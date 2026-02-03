Popraviti, ne zamenjati: hrvaški EV Clinic za slovenski vstop izbral Litijo #foto

Svojo podružnico v Sloveniji je včeraj uradno odprlo znano hrvaško podjetje EV Clinic, ki se pod vodstvom strokovnjaka Vanje Katića ukvarja z napredno diagnostiko, servisiranjem in razvojem rešitev za električna vozila. Odprtje servisa je pomembno tako za trenutne kot prihodnje lastnike električnih vozil, predvsem rabljenih in novejših brez garancije. Osnovni moto podjetja je popraviti, ne zamenjati.

Foto: Gregor Pavšič Podjetje je v širši Evropi postalo prepoznavno zaradi poglobljenega in inženirskega pristopa k popravilom zlasti na področju visokonapetostnih baterij, pogonskih sklopov in elektronike, kjer klasični pooblaščeni servisi pogosto nimajo ustreznega znanja ali orodij.

Hrvaško podjetje ima velik ugled v mednarodni skupnosti lastnikov električnih vozil in to tako zaradi razvojnega znanja pri popravilu specifičnih visokonapetostnih komponent električnih vozil kot zaradi analize zanesljivosti električnih (baterijskih) avtomobilov posameznih znamk. Tudi elektromotor Nemca Hansjörga von Gemmingena, o katerem smo pisali v soboto, želi mejo milijon prevoženih kilometrov preseči prav po obnovi pri EV Clinic.

Foto: Gregor Pavšič

Po Beogradu in Berlinu je Litija postala tretja podružnica EV Clinic, ki ima sicer sedež v Zagrebu. Nova slovenska podružnica deluje skozi podjetje EVR Trade, ki ga vodita izkušena Sašo Tomažič in Klemen Poglajen.

Tomažič ima veliko izkušenj s področja avtomobilske diagnostike in elektrotehnike, bil je tudi tehnični inštruktor pri AMZS.

"Mislil sem, da že kar nekaj vem, toda ko sem se udeležil izobraževanja pri EV Clinic pred prevzemom podružnice, sem ugotovil drugače. Katićeva ekipa je zelo strokovna in njihov ugled v regiji ni naključen," je ob odprtju povedal Tomažič.

Ciljne stranke? Predvsem tisti, katerih avtomobili ne bodo več v garanciji.

Ponujali bodo storitve, kot sta popravilo baterij in električnih motorjev ter obnova komponent, in druge specializirane postopke, ki jih EV Clinic uveljavlja kot franšizni partner. Trenutni servisni del je postavljen na 300 kvadratnih metrih, a kmalu načrtujejo še širitev poslopja. Zaposlena sta trenutno dva, že letos naj bi jih delalo okrog pet. Ciljne stranke so predvsem lastniki baterijskih vozil, ki niso več v garanciji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vanja Katić je elektroinženir in podjetnik iz Zagreba. V avtomobilski in EV-skupnosti je znan kot zagovornik popravil na ravni komponent ter transparentnega razumevanja tehnologije električnih vozil. Katić se pogosto javno oglaša o tehničnih izzivih elektromobilnosti, vzdržljivosti baterij in ekonomiki popravil ter s tem prispeva k bolj realnemu pogledu na razvoj EV-trga.

Pod Katićevim vodstvom EV Clinic ne deluje zgolj kot servis, temveč tudi kot razvojno-raziskovalno središče, ki postavlja nove standarde na področju poprodajnih storitev za električna vozila. Podjetje je s svojim delom pomembno vplivalo na razumevanje, da so kakovostna popravila in podaljševanje življenjske dobe EV ključni del trajnostne mobilnosti.

Katić je po izobrazbi elektroinženir, ki se je najprej ukvarjal z elektroinženiringom in razvojem elektronskih sistemov v avtomobilski industriji, nato pa se je od leta 2018 posvetil raziskovanju in servisiranju električnih vozil v širšem smislu (baterije, pogonski sklopi, diagnostika, komunikacija CAN, firmware itd.). Pod njegovo taktirko je EV Clinic prerasel iz domačega eksperimenta v mednarodno raziskovalno-razvojno delavnico in servisno mrežo z več lokacijami po Evropi, ki ponuja poglobljene storitve diagnostike in popravila, ki jih mnogi drugi servisi ne znajo opraviti ali jih opravijo le do določene mere.

Svojo pot v svetu električnih avtomobilov je začel tako, da je svoj prvi električni avto (tesla) kupil kot inženir, čigar namen je bil, da dejansko razume tehnologijo in se nauči, kako jo servisirati in ne zgolj nadomestiti komponente. To praktično inženirsko razmišljanje je postalo osnova filozofije EV Clinic: popraviti, ne zamenjati, če je to mogoče in varno. Njegova prizadevanja so pritegnila pozornost številnih lastnikov EV iz regije in Evrope, ki iščejo neodvisno in poglobljeno poprodajno podporo.