Cepljenje z različnimi cepivi? Beovićeva in Štrukelj pojasnjujeta dileme. #video

Nekatere države so začele izvajati kombinacijo cepljenja proti covidu-19, in sicer tako, da so prebivalci dobili prvi odmerek cepiva AstraZenece, drugi odmerek pa znamke Pfizer ali Moderna. Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović in Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo sta pojasnila dileme in protokol.