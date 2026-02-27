To je najlepša zimska tura v Sloveniji: Komna in koča pod Bogatinom #video

Ko se v času zimskih šolskih počitnic pelješ mimo Bohinjskega jezera, je polno parkirišče pod smučiščem Vogel. Precej pločevine pa je tudi na parkirišču pri koči pod slapom Savica. A ne zaradi samega slapa temveč zaradi zimske pravljice 880 višinskih metrov višje, na Komni. Pohod po mulatjeri do koče pod Bogatinom ni zahteven in je primeren za vse generacije. Smučanje ali pohodništvo, Slovenci smo pač radi aktivni v naravi.

Koča pod Bogatinom Foto: Matej Podgoršek Precej obilna snežna odeja je v zadnjih tednih poskrbela za pravo zimsko pravljico v slovenskih gorah. A pri izboru ciljev moramo biti planinci ta čas preudarni, saj v visokogorju marsikje obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Zato se pred turo vselej prepričajmo o aktualnem stanju. O tem obvešča Arso. Na vzponu na Komno oziroma do koče pod Bogatinom ni večje nevarnosti plazov, saj gre za pobočja poraščena z gozdom. Odsvetuje pa se pot naprej od koče, torej proti Bogatinskemu sedlu, Bogatinu, Mahavščku, Lanževici …, kjer so gola pobočja prekrita z debelo snežno odejo.

Tako koča pod Bogatinom (1.513 metrov) kot dom na Komni (1.520 metrov) sta že tradicionalno kljub višji nadmorski višini odprta tudi pozimi vse dni v tednu. Ker si to snežno idilo želi doživeti toliko ljubiteljev narave. In ti se na vrhu lahko ogrejejo v koči in poskrbijo za svoj želodec. Pot je kmalu po vsakem novem sneženju shojena, v spodnjem delu je lahko tudi ledena. Vsekakor ne smemo pozabiti na dereze oziroma verige. Če ne prej, si jih bo treba nadeti za lažji sestop, da nam ne zdrsuje.

V videoposnetku poglejte, kako je videti zimski vzpon na Komno:

Serpentine na vzponu na Komno so oštevilčene. Foto: Matej Podgoršek Za vzpon do koče pod Bogatinom parkiramo pri koči pri Savici. Parkirišče je po novem urejeno z zapornico, je pa zimska tarifa bolj razumna kot poletna - tri evre za cel dan. Pri hišici za slap Savica - na nadmorski višini 660 metrov - se držimo levo, krenemo torej na pešpot, ki se bo v naslednji debeli uri vila v serpentinah po strmem pobočju nad Ukancem. Mulatjera iz časa prve svetovne vojne je široka, nikjer ni izpostavljena, niti ni prestrma. Je markirana, še serpentine so označene. Teh je 48, vsaj označenih, sicer jih je še kaj več. Višje številke zdaj prekriva sneg, kar je v redu, saj bi se nam ob štetju pot kar malo vlekla. Ko počasi pridobivamo višince, se nekajkrat odpre pogled navzgor na strme pečine nad Savico in navzdol na Bohinjsko jezero, no, v jutranjih urah bolj verjetno na bohinjsko meglo.

Pot je hitro po novem sneženju zgažena. Foto: Matej Podgoršek Nad 1.200 metri se začne debeliti snežna odeja. Za nami so vse serpentine, nadaljujemo po grapi imenovani Pekel. Sledi kratek malo strmejši odsek, nato pa znova zložno naprej v smeri zahoda. Tu se gre tudi mimo Jame ob poti na Komno, a v času snega vstopa vanjo ne vidimo. Po uri in pol vzpona se nam prvič pokaže dom na Komni. Ob pogledu nazaj pa nad Bohinjem uzremo smučišče Vogel.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu,

več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.

Po uri in pol vzpona se nam takole pokaže dom na Komni. Foto: Matej Podgoršek

Lahko gremo najprej do doma na Komni ali do koče pod Bogatinom. Foto: Matej Podgoršek Tik pod planinskim domom na Komni je razpotje: leva pot gre do omenjene koče, skrajno desna pot, ki ni zgažena, do Črnega jezera, shojena desna pot pa naprej proti našemu cilju, koči pod Bogatinom ali točneje do planine Na kraju. Do tja je še 15 minut. In tam dosežemo pravi snežni kotel na nadmorski višini nekaj nad 1.500 metrov.

V času zimskih počitnic je bilo v koči pod Bogatinom, ki je v lasti planinskega društva Srednja vas, precej ljudi tudi med tednom. Obara je bila odlična, cena vrtoglava. Oskrbniki o vremenskih oziroma snežnih razmerah ažurno poročajo na svojem Facebook profilu, tako da se je lažje odločiti, kdaj je najboljši in varen čas za obisk. Nad kočo je kamnita piramida, zgrajena v spomin na padle vojake v prvi svetovni vojni. Kočo pod Bogatinom so zgradili na temeljih avstrijske vojaške bolnišnice iz časa soške fronte.

Že nekaj tednov je na Komni prava zimska pravljica. Foto: Matej Podgoršek

Koča pod Bogatinom (1.513 metrov)



Izhodišče: koča pri Savici (653 metrov)

Višinska razlika: 880 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 15 min

Dolžina poti: 14 kilometrov v obe smeri

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid poti do koče pod Bogatinom najdete : koča pri Savici (653 metrov): 880 metrovdve uri in 15 min: 14 kilometrov v obe smeri: tehnično nezahtevna markirana potpoti do koče pod Bogatinom najdete na maPZS

Planina Na kraju in koča pod Bogatinom Foto: Matej Podgoršek

Dom na Komni Foto: Matej Podgoršek Še preden sestopimo je vredno kreniti še do doma na Komni, ki stoji na 1.520 metrih, na samem robu planote Komne. Najlepši razgled je s tamkajšnjega helioporta: proti severu na Lepo Špičje, proti vzhodu na Bohinj, proti jugu na tolminsko-bohinjski greben (lepo se denimo vidi Tolminski Kuk), proti zahodu pa na samo Komno in do Lanževice, Bogatina, Mahavščka. Še statistika ture: dve uri za vzpon, ura in pol za sestop, 880 višinskih metrov in 14 kilometrov v obe smeri. Za piko na i dnevu, če je tako dobra vidljivost, kot sem jo imel nedavno sam, pa še postanek ob Bohinjskem jezeru, v Ribčevem Lazu, kjer lahko opazujemo dva tisočaka Tosc in Veliki Draški vrh.

Razgled od doma na Komni nad Bohinj Foto: Matej Podgoršek