Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
28. 1. 2026,
6.46

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Reli Monte Carlo

Sreda, 28. 1. 2026, 6.46

26 minut

Ozadje relija Monte Carlo

Adrenalinski dan: med reli sovozniki v Monaku tudi Pogačar, Roglič in Tratnik

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Reli Monte Carlo Pogačar Roglič | Tadej Pogačar v dirkalniku hyundai i20 rally1 | Foto Automobile Club de Monaco

Tadej Pogačar v dirkalniku hyundai i20 rally1

Foto: Automobile Club de Monaco

Slovenski profesionalni kolesarji so na reliju Monte Carlo doživeli pravi adrenalinski dan.

Kot smo poročali že v nedeljo, so organizatorji pred hitrostno preizkušnjo relija Monte Carlo po ulicah Monaka v dirkalnike posadili tudi nekaj znanih gostov. Med njimi so bili tudi slovenski profesionalni kolesarji. 

Adrenalinske minute tudi za Pogačarja

Čare relija sta s sovozniškega sedeža videla Tadej Pogačar in Urška Žibert, prav tako Primož Roglič in Jan Tratnik. Med njihovimi priložnostnimi vozniki sta bila tudi dirkal formule ena Liam Lawson, Jari-Matti Latvala in izkušeni voznik relija Dani Sordo. Prav Španec, ki bo letos nekaj dirk za svetovno prvenstvo odpeljal za Hyundai, je po ulicah Monaka vozil Pogačarja in objavil tudi sliko druženja s kolesarji (Pogačar, Roglič, Chris Froom …). 

Reli Monte Carlo Pogačar Roglič | Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco Reli Monte Carlo Pogačar Roglič | Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco

Video - uživanje gostov na cestah Monaka

Jan Tratnik reli Monte Carlo | Foto: Red Bull Foto: Red Bull

Reli Monte Carlo Pogačar Roglič | Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco Reli Monte Carlo Pogačar Roglič | Foto: Automobile Club de Monaco Foto: Automobile Club de Monaco

Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Reli Monte Carlo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.