Kam za vikend: med gimnastične ase, na kozarec sauvignona ali po knjižne zaklade pod milim nebom

Zadnji majski konec tedna bo po Sloveniji izjemno živahen. Od športnih spektaklov in vinskih festivalov do znanstvenih dogodivščin, gledaliških predstav in srečanja ljubiteljev legendarnih vesp. Izbira je pestra in mamljiva. Če še ne veste, kam na izlet ali večerni oddih, smo pripravili izbor dogodkov, ki bodo poskrbeli za navdih, dobro družbo in nepozabna doživetja.

Svetovni pokal v športni gimnastiki v Kopru

Koper bo znova gostil vrhunske gimnastične mojstre z vsega sveta, ki bodo na jubilejni 20. izvedbi svetovnega pokala prikazali dih jemajoče nastope na posameznih orodjih. Že kvalifikacije v četrtek in petek obljubljajo vrhunsko športno energijo, za ogled pa bodo brezplačne. Pravi spektakel pa prihaja konec tedna, ko bodo v finale napredovali le najboljši tekmovalci. To je eden tistih dogodkov, kjer občinstvo vsako vajo spremlja skoraj brez diha.

Salon Sauvignon na Ptuju

Ptuj bo konec tedna zadišal po odličnih vinih, vrhunski kulinariki in umetnosti. Festival Salon Sauvignon združuje vse, kar obožujejo ljubitelji dobrega okusa – od elegantnih sauvignonov do glasbe, poezije in slikarskih razstav. Sprehod med stojnicami in pokušanje vin v najstarejšem slovenskem mestu ustvarita posebno vzdušje, ki ga je težko opisati z besedami. To ni le vinski festival, ampak pravo doživetje za vse čute.

Okusi Vipavske vabijo gurmane

Vipavska dolina bo tudi letos gostila enega najbolj priljubljenih kulinaričnih festivalov pri nas. Obiskovalci bodo lahko okušali več kot sto vin vipavskih vinarjev, med njimi značilni sorti zelen in pinela, ob tem pa uživali še v lokalnih jedeh in domačih dobrotah. Festival je popolna priložnost za počasno raziskovanje okusov, druženje med vinogradi in sproščeno pomladno vzdušje. Če radi odkrivate pristne lokalne zgodbe, boste tukaj prišli na svoj račun.

Znanstival bo Ljubljano spremenil v laboratorij

Ulice, mostovi in trgi Ljubljane bodo za nekaj dni postali velika igralnica znanosti in eksperimentov. Znanstival navdušuje z interaktivnimi delavnicami, zabavnimi poskusi in dogodivščinami, ki radovednost prebudijo tako pri otrocih kot odraslih. Festival je brezplačen in odprt za vse, ki jih zanima, kako deluje svet okoli nas. Najlepše pri njem pa je, da znanost predstavi na zabaven, živ in povsem nevsakdanji način.

Knjižni sejem na zraku

Park pred Cankarjevim domom bo konec tedna raj za knjižne navdušence. Več kot 50 slovenskih založb bo na prostem predstavilo knjižne novosti, uspešnice in posebne sejemske popuste, obiskovalci pa bodo lahko poklepetali tudi z založniki in ljubitelji literature. Sproščeno listanje knjig na travi ima prav poseben čar, še posebej tik pred poletnimi počitnicami. Letos se sejem seli na novo lokacijo in prvič traja kar dva dni.

Ljubljana v znamenju vesp

Ljubitelji legendarnih italijanskih skuterjev bodo konec tedna zavzeli Ljubljano. Tridnevno srečanje vesp prinaša druženje, panoramsko skupinsko vožnjo, kulinarične postanke in večerno zabavo. Poseben čar dogodka ustvarijo dolge kolone pisanih vesp, ki skupaj zapeljejo po slovenskih cestah in mimoidočim pričarajo pravo nostalgično razglednico. Dogodek je zanimiv tudi za vse, ki preprosto radi občudujejo brezčasno oblikovanje in sproščeno motoristično kulturo.

Robin Hood za male in velike pustolovce

Legendarni junak iz Sherwoodskega gozda bo v gledališki različici znova navduševal občinstvo vseh generacij. Predstava Robin Hood prinaša veliko humorja, poguma, lokostrelskih dogodivščin in boja za pravičnost. Režiser Samo M. Strelec je ustvaril dinamično in zabavno predstavo, ki klasično zgodbo približa sodobnemu občinstvu. To je odlična izbira za družinski kulturni izlet.

Županova Micka še vedno nasmeji

Prva slovenska komedija tudi danes ostaja presenetljivo aktualna. Vito Taufer je Županovo Micko osvežil z duhovito in igrivo interpretacijo, ki klasično besedilo spremeni v živahno gledališko doživetje. Predstava spretno združuje humor, ironijo in nostalgičen pogled na človeške slabosti. Večer v gledališču bo zato prava poslastica za ljubitelje slovenske dramatike.

Blejski sejem domače in umetnostne obrti

Zdraviliški park na Bledu bo znova zaživel v znamenju slovenskih rokodelcev in umetnikov. Obiskovalci bodo lahko občudovali unikatne izdelke, spremljali prikaze nastajanja obrti in našli pristne slovenske spominke. Sprehod med stojnicami ob pogledu na Blejsko jezero je prijetno doživetje samo po sebi. Dogodek obenem lepo pokaže, koliko ustvarjalnosti in tradicije skriva slovenska obrt.

Dan odprtih kleti v Kamnici

Kamnica bo odprla vrata svojih vinskih kleti in obiskovalce povabila med najstarejše vinograde v okolici Maribora. Osem vinarjev bo predstavilo svoja vina, obiskovalci pa bodo ob degustacijah lahko raziskovali tudi zgodbe lokalnega vinogradništva. Takšni dogodki vedno ustvarijo posebno domače vzdušje, kjer se hitro razvijejo prijetni pogovori ob kozarcu vina – idealna izbira za sproščen enodnevni izlet.