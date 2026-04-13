Novoizvoljeni predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v oddaji Prvaki tedna na Radiu Slovenija povedal, da je njegova overjena izjava iz leta 2021, da stranka Resni.ca politično ne bo sodelovala s SDS in Janezom Janšo, izgubila težo in pomen v trenutku, ko so bili izvoljeni v parlament. "Izjava je izgubila pomen v trenutku, ko smo bili izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši že prvi dan. Tako kot so nas postavili za sodelavce Levici, Logarjevim Demokratom, NSi in SD," je dejal Stevanović.

V tokratni oddaji Prvaki tedna na Radiu Slovenija je bil gost Zoran Stevanović, predsednik najmanjše parlamentarne stranke Resni.ca. Stevanović je novinec v državni politiki, ki je v petek zasedel drugo najpomembnejšo funkcijo v državi. Za predsednika državnega zbora je bil z 48 glasovi izvoljen v prvem krogu, poleg njegovih poslancev so ga podprli v trojčku NSi, SLS in Fokus, Demokratih in stranki SDS. Stevanović zatrjuje, da z zadnjo ne bo sodeloval.

Na vprašanje, ali je z izvolitvijo za predsednika državnega zbora kršil svojo notarsko overjeno izjavo iz leta 2021, da z Janezom Janšo in SDS nikoli ne bo politično sodeloval, je Stevanović odgovoril, da so v parlamentu tako ali tako vsi sodelavci. Poudaril je, da je notarski zapis iz časa, ko je bila Resni.ca zunajparlamentarna stranka, izgubil težo in veljavo po vstopu stranke v parlament.

"Izjava je izgubila pomen v trenutku, ko smo bili izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši že prvi dan. Tako kot so nas postavili za sodelavce Levici, Logarjevim Demokratom, NSi in SD. V parlamentu sedi sedem strank, smo poslanski kolegi, kar pomeni, da smo sodelavci. Jasno pa je, s kom gremo in s kom ne gremo v vlado," je povedal v radijski oddaji.

"Včasih se sodelovanju ne moreš izogniti kot parlamentarna stranka, če si potisnjen, če ti volivci namenijo njih kot tvoje sodelavce," je še pojasnil.

Stevanović: Nimam nobenih dolgov do SDS

Stevanović je še navedel, da na to, da so ga pri izvolitvi za predsednika DZ podprli tudi poslanci SDS, nima posebnega vpliva. "Ne vidim pa velike težave v tem, razen to, da so se modro odločili, glede na to, da je bil to edini izhod za funkcionalen parlament," je dejal in dodal, da po petkovi izvolitvi nima nobenih dolgov do SDS.

Podprli bodo mandatarja, ki bo uskladil program z njihovim

Stevanovič je zatrdil, da bo Resni.ca pri oblikovanju nove vlade podprla tistega kandidata za mandatarja, ki se bo uskladil z njihovimi programskimi izhodišči. Poudaril je, da sta glavni prednostni nalogi njegove stranke boj proti korupciji, da ne bo nikjer več nobenih nedotakljivih za organe pregona, in ustvarjanje ugodnega davčnega okolja.

"To je nekaj, od česar ne odstopamo, od reševanja standarda ljudi, transparentnega dela, antikorupcijskega boja, to so tista naša glavna temeljna izhodišča, o katerih se ne bomo pogajali. Vse drugo se pa seveda da uskladiti," je dejal.

Stranka Resni.ca se poleg tega zavzema za preverjanje volje ljudi na referendumih, težav v morebitnem povečanju števila teh pa Stevanović ne vidi. Kot pravi, DZ zakone sprejema, referendumov pa se politika ne sme bati, saj niso težava, pač pa korektiv politike. Med predvolilnimi obljubami Resni.ce sta referendum o izstopu iz Nata in referendum o izstopu iz Svetovne zdravstvene organizacije. Kot je zatrdil Stevanović, bodo svojim obljubam sledili.