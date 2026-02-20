Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
20. 2. 2026,
16.55

kolesarstvo Visma | Lease a Bike Pauline Ferrand-Prevot

Petek, 20. 2. 2026, 16.55

Podaljšanje

Pauline Ferrand-Prevot za ekipo Visma-Lease a Bike do 2028

STA

Pauline Ferrand-Prevot | Pauline Ferrand-Prevot in nizozemska ekipa sta se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. | Foto Guliverimage

Pauline Ferrand-Prevot in nizozemska ekipa sta se dogovorili za podaljšanje sodelovanja.

Foto: Guliverimage

Lanska zmagovalka kolesarske dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot bo zastopala barve ekipe Visma-Lease a Bike do leta 2028, je v sporočilu za javnost zapisala nizozemska ekipa. Francozinja je imela veljavno pogodbo do 2027, danes jo je predčasno podaljšala za eno leto.

Štiriintridesetletna Ferrand-Prevot se je nizozemski ekipi pridružila lani, potem ko se je vrnila v cestno kolesarstvo. Lani je v velikem slogu osvojila Tour, najbolj prestižno večetapno cestno preizkušnjo na svetu, slavila pa je tudi na enodnevni dirki Pariz - Roubaix.

"Zelo rada sem del nizozemske ekipe, v njej sem srečna in se počutim kot doma. Prvič v karieri se počutim razumljeno kot oseba in kolesarka. V naslednjih letih se želim osredotočiti na razvoj svojih sposobnosti v vožnji na čas. Moj dolgoročen cilj so olimpijske igre v Los Angelesu 2028, kjer se želim prikazati v svoji najboljši luči," je med drugim dejala Ferrand-Prevot.

kolesarstvo Visma | Lease a Bike Pauline Ferrand-Prevot
