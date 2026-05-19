Mezgeca že na predstavitvi trase oblivala kurja polt, kaj šele bo #video

Luka Mezgec je ob predstavitvi trase evropskega prvenstva, ki bo med 2. in 7. oktobrom potekalo v Sloveniji, težko skrival čustva. Za 37-letnega slovenskega kolesarja bo domače prvenstvo še posebej simbolično, saj naj bi prav tam odpeljal zadnjo dirko dolge in uspešne profesionalne kariere. "Že ob predstavitvenem videu sem dobil kurjo polt. Poznam vsak ovinek, vsak delček trase, točno vem, kje poteka, zato je občutek še toliko bolj poseben. Za mano je veliko dirk in prvenstev, pred katerimi smo vedno opravili ogled trase, za letošnje evropsko prvenstvo pa to na srečo ne bo potrebno. Kot je dejal že predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar: to so naše domače ceste in dobro jih poznamo. Res sem vesel, da je tak dogodek končno prišel k nam in da bo to vrh slovenskega kolesarstva," je povedal Mezgec.

"Pred desetimi leti bi bila organizacija evropskega prvenstva pri nas iluzija, zdaj pa je to resničnost. Oktober je vse bližje in mislim, da bomo vsi s častjo, še bolj kot običajno, branili slovenske barve," je napovedal Luka Mezgec, ki se ga bomo vedno spominjali ne samo po nalezljivi energiji, ampak tudi kot prvega Slovenca z etapno zmago na Giru (2014).

Za 37-letnega Gorenjca bo dirka za evropsko krono posebna ne le zato, ker ceste, na katerih bo potekala, pozna do potankosti, saj je tam začel svoje prve kolesarske obrate, ampak tudi zato, ker bo to zadnja dirka njegove 14 let trajajoče profesionalne kariere.

Zgodilo se je ravno to, česar si ni želel: poškodba

A pot do slovesa pred domačimi navijači ni tako gladka, kot si je želel pred sezono. Takrat je v intervjuju za Sportal dejal, da si želi predvsem sezono brez padcev in poškodb, a se mu ta želja žal ni uresničila.

V začetku aprila, tik pred dirko Pariz–Roubaix, kjer je bil na startni listi, je grdo padel na belgijski dirki Scheldeprijs in si zlomil tri rebra ter prebil pljučno krilo. Kot je pred kratkim povedal v intervjuju za Delo, zdravljenje v Belgiji ni bilo ustrezno, šele v Sloveniji so mu rešili zaplet.

"Zdaj sem nazaj na kolesu. Zadnja dva tedna vsak dan opravljam daljše treninge. Načrta dirk še nimam, saj mi še vedno manjka liter kapacitete pljuč. Zdravniki pravijo, da se bo to uredilo s treningom in dihalnimi vajami, zato gremo dan za dnem, bolj po občutku kot po načrtu. Izgubil sem tudi precej krvi. Ob vrnitvi iz bolnišnice sem imel vrednost hemoglobina le sto, zato na treningih ne smem pretiravati. V nasprotnem primeru bi se stanje lahko poslabšalo, namesto da bi se izboljšalo," je pojasnil Mezgec.

Pred reprezentančnima akcijama jeseni (slab teden pred EP bo na sporedu še SP v Montrealu v Kanadi) ima za zdaj v programu junijsko sprintersko preizkušnjo v Københavnu, a še ni prepričan, da bo do takrat pripravljen. Skoraj zagotovo pa naj bi se v tekmovalni ritem vrnil v začetku avgusta, ko ima v načrtu dirko po Poljski, Hamburg in Renewi Tour.

"Do svetovnega in evropskega prvenstva si bom, mislim, nabral približno 20 tekmovalnih dni," je dejal.

Želi si lepega vremena in čim več navijačev

Kar zadeva traso evropskega prvenstva, Mezgec opozarja, da dirka za slovensko reprezentanco, ki bo zagotovo med glavnimi favoriti, še zdaleč ne bo enostavna.

"Treba bo nadzorovati ubežno skupino, imeti dirko pod nadzorom in Tadeju omogočiti čim boljši vstop na Možjanco (vzpon, ki se ga bodo na članski dirki lotili kar petkrat, op. a.). Pred desetimi ali petnajstimi leti bi za tak profil rekel, da bomo na koncu spremljali sprint manjše skupine, s Tadejem pa mislim, da bo razplet drugačen. Vsaj upamo," je razmišljal Mezgec, ki si na dan D želi čim več podpore ob trasi.

"Upamo, da bo vreme na naši strani. Če ne bo dežja, bo zagotovo več gledalcev. Glede na vzdušje, ki smo ga vajeni ob trasi dirke Po Sloveniji, in glede na to, kako se je zanimanje v zadnjih letih stopnjevalo, kakšen naval navijačev je ob cestah, mislim, da bo ob cestah za ta dogodek še več ljudi. Pričakujem, da bomo vsaj slovenski kolesarji med dirko pogosto imeli kurjo polt," je napovedal.

Od eksotov do težkokategornikov v zelenih dresih

Pravi, da je v zadnjih letih nositi slovenski reprezentančni dres nekaj posebnega. Ne le zaradi ponosa, ampak tudi zaradi spoštovanja, ki ga slovenski kolesarji vzbujajo v karavani.

"Na srečo ali na žalost sem že toliko star, da sem na lastni koži občutil prehod od eksotov, kot smo bili na začetku, do tega, da se nam danes na dirki dobesedno umikajo. Ni se nam več treba boriti za položaj v ospredju, v glavnini smo brez večjega napora. Včasih smo se pogovarjali, na koga bomo dirkali in kdo bo čim dlje ostal v skupini, danes pa se pogovarjamo predvsem o tem, kdo bo zadnji, ki bo pomagal Tadeju, oziroma kako ga bomo pripeljali do mesta, kjer bo napadel. Zame je izjemna čast in sreča, da lahko dirkam v tem obdobju," je poudaril Mezgec, ki kljub temu, da bo EP njegova poslovilna dirka, posebnih rezultatskih ciljev nima.

"Kot sem vajen, se bom povsem podredil ekipi. Vem, do kam lahko pridem, odvisno bo tudi od dnevne forme in forme v tistem delu sezone, zato se bom podredil v korist zmage slovenskega člana ekipe."

Program evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026 Petek, 2. oktober 2026 Ženske U23 | 9:00–11:10 | Šenčur–Šenčur, 88,4 km, 1.616 m višinske razlike

Moški U23 | 13:30–16:55 | Ljubljana–Šenčur, 141,9 km, 1.698 m višinske razlike Sobota, 3. oktober 2026 Mladinci | 9:00–11:30 | Šenčur–Šenčur, 110,5 km, 2.020 m višinske razlike

Ženske elite | 13:30–16:40 | Ljubljana–Šenčur, 130 km, 1.359 m višinske razlike Nedelja, 4. oktober 2026 Mladinke | 9:00–10:40 | Šenčur–Šenčur, 66,3 km, 1.212 m višinske razlike

Moški elite | 12:30–17:10 | Ljubljana–Šenčur, 196,3 km, 2.571 m višinske razlike Torek, 6. oktober 2026 Ekipna mešana štafeta, mladinci | 11:00–13:35 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike

Ekipna mešana štafeta, elite | 15:00–16:45 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike Sreda, 7. oktober 2026 Vožnja na čas, mladinke | 9:30–10:50 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, mladinci | 10:30–12:00 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske U23 | 11:45–12:55 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlik

Vožnja na čas, moški U23 | 12:35–13:45 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske elite | 14:30–15:35 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas moški elite | 16:15–17:15 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

