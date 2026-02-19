Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
15.45

Lidl-Trek Dirka po Združenih arabskih emiratih kolesarstvo Antonio Tiberi Jonathan Milan

Četrtek, 19. 2. 2026, 15.45

38 minut

Dirka po Združenih arabskih emiratih, 4. etapa

Jonathan Milan do 28. zmage v kariere, vodilni ostaja Antonio Tiberi

STA

Jonathan Milan | Foto Guliverimage

Jonathan Milan

Foto: Guliverimage

Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek) je dobil četrto etapo kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. V ciljnem sprintu 182 kilometrov dolge preizkušnje v okolici Fudžajre je bil najboljši v ciljnem sprintu. Skupno vodstvo je zadržal zmagovalec sredine etape Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious).

Jonathan Milan, ki je prišel do svoje 28. zmage v karieri, je v sprintu ugnal Britanca Ethana Vernona (NSN) in svojega mlajšega brata Mattea Milana (Groupama - FDJ United). Luka Mezgec (Jayco Alula) je bil 19., ciljno črto je prečkal v času zmagovalca. "Prvič sem tekmoval z bratom. In takoj oba na stopničkah na dirki svetovne serije. Zelo sem vesel in ponosen, ker vem, da mu to pomeni veliko," je dejal zmagovalec.

Zmagovalčeva ekipa se je morala močno potruditi za zmago, saj je v položaj za napad prišla šele 250 metrov pred ciljem, ko je ujela ubežnike. "Fantje v begu so bili zelo močni, ampak moji moštveni kolegi so opravili izvrstno delo in jih dobro nadzorovali," je dodal Jonathan Milan.

Antonio Tiberi je zadržal rdečo majico skupno vodilnega. Ima 21 sekund prednosti pred Mehičanom Isaacom Del Torom (UAE Emirates) in minuto pred Kolumbijcem Haroldom Tejado (XDS Astana). Mezgec je 125. s 24:37 minute zaostanka. Petkova peta etapa bo dolga 166 kilometrov, trasa je speljana v okolici Dubaja. Znova v zaključku pričakujejo skupinski sprint.

