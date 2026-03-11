V Svobodi ostro obsojajo poziv predsednika SDS Janeza Janše, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, s tem pa bo nezakonito in neveljavno tudi glasovanje. V Svobodi poudarjajo, da to ne drži in da gre za poskus izpodbijanja legitimnosti volitev. Janšev poziv so obsodili tudi Pirati.

"Očitno gre vnovič za enega izmed njegovih trikov, kako v primeru neuspeha SDS izpodbijati legitimnost volitev," so se na poziv Janeza Janše odzvali v Svobodi. Spomnili so, da je Janša do zdaj že večkrat oporekal legitimnosti volitev.

Poudarili so, da je Janša že januarja letos opozarjal na problem volišč za predčasno glasovanje v Ljubljani in namigoval, da bi lahko prišlo do zlorab z glasovnicami. "Kar bi bilo zanj priročno, saj bi tako lahko izpodbijal rezultat volitev v volilni enoti, kjer zmaguje leva sredina," so zapisali.

Janša poskuša ustvarjati kaos

Ob tem so spomnili, da v celotni zgodovini izvedenih volitev in referendumov nikoli ni prišlo do zlorab z glasovnicami s predčasnega glasovanja. Če bi nezakonitosti dejansko obstajale in bi vplivale na zakonitost volitev, pa bi bile predmet volilnih sporov. "Takšnih volilnih sporov pa SDS do danes ni nikoli sprožil," so dodali.

Prepričani so, da Janša poskuša "ustvarjati kaos" in odvračati ljudi od predčasnega glasovanja, s tem pa spodkopava zaupanje v delo in odločanje volilnih organov.

V Svobodi volivce pozivajo, naj se predčasnega glasovanja udeležijo "brez zadržkov in strahu".

Janšev poziv obsojajo tudi Pirati

Tudi v Piratski stranki so obsodili vsakršen poskus vnaprejšnje diskreditacije volilnega procesa z namenom odvračanja volivcev. Za zdravo in delujočo demokracijo je namreč visoka volilna udeležba vitalnega pomena, so zapisali v sporočilu za javnost. Volivce zato pozivajo, da se predčasnega glasovanja udeležijo v čim večjem številu.

Janša je v videoposnetku na družbenih omrežjih pozval, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, ob tem pa je izpostavil volišča v Ljubljani. Prepričan je, da je glasovanje na njih nezakonito in neveljavno. Meni tudi, da spremembe zakonodaje na tem področju niso potrebne, saj da je zakon popolnoma jasen. Člani Državne volilne komisije so v torek ocenili, da to ne bo vplivalo na rezultat volitev, je pa stanje nezakonito, zato bo DVK predlagala zakonske spremembe.