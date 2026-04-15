Avtor:
STA

Sreda,
15. 4. 2026,
16.43

Team Visma | Lease a Bike kolesarstvo Sven Aleksander Mernik O Gran Camino

O Gran Camino

Sven Aleksander Mernik do najboljšega dosežka v profesionalni karieri

Sven Aleksander Mernik | Sven Aleksander Mernik je zasedel sedmo mesto, kar je njegov najboljši dosežek v profesionalni karieri. | Foto Ana Kovač

Sven Aleksander Mernik je zasedel sedmo mesto, kar je njegov najboljši dosežek v profesionalni karieri.

Foto: Ana Kovač

Mladi slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik, od letos član razvojne ekipe Visma Lease a Bike, že opozarja nase. V drugi etapi dirke prve kategorije O Gran Camino v Španiji je zasedel sedmo mesto, kar je njegov najboljši dosežek v profesionalni karieri.

Devetnajstletnik iz Celja, nekdanji član ekipe Factor Racing iz Kranja, je v cilj etape, ki se je po 148 kilometrih končala v španskem turističnem kraju Barreiroso, prišel v skupini 35 kolesarjev, ki je imela 58 sekund prednosti pred zasledovalci. V tej skupini so bila tudi nekatera znana imena svetovnega kolesarstva na čelu z Britancem Adamom Yatesom. V njenem sprintu je bil najhitrejši Španec Carlos Canal (Movistar).

V skupnem seštevku po dveh etapah vodita dva Portugalca, Rafael Reis (Anicolor) ima sekundo prednosti pred Nelsonom Oliveiro, že zmagovalcem etape na dirki po Španiji. Mernik, na uvodnem 15 kilometrov dolgem kronometru, ki ga je dobil kolesar ekipe UAE Emirates, Danec Julius Johansen, 51. (+1:50), zaostaja minuto in 35 sekund in zaseda 30. mesto.

Dirka ima sicer pet etap.

