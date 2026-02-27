Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ti znaki horoskopa ne znajo komunicirati s svojimi partnerji

par, zveza, odnos, prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jasna in odkrita komunikacija je temelj vsakega uspešnega odnosa. Če se pogosto znajdete v položaju, v katerem skušate dešifrirati signale, ki vam jih pošilja ljubljena oseba, je verjetno rojena v enem od teh nebesnih znamenj - zanje velja, da so mojstri ugank in zapletene komunikacije.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po globokih čustvih, ki pa jih redko izražajo z besedami. Zanje je komunikacija strateška igra moči. Svojega partnerja radi preizkušajo tako, da zadržujejo informacije ali odgovarjajo s tišino in opazujejo, kako se bo odzval. Prepričani so, da se prava povezanost zgodi na intuitivni ravni, in od partnerja pričakujejo, da bo njihove potrebe začutil, ne da bi mu zanje povedali.

Zveza z njimi se zato pogosto sprevrže v naporen ples ugibanja. Škorpijonov partner se počuti, kot da hodi kot po jajcih, ko skuša razvozlati pomenljive poglede, nenaden molk in subtilne geste. Čeprav je ljubezen škorpijonov globoka, pa je njihov komunikacijski oklep skoraj nemogoče prebiti, zato se ob njih vsakdo počuti negotovo.

Vodnar

Vodnarji živijo v svetu idej, inovacij in logike, čustva pa so zanje abstrakten in zoprn koncept, s katerim se nočejo ukvarjati. Ko njihov partner izrazi potrebo po intimnem pogovoru o čustvih, je prvi odziv vodnarjev beg v njihov intelektualni svet. Namesto da bi povedali, kaj jih muči ali kaj potrebujejo, bodo pogovor preusmerili v splošne teme, teorije in razumne argumente.

Čeprav delujejo kot izjemno odprti in družabni ljudje, vodnarji postanejo zelo distancirani, ko gre za čustva. V odnosu se to izraža s hladnostjo, izogibanjem pogovorom in besedami, ki delujejo, kot da so izrečene z varnostno razdaljo. Vodnarjev partner ima občutek, da se pogovarja z nekom, ki vse razume, a le malo občuti - ne na način kot večina.

Ribi

Ribe so izjemno občutljive, prav zato pa se izogibajo neposredni komunikaciji. Bojijo se namreč, da bodo koga prizadele ali da jih bo odkrit pogovor preplavil z nevzdržnimi čustvi. Namesto da bi jasno povedale, kaj jih moti ali kaj potrebujejo, dajejo subtilne signale, namigujejo in upajo, da bo njihov partner sam ugotovil, kaj se dogaja.

Ko je čustev preveč, ribe izginejo v svoj svet, se zavijejo v molk, zatopijo v misli ali brez pojasnila skrijejo v osamo. V odnosu to deluje kot megla, ki se noče razbliniti. Partnerji rib pogosto čutijo, da nekaj ni v redu, a ne dobijo jasnega pojasnila, temveč le drobce - pol stavka, vzdih, pogled. Molk je za ribe obrambni mehanizem, a brez jasnih besed se nesporazumi le množijo.

Preverite svoj današnji horoskop.

