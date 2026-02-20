Sonce, blato, sneg. Ni ovir za aktivnosti v naravi, samo pravo lokacijo moramo izbrati. V času zimskih šolskih počitnic vam predlagamo pohod, primeren za vse generacije, ki tako kondicijsko kot tehnično ni zahteven – pa še planinska koča je ob koncih tedna odprta. Gremo na Čemšeniško planino. Gre za drugi najvišji vrh Posavskega hribovja, grebenasta gora se dviga med Vranskim, Trojanami in Izlakami. Z izhodišča v Šentgotardu bomo na vrhu v uri in pol ali še prej. V zgornjem delu vzpona bomo občudovali razglede proti jugu, tudi proti najvišjemu vrhu Posavskega hribovja, proti Kumu.

Na vzponu se nam odpre pogled proti Kumu. Foto: Matej Podgoršek Veliko planino in Menino planino vsi poznamo, nedavno smo vam predstavili še Kašno planino. Precej manj znana in obiskana je Čemšeniška planina, ki je nedaleč od Menine planine. Dviga se južno od avtoceste med Trojanami in Vranskim oziroma gledano s strani Zasavja severno od Izlak in Zagorja. S severne strani se ta grebenasta gora, ki je druga najvišja v Posavskem hribovju, zdi povsem porasla z gozdom in morda zato ni toliko obiskana. A na južni strani ima obširna travnata pobočja, tako da se ob vzponu odpirajo lepi razgledi proti jugu, tudi proti Kumu, najvišjemu vrhu Posavskega hribovja. Najvišji vrh Čemšeniške planine se imenuje Črni vrh (1.204 metre nadmorske višine), že deset minut prej pa dosežemo planinski dom na planini (1.120 metrov).

V videoposnetku poglejte, kako je videti vzpon na Čemšeniško planino:

Izhodišče pešpoti malo naprej od Šentgotarda Foto: Matej Podgoršek Izhodišč in poti na Čemšeniško planino je več, v naslednjih vrsticah opisujemo eno lažjih in lepših. Markirana pešpot, po kateri se bomo povzpeli na Čemšeniško planino, se začne že na Trojanah, kjer pa je parkiranje dovoljeno samo za obiskovalce gostišča. S Trojan je hoje za debeli dve uri, pri čemer gre pot prve tri kilometre po asfaltni cesti. Zato se raje po tej zapeljite naprej do Šentgotarda in parkirajte za odcepom za vas Čemšenik. Parkirnih mest tam sicer ni veliko (na Google Maps je parkirišče označeno pod imenom Ovčje jame), se pa le nekaj metrov stran pešpot odcepi na gozdno stezo. Na tabli tu piše, da je do vrha ura in pol. Izhodišče je na nadmorski višini 600 metrov.

Nezahteven vzpon na Čemšeniško planino Foto: Matej Podgoršek V nekaj minutah se po pešpoti dvignemo do zaselka Blodnik. V naslednje pol ure se pot izmenjuje med gozdno cesto in pešpotjo. Markacije se zdijo skoraj na novo pobarvane in vsa razpotja so lepo označena, tako da prave poti res ne moremo zgrešiti. Ta tura je primerna tudi za po snegu, sam sem imel nedavno predvsem veliko blata – a je bilo vseeno zabavno! V 40 minutah dosežemo širšo gozdno cesto, ki iz Čemšenika vodi na Prvine, 871 metrov. Tu se nam odpre prvi lep razgled na turi, v smeri severa, vse do zasneženih Alp, najbližje pa je Menina planina.

Zadnjih 20 minut vzpona poteka po bolj sončnem grebenu Čemšeniške planine. Foto: Matej Podgoršek

Koča je deset minut hoje pod vrhom. Foto: Matej Podgoršek Za zadnjimi vikendi se cesta konča in druga polovica vzpona poteka po široki, zložni pešpoti. Ta tura je res tako kondicijsko kot tehnično nezahtevna, primerna za vse generacije. Po uri in desetih minutah vzpona dosežemo lepo razgledno točko s klopco. Zasavje je tu kot na dlani. Ob dobri vidljivosti se vidi vse do Snežnika.

Za razgledno točko imamo do planinskega doma dr. Franca Goloba še približno deset minut zložnega in razglednega vzpona. Smo tik nad strmimi travnatimi južnimi pobočji. Koča na 1.120 metrih nadmorske višine je odprta vse leto: do maja ob koncih tedna, od junija naprej pa od srede do nedelje.

Črni vrh/Čemšeniška planina (1.204 metre)



Izhodišče: Šentgotard/Ovčje jame (629 metrov)

Višinska razlika: 550 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Dolžina poti: deset kilometrov v obe smeri

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid poti na Čemšeniško planino najdete : Šentgotard/Ovčje jame (629 metrov): 550 metrovura in pol: deset kilometrov v obe smeri: tehnično nezahtevna markirana potpoti na Čemšeniško planino najdete na maPZS

Črni vrh ima 1.204 metre, nima pa razgleda. Foto: Matej Podgoršek Večina pri planinskem domu konča vzpon, a nadaljujte po grebenu še deset minut naprej do najvišje točke, Črnega vrha, ki je za radioamatersko kočo – označena je z večjim možicem. Ta sicer nima razgleda, saj je vrh na vse strani prekrit s sicer precej redkim gozdom. Če zbirate žige: ta se nahaja v skrinjici tik pod Črnim vrhom, na enem od dreves. Jo je treba kar malo poiskati. Pred sestopom v dolino si pred kočo vzemite čas za malico in zadnje razglede. Zasavski Triglav, kot tudi imenujejo Kum, je 16 metrov višji od Čemšeniške planine, ima torej 1.220 metrov. Na izhodišče se nato vrnete po poti pristopa.