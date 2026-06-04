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Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 52 minut

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top destinacije potovanje Ljubljana top 10

Četrtek, 4. 6. 2026, 4.00

5 ur, 52 minut

V znanem vodniku Ljubljano uvrstili med najbolj podcenjena mesta v Evropi

Avtor:
N. V.

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Ljubljana | Foto Pexels

Foto: Pexels

Na seznam najbolj podcenjenih evropskih mest, ki so ga sestavili v uredništvu britanskega turističnega vodnika Rough Guides, je uvrščeno tudi glavno mesto Slovenije.

Pri priljubljenem britanskem turističnem vodniku Rough Guides so predstavili posebno izdajo, vodnik po "najbolj podcenjenih krajih v Evropi", kot so ga poimenovali. V njem skušajo pozornost turistov preusmeriti od najbolj priljubljenih destinacij k "neodkritim metropolam in urbanim območjem, ki jih še ni okužil čezmerni turizem", so zapisali.

Med "skrite bisere, polne šarma, kulture in lepote ter brez množic, hrupa in vrtoglavih cen" so uvrstili tudi Ljubljano. Domačini se z navedbami o dostopnih cenah in pomanjkanju turističnih množic morda ne bi strinjali, Britanci pa trdijo, da je glavno mesto Slovenije še vedno neokrnjen in neodkrit dragulj.

Ljubljana | Foto: Pexels Foto: Pexels

"Ne izpustite Ljubljanskega gradu in starega mestnega jedra za klasično vajo ogleda kulturnih znamenitosti, za dotik narave pa se odpravite v parke in na ogled reke Ljubljanice," so zapisali in dodali, da kulinarični navdušenci ne smejo zamuditi pokušine štrukljev.

Top 10 najbolj podcenjenih evropskih mest po izboru Rough Guides:

  1. Aarhus, Danska
  2. Gent, Belgija
  3. La Rochelle, Francija
  4. Liverpool, Združeno kraljestvo
  5. Ljubljana, Slovenija
  6. Porto, Portugalska
  7. Poznanj, Poljska
  8. Riga, Latvija
  9. Sevilla, Španija
  10. Stuttgart, Nemčija

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