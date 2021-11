Bogati zdravnik financira proticepilce: njegov "biznis" je manj cepljenih

To je Joseph Mercola, osteopatski zdravnik in zelo uspešen poslovnež, čigar osrednji poslovni model je ustvarjanje dvoma o konvencionalni medicini. V obdobju pandemije bolezni covid-19 je bil prepoznan kot eden od največjih virov dezinformacij o cepljenju in epidemioloških ukrepih.

To je Joseph Mercola, osteopatski zdravnik in zelo uspešen poslovnež, čigar osrednji poslovni model je ustvarjanje dvoma o konvencionalni medicini. V obdobju pandemije bolezni covid-19 je bil prepoznan kot eden od največjih virov dezinformacij o cepljenju in epidemioloških ukrepih. Foto: Mercola.com

Iniciativa slovenskih zdravnikov kot legitimen vir podatkov že tretjič navaja zavajajoče objave proticepilcev

Združenje Iniciativa slovenskih zdravnikov je v nedavno odprto pismo vladi ter slovenskim znanstvenim ustanovam in organizacijam, v katerih jih pozivajo k ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov proti covid-19, vključilo podatke s spletnega portala MedAlerts:

Spletno stran slovenskizdravniki.si, kjer je spletni "štab" Iniciative slovenskih zdravnikov, je oktobra lani registrirala vzgojiteljica Alenka Mišič, pod objavami na spletni strani, ki so podpisane, pa najdemo imena manjšega števila zdravnikov s področij splošne medicine, travmatologije, ginekologije, anesteziologije, stomatologije, psihiatrije. Med njimi ni virologov, infektologov, imunologov ali epidemiologov. Foto: Matic Tomšič

MedAlerts poobjavlja prijave neželenih učinkov po cepljenju v Združenih državah Amerike, ki se sicer zbirajo v podatkovni bazi VAERS, to pa upravlja zvezna vlada ZDA.

Portal MedAlerts prijave neželenih učinkov z VAERS kopira skoraj dobesedno, izpusti pa ključen del: uradno opozorilo, da lahko prijave stranskih učinkov vsebujejo podatke, ki so netočni ali napačni oziroma jih ni mogoče preveriti, prav tako lahko gre pri prijavi stranskega učinka po cepljenju za naključen zdravstveni dogodek, ki je sovpadal s prejetjem cepiva.

Poročilo o neželenem odzivu na prejetje cepiva lahko prek VAERS odda vsak državljan ZDA in se pri tem tudi zlaže. Da se lahko na VAERS znajdejo tudi najbolj absurdne prijave stranskih učinkov, je leta 2004 dokazal anesteziolog James Laidler, ki je uspešno oddal poročilo, da se je po prejetju cepiva proti gripi začel spreminjati v stripovskega superjunaka Neverjetnega Hulka. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi sicer opozarja, da so vnosi v VAERS pogosto subjektivni, saj jih oddajajo ljudje sami, ne njihovi zdravniki. Foto: Matic Tomšič

Iniciativa slovenskih zdravnikov je v svojih zapisih že tretjič uporabila vir, ki napačno interpretira prijavo neželenega učinka po cepljenju oziroma namenoma prikriva opozorilo, da gre za nepreverjene podatke. Avgusta letos so objavili zapis, v katerem so navajali portal OpenVAERS, za katerega je izkazalo, da ga upravlja goreča proticepilka Lisabeth Paerl Willner. Julija so medtem dobesedno povzeli digitalni letak, ki se je širil v proticepilskih skupnostih in opozarjal na veliko število smrtnih žrtev zaradi cepljenja, kar je bila znova posledica napačne interpretacije prijav stranskih učinkov. Na to so za Siol.net takrat opozorili tudi pri Evropski agenciji za zdravila. V aktualni objavi, ki citira portal MedAlert, so pri Iniciativi slovenskih zdravnikov sicer korektno zapisali, da gre "gre za prijave, ki same po sebi še ne dokazujejo vzročno-posledične povezave med cepivi in stranskimi učinki".

Zakaj takšno skrivanje zelo pomembnega opozorila, je jasno

Opozorilo, da našteti stranski učinki ali smrti niso nujno povezani s cepljenjem, ni na strani MedAlerts zapisano nikjer, na uradnem portalu VAERS pa tako rekoč vsepovsod. Opozorilo lahko najdemo le s klikom na povezavo o zavrnitvi odgovornosti, ki pa vodi na uradno stran VAERS.

Ni težko ugotoviti, zakaj je tako. Spletna stran MedAlerts je projekt ene od najvplivnejših proticepilskih organizacij na svetu, ameriškega Nacionalnega centra za informacije o cepivih oziroma NVIC. Glasno opozarjanje, da so vnosi v VAERS nesklepčni, dokler jih ne preveri pristojna institucija, bi NVIC rušilo argumente o nevarnosti cepljenja (proti bolezni covid-19).

Nacionalni center za informacije o cepivih je bil v obdobju pandemije bolezni covid-19 prepoznan kot eden največjih svetovnih virov dezinformacij o cepljenju, varnosti cepiv in tudi o ostalih epidemioloških ukrepih.

Glavni "mecen" Nacionalnega centra za informacije o cepivih ima velik finančni interes, da se cepi čim manj ljudi

Pri NVIC, ki sicer obstaja že od leta 1982, ustanovila pa ga je mama otroka s hujšo reakcijo po cepljenju, trdijo, da se kot neprofitna organizacija zvečine financirajo z manjšimi prostovoljnimi donacijami.

To je morda res v dobesednem smislu, toda kar 40 odstotkov sredstev, ki jih organizacija porabi za delovanje, jim nakaže en sam človek. Med letoma 2009 in 2018 so od njega dobili več kot 2,5 milijona evrov. To je ameriški osteopatski zdravnik, zagovornik alternativne medicine, nasprotnik cepljenja in predvsem zelo uspešen poslovnež Joseph Mercola.

Nasprotniki ne le cepljenja proti bolezni covid-19, temveč cepljenja na sploh priimek Mercola zelo dobro poznajo, saj se v spletnih skupnostih posameznikov, ki delijo enaka prepričanja o cepivih, pojavlja že nekaj let. Toda redkokdo, če sploh kdo, se sprašuje o vsem spektru njegove motivacije za proticepilski aktivizem, marsikdo, sploh zunaj ZDA, pa najverjetneje tudi ne ve ali pa noče vedeti, kako Mercola plačuje položnice. Zdravniško prakso je namreč opustil že pred več kot desetletjem. Foto: Mercola.com

Kot smo prej nekaj meseci zapisali že v tem članku, je Joseph Mercola v krogih nasprotnikov cepljenja znan kot velik zagovornik naravne imunosti in kritik konvencionalnih metod zdravljenja, ki jih uporablja sodobna medicina. Pogosto zavrača znanstvena dognanja, o katerih v zdravniški stroki prevladuje konsenz. Ko je izzvan ali demantiran, za to obtoži politiko ali globalno elito.

Tak pristop je Josephu Mercoli prinesel predano skupnost sledilcev. V njem številni vidijo dobrotnika, ki si prizadeva za izboljšanje njihovega zdravja na naraven način brez "kemije", ki jo proizvaja farmacija, in mučenika, ki ne kloni pred političnimi pritiski.

S sledilci je prišel tudi denar, veliko denarja. Joseph Mercola je že pred štirimi leti na poziv sodišča razkril, da vrednost njegovega premoženja presega sto milijonov ameriških dolarjev.

Kako je zdravnik osteopat postal tako bogat

Joseph Mercola velja za zelo spretnega trgovca, ki ne prodaja zgolj izdelkov, temveč tudi sebe. V nasprotju z zelo radikalnimi nasprotniki cepljenja je precej zadržan, v svojih objavah na družbenih omrežjih pa skoraj nikoli ne zapisuje trditev, temveč le postavlja skeptična vprašanja, ki pa so vseeno dovolj nedvoumna, da iz njih jasno veje njegova opredelitev do cepljenja. S tem se mu uspeva izogniti filtrom na družbenih omrežjih, ki zakrivajo oziroma odstranjujejo vsebine z dezinformacijami o cepljenju. V objavah na svoji spletni strani je v kritiziranju cepljenja in ukrepov medtem bolj neposreden, zaščitil pa se je z opombo čisto na dnu spletne strani, v kateri pojasnjuje, da so vse vsebine izključno njegovo osebno mnenje in da jih ne gre jemati kot nasvete zdravnika. Foto: Wikimedia Commons

Ko je leta 2009 opustil zdravljenje pacientov, se je Joseph Mercola popolnoma posvetil svojemu poslu, to pa je predvsem prodaja prehranskih dodatkov, kot so vitamini in minerali, zdrave prehrane in izdelkov ter pripomočkov za zdravo življenje. Mercola piše tudi knjige: njegova Resnica o covidu-19 bila pred časom najbolje prodajana knjiga v spletni veletrgovini Amazon, ki je tudi najbolj obiskana knjigarna na svetu, v preteklosti je imel še nekaj drugih mednarodnih prodajnih uspešnic. Do leta 2013 je delovala tudi njegova klinika za naravno izboljšanje zdravja.

Ne cepite se. Raje na naraven način, s prehranskimi dodatki v obliki kapsul in tablet, izboljšajte svojo imunost. Kupite jih lahko pri meni.



Josepha Mercolo so ameriški mediji letos večkrat vprašali, ali se je v obdobju pandemije bolezni covid-19 njegov dobiček povečal, a odgovora niso dobili. Obdobje epidemije je za Mercolo sicer zelo verjetno zlata jama, saj se v svojih zapisih na spletni strani in na družbenih omrežjih drugim temam že dobro leto dni tako rekoč ne posveča več. Poudarek daje skepticizmu glede zaščitnih ukrepov, predvsem nošenju mask, in pa cepljenju proti bolezni covid-19.



Vitaminski dodatki, ki jih je Joseph Mercola v preteklosti promoviral tudi kot zdravila za druge bolezni in imel zaradi tega večkrat težave z ameriško zvezno upravo za hrano in zdravila, so že dolga leta med najbolje prodajanimi izdelki v njegovi spletni trgovini. Po poročanju več ameriških medijev naj bi Mercola z vitaminoma C in D ustvaril večino svojih milijonov, toda ta informacija uradno ni bila nikoli potrjena. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Da je pandemija za 67-letnega osteopata postala poslovna priložnost, je razkril takoj, ko je začel kot zanesljivo preventivo oziroma alternativo cepljenju in celo kot zdravilo za bolezen covid-19 promovirati vitamina C in D. Znanost je sicer načeloma naklonjena tezi, da primanjkljaj vitamina D lahko vodi do hujšega poteka bolezni covid-19, a dovolj dokazov, da jo v resnici preprečuje, ni.



Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila je Mercolo letos spomladi zaradi tega opozorila, da zavaja potrošnike, in mu naložila, naj s tem nemudoma preneha. Vitamina C in D sta sicer še naprej dva od najbolje prodajanih prehranskih dodatkov v Mercolovi spletni trgovini.

Najprej ustvari težavo, potem pa prodaja rešitev

Mercola je v svoji poslovni karieri prek svojih spletnih kanalov sicer večkrat ustvaril težavo, za katero je obtožil sodobno medicino, nato pa ljudem ponudil rešitev, ki so jo lahko kupili od njega.

Poslovnež se je v zadnjem desetletju zaradi tega večkrat znašel pod drobnogledom ameriških regulatorjev, ki so zoper njega zaradi morebitnega ogrožanja človeških življenj tudi ukrepali.

Leta 2011 je njegova spletna stran ženske prepričevala, naj opustijo preglede z mamogramom, s katerim odkrivajo rak dojk, in raje izberejo pregled s termografsko kamero, ki ga je ponujala njegova klinika. Posredovala je ameriška uprava za hrano in zdravila.

Leta 2012 je Mercola na svoji spletni strani lansiral serijo člankov, ki so promovirali solarije. Trdil je, da solariji v nasprotju z dognanji medicine ne povečujejo, temveč celo zmanjšujejo možnosti za razvoj kožnega raka. Solarije je tudi prodajal. Leta 2017 je, potem ko ga je zaradi zavajanja potrošnikov tožila ameriška zvezna komisija za trgovino, približno 1.300 kupcem solarijev vrnil skupno nekaj manj kot tri milijone ameriških dolarjev.

Partnerica Josepha Mercole je Erin Elisabeth, samooklicana najbolj cenzurirana ženska na internetu.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Elisabethova na svoji spletni strani Health Nut News in treh zdaj že ugasnjenih profilih na družbenih omrežjih, ki so imeli skupno skoraj milijon sledilcev, ne širi le morebitnih smrtonosnih zdravstvenih nasvetov (Če imate raka, pozabite na kemoterapijo, raje jemljite kurkumo!), temveč tudi klasične dezinformacije o bolezni covid-19, ki med drugim omenjajo Billa Gatesa, bančno družino Rothschild in zdravilo hidroksiklorokin.



Tudi Erin Elisabeth tega ne počne iz dobre volje, temveč upravlja več spletnih trgovin s kozmetiko, probiotiki in drugimi prehranskimi dodatki ter drugimi izdelki za zdravje in življenjski slog.

