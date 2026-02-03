Januarja že pestro: kitajski malček je v Sloveniji premagal velike #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Leapmotor T03 | Leapmotor T03 brez upoštevanega odbitka subvencije (7.200 evrov) v Sloveniji stane 19 tisoč evrov. | Foto Gregor Pavšič

Leapmotor T03 brez upoštevanega odbitka subvencije (7.200 evrov) v Sloveniji stane 19 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Leto 2026 je pri prodaji električnih avtomobilov najuspešneje začel Leapmotor in sicer predvsem po zaslugi malčka T03.

polnjenje električni avtomobil polnilnica
Avtomoto Živim v bloku in vozim električni avtomobil – koliko me to zares stane?

Po prvih podatkih so slovenski avtomobilski trgovci v januarju prodali (registrirali) več kot 540 novih električnih avtomobilov, kar je bilo 28 odstotkov več kot januarja lani. Med znamkami sta prednjačila kitajski Leapmotor s 75 in Volkswagen z 71 registracijami. Tretja je bila Tesla z 51 registracijami, v prvi deseterici so sledili BMW (36), Fiat (36), Hyundai (33), Škoda (27), Ford (24), Cupra (21) in MG (20).

Leapmotor T03 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Kitajski malček je prehitel velike tekmece

Med posameznimi modeli je bil na vrhu leapmotor T03, ki tako nadaljuje prodajno uspešno drugo polovico lanskega leta. Registrirali so jih 49. Renault je registriral 47 novih petk - začele so se tudi registracije vozil, ki jih bo v svojo floto vključil ljubljanski sistem souporabe vozil Avant2Go. Tesla je registirala 42 modelov Y. Med najuspešnejšimi vozili ni modela 3, ki čaka na dobave nove najcenejše različice standard. Ta bo v prihodnjih mesecih zanimiv vpogled v dinamiko trga električnih vozil.

Med prvo deseterico največkrat registriranih električnih avtomobilov so bili januarja še volkswagen ID.7 (38), fiat grande panda (36), leapmotor B10 (22), volkswagen ID.4 (22), cupra born (16), škoda elroq (16) in dongfeng box (15). 

Leapmotor T03
Avtomoto Leapmotor T03 – nikar ne podcenjujte kitajskega "fička", saj adut ni le nizka cena

V prihodnjih mesecih bodo zanimive prodajne številke nove Tesline različice modela 3 s ceno pod 35 tisoč evrov (dodatna subvencija 7.200 evrov). | Foto: Tesla V prihodnjih mesecih bodo zanimive prodajne številke nove Tesline različice modela 3 s ceno pod 35 tisoč evrov (dodatna subvencija 7.200 evrov). Foto: Tesla

Čaka nas pestro leto, ena najbolj zanimivih novosti bo novi renault twingo. | Foto: Gregor Pavšič Čaka nas pestro leto, ena najbolj zanimivih novosti bo novi renault twingo. Foto: Gregor Pavšič

Ne spreglejte
