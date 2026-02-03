Konec za skrite kljuke? Kitajci so postavili zelo jasna pravila. #foto

Nova regulacija bo začela veljati 1. januarja 2027 in bo zahtevala temeljite oblikovne spremembe pri številnih električnih avtomobilih, predvsem tistih, ki uporabljajo elektronsko krmiljene ali težko dostopne kljuke. Gre za oblikovno rešitev, ki so jo pred leti najprej popularizirali pri Tesli, nato pa so jo prevzeli številni drugi proizvajalci električnih vozil.

Razlog za prepoved je predvsem varnost

Že več let strokovnjaki opozarjajo, da so takšne kljuke lahko nevarne v izrednih razmerah – zlasti ob prometnih nesrečah, požarih ali izpadu elektrike. Ker so pogosto elektronsko aktivirane ali pa imajo preveč skrite mehanske sprožilce (uporabniki ne vedo, kako se vrata mehansko odpre), lahko v kritičnih trenutkih otežijo izstop potnikom ali dostop reševalcem. Oblikovanje, ki sicer izboljšuje aerodinamiko in vizualno podobo vozila, se je v praksi izkazalo za potencialno tveganje.

Kitajsko Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je potrdilo novo uredbo, ki določa, da morajo imeti vsa vozila mehansko delujoče kljuke, ki jih je mogoče uporabiti tudi po trku, aktivaciji varnostnih sistemov ali toplotnem dogodku v bateriji. Kljuke morajo biti jasno vidne, nameščene na pričakovanem mestu in imeti dovolj prostora za prijem roke. Popolnoma poravnane (flush) rešitve tako ne bodo več dovoljene.

Foto: Gregor Pavšič

Zelo natančne zahteve o tem, kakšne naj bodo kljuke

Po poročanju Bloomberga so nova kitajska pravila glede vratnih kljuk za električna vozila izjemno natančna. Zunanje kljuke morajo imeti v karoserijo vgreznjen oprijem z najmanjšimi merami 60 × 20 milimetrov, kar omogoča, da jih lahko reševalci tudi po prometni nesreči fizično zagrabijo in povlečejo. Znotraj potniške kabine pa morajo proizvajalci jasno označiti sprožilce za odpiranje vrat, z vidnimi oznakami, ki nedvoumno prikazujejo, kako vrata odpreti v sili.

Notranje oznake morajo meriti najmanj 1 × 0,7 centimetra, tako notranje kot zunanje kljuke pa morajo biti nameščene na jasno določenih in pričakovanih mestih. Po novih smernicah se proizvajalci ne bodo smeli več zanašati zgolj na elektronsko krmiljene sisteme odpiranja vrat, niti v primerih, ko so ti dopolnjeni z rezervnimi baterijami ali mehanskimi vlečnimi kabli.

Bo imela kitajska odločitev globalne posledice?

Uredba se ne nanaša le na zunanje kljuke, temveč tudi na jasne oznake notranjih sprožilcev vrat, s čimer želi Kitajska preprečiti zmedo uporabnikov – težavo, ki je bila posebej izrazita pri zgodnjih modelih Tesle Model 3. Vozila, ki so že v zaključni fazi razvoja ali so že homologirana, bodo sicer deležna prehodnega obdobja do dveh let, a dolgoročno bo morala celotna industrija prilagoditi zasnovo. Za povsem nove avtomobile pa bo datum začetka veljave zakona 1. januar 2027.

Odločitev bo imela lahko globalne posledice, saj Kitajska predstavlja največji trg električnih vozil na svetu in pogosto narekuje prihodnje smernice avtomobilske industrije.

Prepoved skritih kljuk le za električne avtomobile?

Posebnost – in hkrati paradoks – nove ureditve je, da prepoved velja izključno za električna vozila. Vozila z motorji z notranjim zgorevanjem lahko še naprej uporabljajo enake ali zelo podobne skrite kljuke, čeprav tudi ta pogosto za delovanje potrebujejo električno energijo. Večina električnih avtomobilov namreč uporablja klasično 12-voltno baterijo za pogon zapahov in kljuk, kar pomeni, da se z vidika osnovnega delovanja bistveno ne razlikujejo od bencinskih ali dizelskih vozil. Kljub temu zakonodaja te razlike ne upošteva.

