Ukrajinci nad Rusijo poslali veliko število dronov: brez elektrike skoraj pol milijona gospodinjstev

Ruska vojska je zgodaj zjutraj sporočila, da so njene enote zračne obrambe v treh urah sestrelile 148 ukrajinskih brezpilotnih letal, uradniki pa so poročali, da je zaradi motenj, povezanih z zračnimi napadi, bila prekinjena električno energija za skoraj pol milijona gospodinjstev. Zdaj jo poskušajo ponovno vzpostaviti.

8.17 Ukrajinci poslali veliko število brezpilotnih letal v Rusijo in okupirane dele Ukrajine

8.17 Ukrajinci poslali veliko število brezpilotnih letal v Rusijo in okupirane dele Ukrajine

V izjavi ruskega obrambnega ministrstva je zapisano, da so enote zračne obrambe v nedeljo med 20. in 23. uro prestregle 148 brezpilotnih letal.

Župan ruskega črnomorskega pristanišča Novorossijsk Andrej Kravčenko je poročal, da so ostanki brezpilotnega letala zadeli visoko stanovanjsko stavbo. Trenutno ni podatkov o žrtvah.

Guverner Sevastopola pa je poročal, da so pristaniško mesto na priključenem Krimskem polotoku čez dan napadli štirje droni, v zadnjem valu pa so jih sestrelili še sedem.

Tudi v okupirani regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je vodja samooklicane vlade Andrej Čertkov dejal, da so reševalne službe po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo obnovile oskrbo z električno energijo v dveh večjih mestih, Donetsku in Makijevki. Čertkov je pred tem izjavil, da je skoraj pol milijona gospodinjstev ostalo brez elektrike.

Službe so si prizadevale tudi za obnovitev oskrbe z električno energijo po množičnih izpadih električne energije na območjih Zaporiške regije pod ruskim nadzorom, poroča Reuters.

Agencija je poročala tudi, da je dron v nedeljo zvečer v ruski obmejni regiji Belgorod, ki je pogosta tarča ukrajinske vojske, ubil prostovoljca civilne zaščite.