Po lanski izjemno uspešni premieri kolesarske dirke Pogi Challenge se prireditelji že osredotočajo na tekmovanje 2026. Med 1. in 7. marcem bodo možne predprijave za letošnji izziv tekmovanja iz Komende na Krvavec in spremljevalne dejavnosti. Letošnja prireditev bo na sporedu med 31. julijem in 2. avgustom.

Pogi Challenge 2026 bo spet ponudil tekmovalni kriterij, družinski kolesarski dan in legendarni vzpon na Krvavec v družbi Tadeja Pogačarja. Dogodek ima z vso svojo atraktivnostjo predvsem veliko dobrodelno noto, saj bodo zbirali sredstva za Fundacijo Tadeja Pogačarja in mladinsko ekipo Pogi team.

Takoj po zaključku dirke po Franciji bo Pogačar v petek, 31. julija, z nekaterimi najboljšimi kolesarji na svetu dirkal na kriteriju po cestah domače Komende, navijači pa bodo imeli redko priložnost, da svetovno elito na delu na slovenskih cestah vidijo iz prve vrste.

Sobota je namenjena družinam. Po petkovem kriteriju bo sobotno dogajanje potekalo na hipodromu v Komendi. DogodekJunior Pogi Challenge Generali bo namenjen druženju kolesarjev, njihovih družin in najmlajših ljubiteljev kolesarstva. Organizatorji prireditve pa obljubljajo tudi bogat spremljevalni program in ustvarjalne vsebine.

Klasični izziv je nedeljski finale in osnovni izziv dirke z nazivom S Klanca v klan'c, na kateri bodo morali kolesarji premagati 1189 metrov višinske razlike med Klancem pri Komendi in ciljem na Krvavcu.

Vnovič bo prostora za 1189 kolesarjev, za katere v večini ne bo pomembna le hitrost, ampak železna volja. Posebnih 30 mest je namenjenih super prijavam VIP, ki ob tekmovanju in druženju s slovenskim kolesarskim asom nudijo tudi priložnost za dobrodelnost. Zanimanje bo nedvomno izredno, saj so lani na dirki nastopali kolesarji iz 36 držav.

Za ljubitelje kolesarstva bo nedeljski vzpon na Krvavec še kako zanimiv tudi po tekmovalni plati. Lani je dal Tadej Pogačar tekmecem nekajminutno prednost ter s prijatelji po ulicah Komende počasi začel dirko. To je izkoristil 40-letni britanski amater Andrew Feather, ki vztrajno trenira vožnjo v klanec. in si priboril zmago.

Britanec je imel v cilju tri minute prednosti pred Pogačarjem, hkrati pa je obljubil, da se bo vrnil še bolj pripravljen. Kljub utrujenosti po Touru pa bo tudi Pogačar bržkone premisli, kako bi lahko bil na vrhu Krvavca v cilju prvi.

