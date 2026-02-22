Del Toru skupna zmaga po ZAE, zadnja etapa Milanu, Mezgec osmi

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je skupni zmagovalec sedemdnevne dirke po Združenih arabskih emiratih. Zadnja etapa v Abu Dabiju (149 km) je pripadla Italijanu Jonathanu Milanu, edini slovenski predstavnik v ZAE Luka Mezgec pa je zasedel osmo mesto.

Isaac del Toro je temelje za skupno zmago postavil z zmago v sobotni etapi na Džebel Hafit. Do vrha tega klanca je namreč nadoknadil razliko proti Italijanu Antoniu Tiberiju (Bahrain-Victorious), zmagovalcu najtežje, tretje etape na letošnji preizkušnji. Dvaindvajsetletni Mehičan je slavil 23. zmago v karieri, potem ko je za 20 sekund prehitel Tiberija, tretji pa je bil skupno Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla) z zaostankom 1:14 minute. Za ekipo emiratov je bila to že 13. zmaga v sezoni.

Ob del Toru prvi favorit za skupno zmago, Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v obeh gorskih etapah trpel in precej zaostal za najboljšimi. Skupno je bil šele deseti (+2:25), je pa dobil vožnjo na čas v drugi etapi.

Nedeljski zadnji ravninski preizkus je pričakovano pripadel Jonathanu Milanu (Lidl-Trek). Ta je v ZAE dobil tudi četrto in peto etapo, števec zmag v karieri pa je pomaknil do številke 30. Tokrat je bil boljši od Norvežana Erlenda Blikre (Uno-X Mobility) in Avstralca Sama Welsforda (Ineos Grenadiers).

Dobro se je odrezal tudi Luka Mezgec. Sedemintridesetletni Kranjčan je zasedel osmo mesto, dva dni prej je bil v peti etapi tudi četrti, s čimer je prišel do svoje najboljše uvrstitve v svetovni seriji kolesarstva po slabih štirih letih (četrti v drugi etapi Pariz-Nice). Mezgec je v razvrstitvi za majico najboljšega po točkah zasedel končno 12. mesto, slavil je Milan pred del Torom in Tiberijem.

Dirka po ZAE, skupni seštevek po zadnji etapi:



1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)

2. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) +0:20

3. Luke Plapp (Avs/Jayco AlUla) +1:14

4. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) +1:25

5. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) +1:34

6. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Intermarche) +1:44

7. Derek Gee (Kan/Lidl-Trek) +1:47

8. Joergen Nordhagen (Nor/Visma-Lease a Bike) +1:55

9. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) +2:08

10. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) +2:25

...

119. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) +40:06