Slovenski kolesar Luka Mezgec (Jayco AlUla) je v peti etapi dirke po Združenih arabskih emiratih v Dubaju (168 km) zasedel visoko četrto mesto. Zmaga je pričakovano pripadla Italijanu Jonathanu Milanu, medtem ko v skupnem seštevku pred sobotno odločilno etapo v vodstvu ostaja njegov rojak Antonio Tiberi.

V današnji etapi od parka Mamzar do univerze Hamada Bin Mohameda je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, v katerem je znova vso smetano pobral Milan (Lidl-Trek).

Za 25-letnika iz Tolmeča (Tolmezzo) je bila to druga etapna zmaga na letošnji dirki po ZAE. To sezono je zabeležil že štiri zmage, skupno pa v karieri 29.

Ciljno črto v Dubaju je prečkal pred Norvežanom Erlendom Blikro (Uno-X Mobility) in rojakom Matteom Malucellijem (XDS Astana). Za trojico najboljših pa je v cilj prišel edini Slovenec na dirki Mezgec.

Sedemintridesetletni Kranjčan je nazadnje v poklicnem kolesarstvu tako visoko posegel na domači dirki po Sloveniji 2024, ko je bil v zadnji etapi v Novem mestu četrti. V svetovni seriji pa je bil nazadnje tako visoko pred skoraj natanko štirimi leti v drugi etapi prestižne dirke Pariz-Nica, ko je bil prav tako četrti.

Mezgec, ki pri Jayco AlUli skrbi za nemoteno delovanje sprinterskega vlaka, je na letošnji dirki po ZAE dobil nekaj priložnosti za zasledovanje lastnih ciljev. Priložnost za visoko uvrstitev bo imel še v nedeljo na zadnji dan sedemdnevne preizkušnje.

V soboto se bo slovenski veteran z ostalimi sprinterji umaknil kandidatom za skupno slavje. Karavana se bo namreč preizkusila na 168 km dolgi trasi od Al Aina do vrha klanca Džebel Hafit (10,6 km/6,9 %).

V skupnem seštevku ima Tiberi (Bahrain-Victorious) 21 sekund naskoka pred Mehičanom Isaacom del Torom (UAE Team Emirates-XRG). Natanko minuto zaostaja tretjeuvrščeni Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana).

Glavni favorit pred začetkom dirke, Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), je po krizi v tretji etapi precej zaostal in je skupno šele 11. z 1:44 minute zaostanka.