Bodo nekdanji soigralci Luke Dončića prekinili niz domačih porazov?

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu sedem obračunov. Vodilna ekipa zahoda Oklahoma City Thunder gosti Denver Nuggets, najboljše moštvo vzhoda Detroit Pistons pa pričakuje ekipo Cleveland Cavaliers. Na delu bodo tudi nekdanji soigralci Luke Dončića, Dallas Mavericks, ki se pripravljajo na obisk Grizlijev iz Memphisa, neposrednih tekmecev na konferenčni lestvici. Lahko končno prekinejo niz šestih domačih porazov? Njihov zvezdnik, 19-letni Cooper Flagg, je zaradi poškodbe stopala še vedno pod vprašajem.