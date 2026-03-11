Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Trening smuka v Courchevelu

Martin Čater tudi na pomladni progi potrdil dvig forme

Martin Čater | Martin Čater | Foto Reuters

Martin Čater

Foto: Reuters

Po tekmah v Kranjski Gori se svetovni pokal v alpskem smučanju za moške nadaljuje v Courchevelu v Franciji. Od petka do nedelje sta na programu dva superveleslaloma in smuk. V sredo so opravili prvi trening, Martin Čater se je izkazal z devetim mestom.

Izkušeni Martin Čater je v zaključku sezone ujel pravo formo in tako z optimizmom pričakuje nov podaljšan tekmovalni konec tedna. Dosegel je deveti čas sredinega treninga. Presenetljivo najhitrejši je bil s številko 54 domačin Matthieu Bailet, ki je bil 86 stotink hitrejši od Čatra. Drugi Slovenec Miha Hrobat je prvi trening končal na 31. mestu (+2,06).

"Razmere so zelo spomladanske, zelo je toplo. Proga že popušča, a je bila zelo solidna glede na razmere. Organizatorji se trudijo, saj so že za prvi trening progo solili," je po treningu povedal Čater. "Moja vožnja je bila dobra. Nekateri odseki so bili zares dobri, nekatere bo treba še popraviti. Sledi plan za tekmo in nato polni napad."

Miha Hrobat | Foto: Guliverimage Miha Hrobat Foto: Guliverimage "Zame je bil težak trening, saj zaradi nizke številke nisem imel pravih informacij s proge. Peljal sem precej po spominu, saj je minilo že nekaj časa, odkar smo nazadnje tekmovali tu. Smučal sem zelo zadržano in je še veliko možnosti za napredek. Naredil sem tudi eno veliko napako v srednjem delu," pa je iz Francije sporočil Hrobat. "Drugi trening odpade, saj bodo poskušali zadržati progo v takšnem stanju, kot je bila danes. Jaz bom napadel in upam, da se vse poklopi."

Smučarje bi moral v četrtek čakati še en trening, a je ta že odpovedan. Tekma bo v petek, začela se bo ob 11. uri. Organizatorji so namreč obrnili spored tekmovanja, saj je bil smuk planiran za soboto. Zdaj bo v soboto ob 11. uri na sporedu nadomestni superveleslalom, ki je odpadel v Garmisch-Partenkirchnu, nato pa bo v nedeljo ob 10.45 še predvideni superveleslalom.

