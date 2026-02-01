Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
9.34

Gal Glivar

Nedelja, 1. 2. 2026, 9.34

Dirka svetovne serije Mapei Cadel Evans Great Ocean

Gal Glivar osmi na dirki Cadela Evansa

STA

Gal Glivar | Gal Glivar je zasedel osmo mesto. | Foto Guliverimage

Gal Glivar je zasedel osmo mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar ekipe Alpecin Premier-Tech Gal Glivar je avstralsko turnejo končal z odličnim rezultatom. Na dirki svetovne serije Mapei Cadel Evans Great Ocean je v cilj prišel z vodilno skupino 19 kolesarjev, v ciljnem sprintu pa je zasedel osmo mesto in si priboril 100 točk Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Dirko je dobil Danec Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) pred Britancem Matthewom Brennanom in Avstralcem Bradyjem Gilmoreom. Za 23-letnega Danca je bila to deveta zmaga v profesionalni karieri in druga v letošnji sezoni, dobil je tudi etapi na dirki Down Under.

Za Glivarjem so zaostali številni odlični kolesarji, tudi Adam Yates, ki je bil na 19. mestu najboljši predstavnik ekipe slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, UAE Emirates. Drugi slovenski predstavnik Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je odstopil.

