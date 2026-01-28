Kot smo poročali že v nedeljo, so organizatorji pred hitrostno preizkušnjo relija Monte Carlo po ulicah Monaka v dirkalnike posadili tudi nekaj znanih gostov. Med njimi so bili tudi slovenski profesionalni kolesarji.

Adrenalinske minute tudi za Pogačarja

Čare relija sta s sovozniškega sedeža videla Tadej Pogačar in Urška Žibert, prav tako Primož Roglič in Jan Tratnik. Med njihovimi priložnostnimi vozniki sta bila tudi dirkal formule ena Liam Lawson, Jari-Matti Latvala in izkušeni voznik relija Dani Sordo. Prav Španec, ki bo letos nekaj dirk za svetovno prvenstvo odpeljal za Hyundai, je po ulicah Monaka vozil Pogačarja in objavil tudi sliko druženja s kolesarji (Pogačar, Roglič, Chris Froom …).

Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco

Video - uživanje gostov na cestah Monaka

Foto: Red Bull

Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco