Avtor:
STA

Sobota,
21. 2. 2026,
15.14

kolesarstvo Isaac Del Toro Dirka po Združenih arabskih emiratih

Sobota, 21. 2. 2026, 15.14

1 ura, 19 minut

Dirka po Združenih arabskih emiratih, 6. etapa

Isaacu Del Toru etapa in skupno vodstvo v ZAE

Isaac Del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in novi vodilni.

Foto: Guliverimage

Isaac Del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in novi vodilni.

Foto: Guliverimage

Mehičan Isaac Del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Mehičan je bil najboljši na 168 kilometrov dolgi preizkušnji, ki se je začela v Al Ainu, končala pa z vzponom na Džebel Hafit. Prevzel je tudi skupno vodstvo.

Del Toro, ki je odločilen napad izvedel 2,7 km pred ciljem, je prišel do svoje 23. zmage v karieri, za 12 sekund je ugnal Avstralca Luka Plappa (Jaco Alula), za 21 Avstrijca Felixa Galla (Decathlon), za 31 pa Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious).

Slednji je tako moral rdečo majico vodilnega na dirki predati Mehičanu, ki zdaj pred Italijanom vodi za 20 sekund, tretji je Plapp, ki zaostaja že 1:14 minute.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayvo Alula) je bil danes 108. s 15:50 minute zaostanka, skupno je 121. (+40:06).

V nedeljo kolesarje čaka povsem ravninska etapa, med nacionalnim muzejem Zajed in Abu Dabijem bodo prevozili 149 kilometrov.

kolesarstvo Isaac Del Toro Dirka po Združenih arabskih emiratih
