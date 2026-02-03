Januarja že pestro: kitajski malček je v Sloveniji premagal velike #foto

Leto 2026 je pri prodaji električnih avtomobilov najuspešneje začel Leapmotor in sicer predvsem po zaslugi malčka T03.

Po prvih podatkih so slovenski avtomobilski trgovci v januarju prodali (registrirali) več kot 540 novih električnih avtomobilov, kar je bilo 28 odstotkov več kot januarja lani. Med znamkami sta prednjačila kitajski Leapmotor s 75 in Volkswagen z 71 registracijami. Tretja je bila Tesla z 51 registracijami, v prvi deseterici so sledili BMW (36), Fiat (36), Hyundai (33), Škoda (27), Ford (24), Cupra (21) in MG (20).

Foto: Gregor Pavšič

Med posameznimi modeli je bil na vrhu leapmotor T03, ki tako nadaljuje prodajno uspešno drugo polovico lanskega leta. Registrirali so jih 49. Renault je registriral 47 novih petk - začele so se tudi registracije vozil, ki jih bo v svojo floto vključil ljubljanski sistem souporabe vozil Avant2Go. Tesla je registirala 42 modelov Y. Med najuspešnejšimi vozili ni modela 3, ki čaka na dobave nove najcenejše različice standard. Ta bo v prihodnjih mesecih zanimiv vpogled v dinamiko trga električnih vozil.

Med prvo deseterico največkrat registriranih električnih avtomobilov so bili januarja še volkswagen ID.7 (38), fiat grande panda (36), leapmotor B10 (22), volkswagen ID.4 (22), cupra born (16), škoda elroq (16) in dongfeng box (15).

V prihodnjih mesecih bodo zanimive prodajne številke nove Tesline različice modela 3 s ceno pod 35 tisoč evrov (dodatna subvencija 7.200 evrov). Foto: Tesla

Čaka nas pestro leto, ena najbolj zanimivih novosti bo novi renault twingo. Foto: Gregor Pavšič