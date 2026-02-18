Tiberi na novem vzponu pred del Torom, Evenepoel omagal #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Antonio Tiberi | Antonio Tiberi je presenetljivi zmagovalec 3. etape dirke po ZAE. | Foto Ana Kovač

Antonio Tiberi je presenetljivi zmagovalec 3. etape dirke po ZAE.

Foto: Ana Kovač

Italijan Antonio Tiberi je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Štiriindvajsetletni Italijan je s tem prevzel majico vodilnega, v cilju današnje etape od Um al Kuvajna do novega vzpona na Džebel Mobrah (183 km) pa je ugnal Mehičana Isaaca del Tora. Povsem je na zadnjem klancu omagal Belgijec Remco Evenepoel.

Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) je na zadnjem zelo zahtevnem vzponu (13,2 km/8,1 %) na najtežjem delu hitro napadel in si privozil večjo prednost pred tekmeci, medtem ko je Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) sprva zaostal, nato pa se v svojem ritmu pripeljal proti zasledovalni skupini.

Iz nje je nato napadel, hitro nadoknadil večji del razlike, ciljno črto pa je prečkal 15 sekund za Italijanom. Tretje mesto je pripadlo zmagovalcu te dirke leta 2024, Belgijcu Lennertu Van Eetveltu. Za Tiberijem je zaostal 29 sekund.

Povsem je v visokih temperaturah omagal Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Ta je sprva na najstrmejšem delu še napadel in priključil vodilni skupini, nato pa omagal in izgubil 2:04 minute.

V skupnem seštevku je torkov zmagovalec vožnje na čas s prvega padel na 11. mesto (+1:44). Tiberi ima na vrhu 21 sekund naskoka pred del Torom, medtem ko tretjeuvrščeni Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana) zaostaja že minuto.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je bil pričakovano daleč od vrha in je bil pomočnik svojim kapetanom.

V četrtek bo na sporedu četrta od sedmih etap. Potekala bo v okolici Fudžajre (182 km). Gre za razgibano traso, ki pa bi vseeno morala pripasti najboljšim sprinterjem z Italijanom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) na čelu.

