Pevka Cassie Ventura naj bi po več odmevnih sodnih postopkih in večmilijonskih poravnavah dokončno zapustila Združene države Amerike. Kot poroča TMZ, je v sodni izjavi razkrila, da zdaj živi v tujini in se ne namerava vrniti v ZDA.

Cassie Ventura, nekoč priljubljena pevka in izbranka zloglasnega raperja Seana Combsa, znanega kot Diddy, je zapustila ZDA in se tja ne namerava več vrniti. Tako poroča TMZ, ki je pridobil dokumente še vedno odprtega sodnega spora z moškim spremljevalcem Claytonom Howardom.

Lokacije svojega novega doma ni razkrila, vendar je jasno sporočila, da je njeno življenje danes daleč stran od države, kjer je več let potekal eden najbolj odmevnih zvezdniških pravnih sporov.

V še vedno aktualnem sporu pa jo Howard obtožuje, da sta ga z Diddyjem najemala za tako imenovane "freak-off" zabave, pri katerih naj bi dobil spolno prenosljivo okužbo. V tožbi navaja tudi, da je Cassie zanosila z njim, vendar naj bi pozneje prekinila nosečnost.

Bil naj bi tudi eden od sedmih spremljevalcev, ki so sodelovali s tožilci v kazenskem postopku proti Diddyju. V svoji tožbi trdi, da je bil izpostavljen hudim spolnim zlorabam, ki so mu povzročile fizične in psihološke posledice.

Cassie in Diddy leta 2015 Foto: Guliverimage

Howard zagovarjal Cassie

Zvezdnica se v omenjeni tožbi zagovarja z odmevnim sporočilom, ki ga je Howard leta 2023 poslal njenemu možu Alexu Finu po tem, ko je javno spregovorila o domnevnih zlorabah, ki jih je izvajal Diddy.

V sporočilu naj bi zapisal: "Vem, da je resnica tvoje žene stoodstotno resnična, tako kot si to vedel tudi ti. Tudi sam bi stopil v javnost in vesel sem, da je dosegla vsaj nekaj pravice."

V nadaljevanju naj bi dodal: "Veliko stvari, ki sem jih videl, me je zelo pretreslo. Vedel sem, da ga ljubi in da ga ne bo zapustila, čeprav jo je pretepal, davil in silil v stvari, o katerih nočem govoriti. Res sem vesel, da si jo rešil. Vesel sem, da je dobila nekaj zadoščenja, čeprav verjetno ne toliko, kot si zasluži."

Cassie je še lani živela v New Yorku in bila noseča, ko je pričala na zveznem kazenskem procesu proti nekdanjemu partnerju Diddyju. Čeprav njena nova lokacija domovanja ni znana, je v sodni izjavi pojasnila, da je državljanka Združenih držav Amerike, ni pa rezidentka zvezne države Kalifornija.

Ob tem je pojasnila, da bi se lažje udeleževala sodnih obravnav in drugih pravnih postopkov v New Yorku, kjer imajo sedež njeni odvetniki, kot pa v Kaliforniji.

Cassie z možem Alexom Finom Foto: Guliverimage

Več kot 26 milijonov evrov odškodnine

Pevka je v zadnjih letih dosegla več pomembnih poravnav. Po poročanju ameriških medijev je od Diddyja prejela približno 20 milijonov ameriških dolarjev odškodnine (okrog 17,5 milijona evrov), od hotela InterContinental Los Angeles Century City pa še deset milijonov dolarjev oziroma okoli 8,8 milijona evrov. Njihove varnostne kamere so namreč posnele incident, na katerem jo je Diddy fizično napadel.

Skupna vrednost poravnav tako presega 26 milijonov evrov, medtem ko sodni postopki in pravne posledice razvpite afere še vedno odmevajo.

Dodatno zanimanje za primer je povečal tudi dokumentarec na Netflixu, ki je nazorno prikazal obtožbe proti Diddyju in njegov zlorabljajoč odnos do Cassie. Dokumentarec je produciral raper 50 Cent, sicer eden najglasnejših Diddyjevih kritikov.