otroškim nalezljivim boleznim doživel njen otrok. Foto: Facebook

Zakaj je izginila s spleta, ni težko ugotoviti

Liz Willner, kot se je prebivalka kalifornijskega Oaklanda predstavljala na spletu, je od objave portala Logically izbrisala vse svoje profile na družbenih omrežjih.

Zakaj, ni težko sklepati. Čeprav Willnerjeva zatrjuje, da je nepristranska in da je edini namen projekta OpenVAERS zagotavljati večjo transparentnost in preglednost podatkov, ki se zbirajo v sistemu VAERS, so njene objave na družbenih omrežjih razkrivale, da je goreča nasprotnica cepljenja proti bolezni covid-19.

Cepljenje je med drugim primerjala s holokavstom, izvajalce cepljenja in vse, ki so že prejeli cepivo, pa s kolaborantovimi prebivalci nacistične Nemčije med drugo svetovno vojno. Na svojem profilu na Twitterju (@1pissedoffmom1, že izbrisan) je tudi redno delila posodobitve podatkov o domnevnih smrtih zaradi cepljenja proti bolezni covid-19 − podatke iz nepreverjenih poročil, ki jih je predstavljala kot dejstva − in nepristransko pripisala "MASAKER".

Ena od objav Liz Willner na družbenem omrežju na Facebooku, v kateri je v isti sapi primerjala cepljenje proti bolezni covid-19 in nacistično Nemčijo. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

OpenVAERS ima več obiska kot pravi VAERS, nanj so se oprli tudi slovenski zdravniki, ki so proti cepljenju

VAERS je v prvih šestih mesecih tega leta zbral okrog 800 tisoč "unikatnih" obiskovalcev, OpenVAERS, ki ga upravlja Willnerjeva, pa več kot 1,2 milijona.

OpenVAERS ob tem pušča tudi gromozanski odtis na družbenih omrežjih in drugod po spletu. Samo na Facebooku je bila povezava do portala OpenVAERS deljena že več kot 50 tisočkrat, a to je pravzaprav razmeroma majhna številka in le vrh ledene gore.

Ker so poročila o domnevnih stranskih učinkih cepiv in posledicah cepljenja proti bolezni covid-19 na portalu OpenVAERS predstavljena v grafično privlačni obliki, so idealna za deljenje v slikovni. Družbena omrežja so tako polna izrezkov zaslona s portala OpenVAERS, najdemo pa jih tudi na nekaterih spletnih straneh, ki predstavljajo argumente proti cepljenju.

Delček objav na Facebooku, ki jih najdemo s ključno besedo "vaersdata". Proticepilci, sploh tisti, ki so vir dezinformacij o cepljenju proti bolezni covid-19, so VAERS naravnost vzljubili, saj ogromno ljudi, ki spremljajo njihove vsebine, ne ve, kaj je VAERS, kako deluje oziroma kako je treba interpretirati poročila o stranskih učinkih cepiv. Foto: Matic Tomšič

Na podatke, ki jih prikazuje OpenVAERS, se je v članku z naslovom Ustavite cepljenje otrok in mladostnikov s COVID-19 cepivi konec junija med drugim sklicevala tudi Iniciativa slovenskih zdravnikov.



Manjša skupina zdravnikov, ki zvečine antagonizira cepljenje proti bolezni covid-19, je v članku portal OpenVAERS zmotno predstavila kot "pravo" podatkovno bazo VAERS in navedla tudi poročila o pogostosti oziroma po njihovi interpretaciji celo porastu miokarditisa/perikarditisa pri mladostnikih, cepljenih proti bolezni covid-19, pri tem pa, podobno kot OpenVAERS, ni opozorila, da gre lahko za nepreverjene podatke.



Iniciativa slovenskih zdravnikov je sicer podobno zavajajoče navajala tudi podatke o stranskih učinkih cepiv proti covid-19, ki jih zbira EudraVigilance, evropski ustreznik sistema VAERS.