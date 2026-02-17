Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Torek,
17. 2. 2026,
19.01

21 minut

ZOI 2026 zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Tadej Pogačar

Torek, 17. 2. 2026, 19.01

21 minut

Zgodbe, ki jih pišejo olimpijske igre

Flora Tabanelli – od skoka čez Pogačarja do olimpijskega brona z raztrgano križno vezjo #video

A. T. K.

Flora Tabanelli | 18-letna italijanska smučarka prostega sloga Flora Tabanelli je leta 2024 s smučmi preskočila Tadeja Pogačarja v 15. etapi s ciljem v Livignu, v ponedeljek pa v istem kraju osvojila olimpijski bron. | Foto Reuters

18-letna italijanska smučarka prostega sloga Flora Tabanelli je leta 2024 s smučmi preskočila Tadeja Pogačarja v 15. etapi s ciljem v Livignu, v ponedeljek pa v istem kraju osvojila olimpijski bron.

Foto: Reuters

Šport včasih piše boljše zgodbe, kot bi si jih zamislili scenaristi. Eno takšnih je ustvarila mlada italijanska smučarka prostega sloga Flora Tabanelli, ki je v ponedeljek v Livignu osvojila bronasto medaljo v Big Airu (skoki na veliki skakalnici, op. a.). Ljubitelji kolesarstva pa so jo spoznali že pred dvema letoma – čeprav takrat nismo nujno vedeli njenega imena.

18-letna smučarka prostega sloga Flora Tabanelli je na olimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo v Big Airu, a marsikdo se je ob njenem imenu najprej spomnil prizora iz maja 2024. Takrat je komaj 16-letna Italijanka postala spletni fenomen, ko je med kraljevsko etapo Gira s ciljem v Livignu skupaj z bratom Mirom izkoristila zasneženo pobočje ob trasi, se zapeljala na posebej pripravljeno rampo in na smučeh preskočila Tadeja Pogačarja, ki je v rožnati majici drvel novi etapni zmagi naproti. Posnetek, ki ga je v svoj objektiv ujel fotograf Leon van Bon, je hitro zaokrožil po spletu.

Dve leti pozneje je Flora Tabanelli znova v središču pozornosti. Tokrat na olimpijski skakalnici, ponovno v Livignu, a s precej težjo nalogo. Na olimpijski preizkušnji je namreč nastopila z raztrgano križno vezjo in titanovo opornico ter pred domačimi navijači osvojila bron. Boljši sta bili le Kanadčanka Megan Oldham in najbogatejša olimpijka, Američanka Eileen Gu, ki zastopa domovino svoje matere, Kitajsko.

Zmagovalna trojica | Foto: Reuters Zmagovalna trojica Foto: Reuters

Tabanelli je po tekmi poudarila, da ima pri njenem uspehu veliko zaslug tudi njen brat, ki se je prav tako uvrstil na zimske olimpijske igre. "Ta medalja je napol njegova. Pokazal je srce in dal vse od sebe, da mi je pomagal po poškodbi," je dejala aktualna svetovna prvakinja v Big Airu. Operacija kolena, ki jo je preložila zaradi olimpijskih sanj, jo čaka kmalu po koncu iger.

