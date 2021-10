Deset živil, ki jih nikakor ne smete pogrevati v mikrovalovki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mikrovalovna pečica je običajno najhitrejša in najpreprostejša rešitev za pogrevanje hrane, a pozor! Obstajajo živila, ki nikakor ne spadajo vanjo. Preverite, katera.

Da v mikrovalovno pečico ne smete vstavljati kovinskih predmetov, živil v zaprtih plastičnih posodah in aluminijaste folije, verjetno že veste. Manj znano pa je dejstvo, da tudi nekatere hrane ne bi smeli pogrevati v mikrovalovki. Vas zanima, katere? Berite dalje.

1. Riž

Foto: Guliverimage Pogrevanje riža v mikrovalovni pečici je za zdravje precej tvegano, saj lahko privede do zastrupitve. Težavo povzroča izredno odporna bakterija Bacillus cereus, ki jo vročina sicer uniči, vendar se hkrati tvorijo spore, ki so strupene.

Če pogret riž potem pustimo na sobni temperaturi, se spore namnožijo, ob zaužitju pa povzročijo zastrupitev, ki privede do slabosti, bruhanja in driske. Skuhan riž zato raje hranite v hladilniku in ga pojejte v roku 24 ur.

2. Predelano meso

Foto: Reuters Številni mesni izdelki so polni kemikalij in konzervansov, ki mesu podaljšujejo obstojnost, s pogrevanjem pa postajajo vedno bolj nezdravi. Če takšno meso segrevamo v mikrovalovni pečici, se sproži oksidacija holesterola, med katero se izločajo snovi, ki so povezane z razvojem srčno-žilnih bolezni.

3. Cela jajca

Foto: Guliverimage Surovo ali kuhano, jajce z lupino nikakor ne spada v mikrovalovko. Ob hitrem dvigu temperature namreč v njem nastane para, ki lahko povzroči eksplozijo. Če imate srečo in jajca ne raznese v mikrovalovki, se to lahko zgodi v trenutku, ko ga vzamete iz nje. Jajce zato raje kuhajte na preizkušen način – v vreli vodi, trdo kuhanega pa pogrejte narezanega na koščke.

4. Listnata zelenjava

Listnata zelenjava vsebuje zelo malo vode, ki v mikrovalovki zelo hitro izpari. Če v njej recimo segrevate ohrovt ali špinačo, bodo listi zogleneli, povzročili iskrenje in na koncu se lahko celo vžgejo. Listnato zelenjavo zato v mikrovalovki pogrevajte le zaprto v posodi z nekaj vode, da se duši v pari.

5. Rdeča pesa

Enak kemični postopek kot v zeleni zelenjavi se lahko zgodi tudi v rdeči pesi, zato je nikar ne pogrevajte v mikrovalovki.

6. Čili

Foto: Planet TV Med segrevanjem čilija se sprosti veliko kapsaicina, spojine, ki mu daje pekoč okus. Ko boste pečico odprli, se bo ta koncentrat neprijetnega vonja razširil po prostoru. Če pridete z njim v stik, boste doživeli enak učinek kot s solzivcem – lahko povzroči resne težave z očmi in dihanjem. Čili zato raje obdelajte v pečici ali na ponvi.

7. Grozdje

Sicer ne vemo, zakaj bi kdo želel pogrevati grozdje, ampak če že pridete na takšno idejo … Nikar! Grozdje se v mikrovalovni pečici spremeni v tekočo plazmo, ki je tako vroča, da lahko stopi plastično embalažo.

8. Paradižnikova omaka

Ob nepravilni uporabi lahko med segrevanjem paradižnikove omake nastanejo mehurji vrele pare, ki popolnoma umažejo mikrovalovno pečico in vam lahko povzročijo opekline. Omako zato segrevajte v namenski posodi, z manjšo jakostjo in daljši čas, vmes pa jo večkrat premešajte.

9. Voda

Foto: Getty Images Če želite pogreti vodo za čaj, se hitro ustavite. Čaj zahteva točno določeno temperaturo vode in ko lonček postavite v mikrovalovno pečico, nimate pojma, kako vroča je. Voda zaradi svoje sestave namreč ne razprši mikrovalov, zato se lahko segreje prek točke vretja. Zaradi pregrevanja lahko vaš čaj postane grenek ali dobi čuden priokus.

10. Materino mleko

Foto: Getty Images Mikrovalovka hrano segreva neenakomerno, zato je lahko mleko na nekaterih mestih mlačno, na drugih pa zelo vroče, zaradi česar se dojenček med pitjem lahko opeče. In še nekaj – če mleko pogrevate v plastični posodi, se lahko iz nje sproščajo kancerogene snovi.

