Lanska zmagovalka kolesarske dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot bo zastopala barve ekipe Visma-Lease a Bike do leta 2028, je v sporočilu za javnost zapisala nizozemska ekipa. Francozinja je imela veljavno pogodbo do 2027, danes jo je predčasno podaljšala za eno leto.

Štiriintridesetletna Ferrand-Prevot se je nizozemski ekipi pridružila lani, potem ko se je vrnila v cestno kolesarstvo. Lani je v velikem slogu osvojila Tour, najbolj prestižno večetapno cestno preizkušnjo na svetu, slavila pa je tudi na enodnevni dirki Pariz - Roubaix.

"Zelo rada sem del nizozemske ekipe, v njej sem srečna in se počutim kot doma. Prvič v karieri se počutim razumljeno kot oseba in kolesarka. V naslednjih letih se želim osredotočiti na razvoj svojih sposobnosti v vožnji na čas. Moj dolgoročen cilj so olimpijske igre v Los Angelesu 2028, kjer se želim prikazati v svoji najboljši luči," je med drugim dejala Ferrand-Prevot.