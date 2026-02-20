V začetku februarja je tajska policija obravnavala smrt moškega, ki je padel s 17. nadstropja stanovanjskega kompleksa, našli pa so ga mrtvega na tleh pod njegovim balkonom. Zdaj so potrdili, da je moški Quentin Griffiths, soustanovitelj spletnega modnega velikana Asos. Policija sumljivi dogodek še preiskuje. Star je bil 58 let.

Preiskovalec je za britanska časnika BBC in The Sun povedal, da je bil Griffiths v stanovanju sam, vrata pa so bila zaklenjena od znotraj in ni bilo znakov vloma. Obdukcija ni pokazala dokazov o nasilnem dejanju, čeprav preiskovalci poudarjajo, da nasilne smrti še niso povsem izključili, dokler ne bodo opravljeni dodatni forenzični testi po celoviti obdukciji, kar lahko traja več mesecev.

Sumljiva smrt?

Policija je ob tem še sporočila, da je bil Griffiths vpleten v dva še nedokončana sodna postopka, ki sta mu lahko povzročala velik pritisk. Do tragedije je prišlo v času domnevnega spora z njegovo nekdanjo ženo, ki ga je obtožila, da je iz njunega skupnega podjetja odtujil denar. Po poročilih naj bi ga lani celo pridržali in zaslišali, ker naj bi brez njenega vedenja ponarejal dokumente za prodajo zemljišč in poslovnih deležev. Vse očitke je zanikal, po zaslišanju pa so ga izpustili.

Predstavnik britanskega zunanjega ministrstva je za The Sun povedal, da so Griffithsovi družini ponudili vso podporo in da so v stiku z lokalnimi oblastmi.

Griffiths je bil eden od ustanoviteljev priljubljene britanske spletne trgovine Asos, ki bo letos praznovala že 26. obletnico obstoja. Sam se je iz položaja sicer umaknil po petih letih, a je pomembno prispeval k temu, da se je trgovina razvila v eno vodilnih svetovnih spletnih platform za prodajo oblačil in modnih dodatkov. Asos ima v Veliki Britaniji veliko oboževalcev, pri njej pa radi nakupujejo tudi slovenski kupci.