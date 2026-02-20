Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
20. 2. 2026,
11.03

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
Tajska smrt Asos

Petek, 20. 2. 2026, 11.03

36 minut

Po tragični nesreči umrl soustanovitelj priljubljene spletne trgovine

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Asos, hitra moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Britanski mediji poročajo o tragični smrti soustanovitelja priljubljenega modnega trgovca Asos.

V začetku februarja je tajska policija obravnavala smrt moškega, ki je padel s 17. nadstropja stanovanjskega kompleksa, našli pa so ga mrtvega na tleh pod njegovim balkonom. Zdaj so potrdili, da je moški Quentin Griffiths, soustanovitelj spletnega modnega velikana Asos. Policija sumljivi dogodek še preiskuje. Star je bil 58 let.

Preiskovalec je za britanska časnika BBC in The Sun povedal, da je bil Griffiths v stanovanju sam, vrata pa so bila zaklenjena od znotraj in ni bilo znakov vloma. Obdukcija ni pokazala dokazov o nasilnem dejanju, čeprav preiskovalci poudarjajo, da nasilne smrti še niso povsem izključili, dokler ne bodo opravljeni dodatni forenzični testi po celoviti obdukciji, kar lahko traja več mesecev. 

Sumljiva smrt?

Policija je ob tem še sporočila, da je bil Griffiths vpleten v dva še nedokončana sodna postopka, ki sta mu lahko povzročala velik pritisk. Do tragedije je prišlo v času domnevnega spora z njegovo nekdanjo ženo, ki ga je obtožila, da je iz njunega skupnega podjetja odtujil denar. Po poročilih naj bi ga lani celo pridržali in zaslišali, ker naj bi brez njenega vedenja ponarejal dokumente za prodajo zemljišč in poslovnih deležev. Vse očitke je zanikal, po zaslišanju pa so ga izpustili.

Predstavnik britanskega zunanjega ministrstva je za The Sun povedal, da so Griffithsovi družini ponudili vso podporo in da so v stiku z lokalnimi oblastmi.

Griffiths je bil eden od ustanoviteljev priljubljene britanske spletne trgovine Asos, ki bo letos praznovala že 26. obletnico obstoja. Sam se je iz položaja sicer umaknil po petih letih, a je pomembno prispeval k temu, da se je trgovina razvila v eno vodilnih svetovnih spletnih platform za prodajo oblačil in modnih dodatkov. Asos ima v Veliki Britaniji veliko oboževalcev, pri njej pa radi nakupujejo tudi slovenski kupci.

Tajska smrt Asos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.