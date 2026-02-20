Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
20. 2. 2026,
18.06

European Best Destinations Štajerska top destinacije top destinacija

Štajersko uvrstili med najbolj vroče destinacije leta

Srce med vinogradi | Srce med vinogradi v Svečini | Foto Shutterstock

Srce med vinogradi v Svečini

Foto: Shutterstock

Na Štajerskem si letos obetajo turistični razcvet, saj so jim pripeli naziv ene od najbolj zaželenih evropskih destinacij leta.

Vodilna evropska platforma za promocijo turizma in kulture European Best Destinations (EBD) je Štajersko uvrstila na tretje mesto med najbolj zaželenimi evropskimi destinacijami. Strokovna javnost in več kot 1,3 milijona mednarodnih popotnikov so glasovali in na prvo mesto uvrstili špansko prestolnico Madrid. Drugo mesto pripada ciprskemu glavnemu mestu Nikoziji, Štajerska pa je na tretjem mestu prehitela številne svetovno znane destinacije, med njimi Verono, Pariz in Lizbono.

Sv. Ana v Velikem Vrhu | Foto: Sandi Kelc Sv. Ana v Velikem Vrhu Foto: Sandi Kelc

"Najbolj izjemna vinska regija v Sloveniji," so pri EBD poimenovali Štajersko in dodali, da se tam pokrajina, kultura, gastronomija in vino združijo v izkušnjo, ki je obenem prefinjena in avtentična. Ob tem velja izpostaviti, da je pri isti organizaciji Maribor letos že osvojil naziv vinske prestolnice Evrope in s tem za seboj pustil svetovno znane vinske destinacije, kot sta Bordeaux in Burgundija, Ptuj pa so letos razglasili za najboljšo destinacijo kulturne dediščine v Evropi.

Svetinje | Foto: Jure Kralj Svetinje Foto: Jure Kralj

"Štajerska je destinacija, kjer urbano in naravno ustvari urbanaravni užitek," je ob dosežku dejala Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor, "Štajerska povezuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenijo, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje, je dom Najstarejše trte na svetu in vinorodnih gričev, kjer se tradicija prepleta s sodobno vinsko kulturo, obenem pa ponuja bogato kulturno dediščino od najstarejšega slovenskega mesta do gradov, muzejev in živih zgodb. Štajerska omogoča aktiven oddih v vseh letnih časih, razvaja z lokalno kulinariko in vrhunskimi vini, ponuja termalna doživetja ter energijo festivalov in tradicij, ob tem pa združuje urbano ustvarjalnost Maribora in zgodovinsko veličino Ptuja – vse to na kratkih razdaljah, kjer več doživiš, ker manj hitiš."

Pohorje | Foto: Jošt Gantar Pohorje Foto: Jošt Gantar

Top 10 najbolj zaželenih evropskih destinacij v letu 2026

  1. Madrid, Španija
  2. Nikozija, Ciper
  3. Štajerska, Slovenija
  4. Verona, Italija
  5. Pariz, Francija
  6. Madeira, Portugalska
  7. Alaçati, Turčija
  8. Burano, Italija
  9. Lizbona, Portugalska
  10. Almeria, Španija

zemljevid, Evropa, turisti, turizem
Split
avtokamp Hrvaška
European Best Destinations Štajerska top destinacije top destinacija
Ne spreglejte
