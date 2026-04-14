Avtor:
STA

Torek,
14. 4. 2026,
8.03

Wout Van Aert kolesarstvo lestvica UCI Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Lestvica UCI

Pogačar zanesljivo na vrhu, Van Aert napredoval, Seixas se bliža najboljšim

Tadej Pogačar Lombardija 2025 | Foto Reuters

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je konec tedna na dirki Pariz - Roubaix zasedel drugo mesto. Zmagovalec preizkušnje v "severnem peklu", Belgijec Wout Van Aert je napredoval za tri mesta in je po novem šesti.

Wout van Aert
Pogačar ima na vrhu 11.610 točk, kar je 25 manj kot pretekli torek. V nov seštevek je namreč upoštevana kazen 25 točk zaradi smetenja zunaj za to predvidenih območij na dirki po Flandriji 5. aprila.

Kljub temu ima 27-letni slovenski as še naprej skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom (6885 točk). Tretji je ostal Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro s 6711 točkami.

V prvi deseterici je najbolj napredoval Van Aert, ki je v Roubaixu slavil drugo zmago na spomenikih. V sprintu je na slovitem velodromu Andre-Petrieux ugnal prav Pogačarja in mu s tem vsaj še za eno leto preprečil dopolnitev zbirke vseh petih največjih enodnevnih dirk.

Dve mesti je izgubil še en Pogačarjev ekipni kolega, Portugalec Joao Almeida, ki je osmi. Za eno mesto je zdrsnil tudi Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je po obilici smole na Roubaixu in končnem četrtem mestu zdaj deveti.

Skupni zmagovalec Baskije, 19-letni Francoz Paul Seixas se vztrajno bliža najboljšim, zdaj je že 21. kolesar sveta, potem ko je pridobil še 11 mest.

Od Slovencev je dve mesti pridobil Primož Roglič (36.), ki je v dežju in mrazu zadnje etape po Baskiji s tretjega zdrsnil na skupno 16. mesto. Po Baskiji je bil v posamičnih etapah enkrat četrti in enkrat tretji.

Od Slovencev so med 500 najboljšimi še Matej Mohorič (125.), Jakob Omrzel (269.), Matevž Govekar (305.), Žak Eržen (324.) in Gal Glivar (480.). Mohorič in Govekar sta na Pariz-Roubaixu odstopila, Eržen pa je bil ob debiju 58., a je za 148 mest napredoval zaradi petega mesta na Scheldeprijsu sredi prejšnjega tedna.

Pogačar bo naslednjič dirkal 26. aprila na spomeniku Liege - Bastogne - Liege, kjer bo lovil tretjo zaporedno zmago. Nato ga skupaj z Rogličem ter Domnom Novakom in Janom Tratnikom čaka etapna dirka po Romandiji, ki se bo začela 28. aprila.

Mohoriča in Glivarja, ki je minuli teden dirkal po Baskiji in bil v zadnji etapi četrti, pred tem v nedeljo čaka klasika Amstel Gold, Omrzela pa dan kasneje etapna dirka po Alpah.

V seštevku držav je Slovenija ohranila četrto mesto, na vrhu je prepričljivo Belgija, sledita pa Danska in Francija.

Pri ženskah je v vodstvu ostala Nizozemka Demi Vollering, ki ima dobrih 1100 točk prednosti pred rojakinjo Loreno Wiebes. Tretja je Švicarka Marlen Reusser, ki pa bo zaradi poškodbe dlje časa odsotna iz karavane. Devetnajst mest je pridobila zmagovalka Pariz - Roubaixa, Nemka Fraziska Koch, ki je zdaj 11. na lestvici.

Od Slovenk je eno mesto izgubila Urška Žigart, ki na zadnjih največjih klasikah ni dirkala. Naslednjič bo nastopila 19. aprila na veliki nagradi Chamberyja, trenutno pa je 49. kolesarska sveta. Med 500 najboljšimi sta še od letos upokojena Eugenia Bujak na 251. in Nika Bobnar na 286. mestu. Slednja je izgubila devet mest.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.