Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
8.09

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
elektrika napad Rusija Ukrajina odesa

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 8.09

38 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci nad Rusijo poslali veliko število dronov: brez elektrike skoraj pol milijona gospodinjstev

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ODESA | Odesa po ruskem napadu. | Foto Reuters

Odesa po ruskem napadu.

Foto: Reuters

Ruska vojska je zgodaj zjutraj sporočila, da so njene enote zračne obrambe v treh urah sestrelile 148 ukrajinskih brezpilotnih letal, uradniki pa so poročali, da je zaradi motenj, povezanih z zračnimi napadi, bila prekinjena električno energija za skoraj pol milijona gospodinjstev. Zdaj jo poskušajo ponovno vzpostaviti.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

8.17 Ukrajinci poslali veliko število brezpilotnih letal v Rusijo in okupirane dele Ukrajine 

8.17 Ukrajinci poslali veliko število brezpilotnih letal v Rusijo in okupirane dele Ukrajine 

V izjavi ruskega obrambnega ministrstva je zapisano, da so enote zračne obrambe v nedeljo med 20. in 23. uro prestregle 148 brezpilotnih letal.

Župan ruskega črnomorskega pristanišča Novorossijsk Andrej Kravčenko je poročal, da so ostanki brezpilotnega letala zadeli visoko stanovanjsko stavbo. Trenutno ni podatkov o žrtvah.

Guverner Sevastopola pa je poročal, da so pristaniško mesto na priključenem Krimskem polotoku čez dan napadli štirje droni, v zadnjem valu pa so jih sestrelili še sedem.

Tudi v okupirani regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je vodja samooklicane vlade Andrej Čertkov dejal, da so reševalne službe po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo obnovile oskrbo z električno energijo v dveh večjih mestih, Donetsku in Makijevki. Čertkov je pred tem izjavil, da je skoraj pol milijona gospodinjstev ostalo brez elektrike.

Službe so si prizadevale tudi za obnovitev oskrbe z električno energijo po množičnih izpadih električne energije na območjih Zaporiške regije pod ruskim nadzorom, poroča Reuters.

Agencija je poročala tudi, da je dron v nedeljo zvečer v ruski obmejni regiji Belgorod, ki je pogosta tarča ukrajinske vojske, ubil prostovoljca civilne zaščite.

Ukrajinski dron v bližini Pokrovska
elektrika napad Rusija Ukrajina odesa
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

