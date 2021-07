Kaj so vam zamolčali slovenski zdravniki, ki so proti cepljenju

Po začetku cepljenja proti bolezni covid-19 so eno glavnih orožij proticepilskih gibanj postali mehanizmi za prijave neželenih učinkov cepljenja oziroma medicinskih stanj, ki so se pojavila po prejetju cepiva. V Evropi so z napačno interpretacijo poročil o stranskih učinkih tako začeli zlorabljati podatkovno bazo EudraVigilance, v Združenih državah Amerike pa VAERS.

Po začetku cepljenja proti bolezni covid-19 so eno glavnih orožij proticepilskih gibanj postali mehanizmi za prijave neželenih učinkov cepljenja oziroma medicinskih stanj, ki so se pojavila po prejetju cepiva. V Evropi so z napačno interpretacijo poročil o stranskih učinkih tako začeli zlorabljati podatkovno bazo EudraVigilance, v Združenih državah Amerike pa VAERS. Foto: Unsplash

Kaj je Iniciativa slovenskih zdravnikov in za kaj se zavzema

Gibanje Iniciativa slovenskih zdravnikov, ki na spletu deluje od lanske jeseni, na spletni strani slovenskizdravniki.si in na profilu na družbenem omrežju Facebook objavlja vsebine, ki pozivajo k preudarnosti pri cepljenju proti bolezni covid-19 oziroma ga odsvetujejo in problematizirajo splošne ukrepe za zajezitev epidemije, kot je nošnja zaščitnih mask.

Spletno stran slovenskizdravniki.si je oktobra lani registrirala vzgojiteljica Alenka Mišič, pod objavami na spletni strani, ki so podpisane, pa najdemo imena približno ducata zdravnikov s področij splošne medicine, travmatologije, ginekologije, anesteziologije, stomatologije, psihiatrije. Med njimi ni virologov, infektologov, imunologov ali epidemiologov.

Esenca objav Iniciative slovenskih zdravnikov so zagovarjanje prostega odločanja za cepljenje proti bolezni covid-19, opozarjanje na stranske učinke in morebitne posledice cepljenja ter polemiziranje ustreznosti ukrepov za zajezitev epidemije, ko sta nošnja mask in testiranje.

Glede na vsebino zapisov je mogoče sklepati, da je stališče Iniciative slovenskih zdravnikov do cepljenja proti bolezni covid-19 izrazito odklonilno. Tako rekoč vse njihove objave o cepljenju tega namreč problematizirajo oziroma izpostavljajo njegove domnevne pomanjkljivosti.

Članek osebnega trenerja o 18 razlogih, zakaj se ne namerava cepiti proti bolezni covid-19, je bil najprej objavljen na spletni strani znanega gibanja Children's Health Defense. To je že nekaj let prepoznano kot eden največjih virov dezinformacij o cepljenju in cepivih na svetovnem spletu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Eden bolj viralnih povsem enostranskih zapisov, ki jih je do zdaj objavila Iniciativa slovenskih zdravnikov in s katero so si prislužili tudi nekaj kritik uporabnikov Facebooka, je bil prevod članka v angleščini z naslovom 18 razlogov, zakaj se ne bom cepil. Iniciativa slovenskih zdravnikov ga je predstavila kot nasprotno mnenje stroki in oblasti, ki "vsakodnevno vsiljuje razloge za sprejem eksperimentalnega cepiva". Gre sicer za nasprotno mnenje, ki ga ni napisal zdravnik, temveč ameriški osebni trener in tako imenovani "life coach Chris Elliot. Ta je že v uvodu v članek bralce opomnil, da bo z njimi sicer z veseljem razpravljal vsebini članka, a le v primeru, če si pri utemeljevanju svojih argumentov ne bodo pomagali z znanostjo. Poglobljen demanti članka je kasneje na svojem priljubljenem blogu Science-Based Medicine kasneje objavil znani ameriški onkolog in popularizator znanosti David Gorski.

Čeprav Iniciativa slovenskih zdravnikov trditve v objavah pogosto podkrepi s strokovnimi viri, je na spletni strani iniciative, kdo jo upravlja, ni znano, mogoče najti tudi "uporabne" povezave do nekaterih spletnih mest, ki so sicer del univerzuma teorij zarot.

UKC Ljubljana javno demantiral del najnovejšega zapisa, toda to ni vse, kar je z njim narobe

V zadnjem zapisu, objavljenem na spletni strani slovenskizdravniki.si, je avtorica, ginekologija dr. Sabina Senčar, predstavila primer 20-letnika, ki naj bi mu telo po prejetju cepiva proti bolezni covid-19 povsem odpovedalo. Fant naj bi po cepljenju oslepel in postal nepokreten, njegovo telo pa naj ne bi bilo zmožno opravljanja osnovnih funkcij, je navedeno v zapisu.

To trditev so kot neresničen zapis prejšnji teden demantirali na ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru, kjer so s primerom seznanjeni. "V UKC Ljubljana lahko na podlagi javno objavljenih podatkov potrdimo, da je bil v naši obravnavi pacient, ki delno ustreza opisu, ki je naveden v javni objavi, vendar ne držijo navedbe, da bi bil nepokreten oziroma ostale navedbe iz javne objave. Zaradi medicinske etike in varovanja zasebnosti ne smemo ali želimo razkriti diagnoze - vendar poudarjamo, da so simptomi in znaki združljivi z boleznijo, ki ni povezana s cepljenjem," so zapisali.

"V cepljenju proti koronavirusu je bilo do sedaj uporabljenih že preko 3 milijarde odmerkov. Na spletni strani z medicinsko literaturo PubMed ni nobenega zapisa o povezavi simptomov javno izpostavljene osebe s cepljenjem proti novemu koronavirusu. Potek bolezni je povsem drugačen od tistih, ki so značilni za nevroimunolške dogodke po cepljenju. Glede na to smo na nevrološki kliniki mnenja, da pri izpostavljemu pacientu ni dokazov o povezanosti bolezni s cepljenjem proti novemu koronavirusu," so v odzivu na vsebino objave še zapisali na UKC Ljubljana. Foto: Klemen Korenjak

Toda objava z naslovom Mojim otrokom o cepljenju vsebuje še eno zavajajočo netočnost, katere različice se v zadnjih tednih kot vihar širijo po svetovnem spletu in družbenih omrežjih.

Gre za zastrašujoč, tako pravijo, podatek o številu domnevnih poškodb in smrti kot posledic cepljenja proti bolezni covid-19, ki ga spletna stran Iniciativa slovenskih zdravnikov predstavlja kot dejstvo. Citat iz članka:

"Končen izkupiček poškodb po cepljenju je zastrašujoč. EuraVigilance, ki spremlja in beleži prijave neželenih stranskih učinkov zdravil v Europi, je junija poročal o 1,5 milijonov poškodb po cepljenju in 15,472 smrti. Ne gre samo za tromboze in embolije, kaže se v prizadetosti in poškodbah vseh organskih sistemov."

Šlo naj bi za statistiko resnih posledic in smrti zaradi cepljenja, ki naj bi jo redno osveževal EudraVigilance (ne EuraVigilance, kot je zapisano v članku), centralna evropska podatkovna baza o domnevnih neželenih učinkih zdravil, ki so odobrena za uporabo v Evropski uniji ali so vključena v klinične preizkuse.

Enake številke najdemo na grafiki z logotipom Evropske agencije za zdravila (EMA) in napisom EudraVigilance, ki se je konec junija hitro širila tudi med slovenskimi uporabniki družbenega omrežja Facebook, predvsem tistimi, ki nasprotujejo cepljenju oziroma v njem vidijo zaroto:

Ta prirejena grafika, ki domnevne poškodbe in smrti, ki naj bi jih povzročilo cepivo proti bolezni covid-19, prikazuje kot dejstvo, v resnici pa je ne objavlja Evropska agencija za zdravila, po spletu že nekaj časa kroži med nasprotniki cepljenja, pojavlja pa se tudi na spletnih straneh z izrazito proticepilsko držo. Foto: Facebook

Evropska agencija za zdravila: mi ne objavljamo takšnih dokumentov, številke pa so interpretirane narobe

Za obrazložitev grafike in zapisanega smo se obrnili neposredno na Evropsko agencijo za zdravila, kjer so za Siol.net sprva pojasnili, da ne gre za njihovo grafiko oziroma da EMA ne objavlja dokumentov v takšni obliki.

Nadaljevali so s pojasnilom, da so na spletu v zadnjem času opazili porast primerov napačne interpretacije javno dostopnih podatkov o domnevnih stranskih učinkih v bazi EudraVigilance. To so pripisali nerazumevanju načina, kako se zbirajo podatki, in namenski napačni interpretaciji podatkov s strani posameznikov ali organizacij, katerih cilj je zavajanje javnosti o varnosti zdravil oziroma v konkretnem primeru cepiv zoper bolezen covid-19.

Za komentar navedbe o številu poškodb in smrt zaradi cepljenja proti bolezni covid-19 kot dejstva smo istočasno kot Evropsko agencijo za zdravila prosili tudi Iniciativo slovenskih zdravnikov. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Za Siol.net so pri Evropski agenciji za zdravila poudarili opozorili glede interpretacije zbranih podatkov, ki sta navedeni tudi na naslovni strani portala EudraVigilance, v objavi na spletni strani Iniciative slovenskih zdravnikov pa ne:

- Podatki na tej spletni strani se nanašajo na domnevne neželene učinke, tj. medicinske dogodke, ki so jih opazili po uporabi zdravila, vendar ni nujno, da jih je zadevno zdravilo povzročilo ali da so z njim povezani.

- Podatkov o neželenih učinkih se ne sme razlagati na način, da zdravilo ali zdravilna učinkovina povzroča opažen neželeni učinek ali da njuna uporaba ni varna. Le podrobna in znanstvena ocena vseh razpoložljivih podatkov omogoča zanesljivo sklepanje o koristih in tveganjih zdravila.

Glede na to, da gre po razlagi Evropske agencije za zdravila za napačno interpretacijo podatkov v bazi EudraVigilance, zapis ni nedolžen. Že izvirno objavo je na Facebooku prek profila Iniciativa slovenskih zdravnikov delilo več kot 1.300 uporabnic in uporabnikov, prek nadaljnjih delitev pa je ta številka še precej višja. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Ljudje umirajo vsak dan iz ogromno različnih razlogov - tudi tisti, ki so že bili cepljeni proti bolezni covid-19"

Pri Evropski agenciji za zdravila so za Siol.net še pojasnili, da je poročilo o domnevnem neželenem učinku zaradi prejetja zdravila ali cepiva, ki se znajde v mreži EudraVigilance, redko dovolj dober dokaz, da je natanko to zdravilo (ali cepivo) povzročilo natanko določeno reakcijo. "Reakcija bi lahko bil tudi odziv na drugo bolezen ali na drugo zdravilo, ki ga pacient morda jemlje istočasno."

Poudarili so, da posamezna poročila največkrat igrajo vlogo koščkov sestavljanke, ki je dokončna ugotovitev, kaj je povzročilo reakcijo na zdravilo. Drugi pomembni koščki sestavljanke so pogostost drugih prijav podobnih reakcij, rezultati kliničnih testov, toksikološka testiranja in tako dalje. Potrebno je preveriti vse razpoložljive podatke, preden lahko potegnemo črto, so pojasnili.

Pri EMA so še omenili, da evropski regulatorji z doslednim preverjanjem vseh poročil, ki se stekajo v bazo EudraVigilance, dosledno iščejo povezave med smrtmi in cepljenjem proti bolezni covid-19. Foto: Reuters

Pri EMA so dodali, da se je potrebno zavedati, da tudi v dobi razsajanja bolezni covid-19 ljudje še vedno umirajo iz drugih razlogov in to tudi tisti, ki so že bili cepljeni proti koronavirusni bolezni. "Cepljenje proti covid-19 ne bo zmanjšalo pogostosti umiranja iz drugih razlogov," so zapisali v odzivu na naše vprašanje.

"Verjetno veste, da so prednost pri cepljenju dobili starejši ljudje, ki jih covid-19 tudi bolj ogroža. V Evropi vsak dan umre okrog 12.000 ljudi, od katerih je približno 83 odstotkov starejših od 65 let. Dejstvo, da je nekdo umrl po cepljenju proti bolezni covid-19, zato še ne pomeni, da je bila smrt kakor koli povezana s prejetjem cepiva."

Preberite tudi: