Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 4. 2026,
15.45

Osveženo pred

47 minut

podražitev cene goriv Vojna v Iranu Vladimir Putin Donald Trump Keir Starmer

Sporočilo z Otoka: Dovolj je! Za vse sta kriva Trump in Putin.

Britanski premier Keir Starmer. | Foto Reuters

Britanski premier Keir Starmer.

Foto: Reuters

Britanski premier Keir Starmer je v četrtek dejal, da je naveličan nihanj cen energentov v državi ter odgovornost za to pripisal dejanjem predsednikov ZDA in Rusije Donalda Trumpa in Vladimirja Putina. Ob današnjem koncu turneje na Bližnjem vzhodu se je zavzel za odprtje Hormuške ožine in opozoril na krhkost prekinitve ognja med ZDA in Iranom.

"Dovolj imam tega, da družine po vsej državi vidijo, kako se njihovi računi za energijo višajo in nižajo (...) zaradi dejanj Putina ali Trumpa," je v četrtek za televizijsko postajo ITV povedal britanski premier.

Starmer in Trump sta sicer v četrtek zvečer po telefonu med drugim spregovorila o prekinitvi ognja med Iranom in ZDA ter potrebi po "praktičnem načrtu za ponovno vzpostavitev ladijskega prometa v Hormuški ožini", je sporočil Downing Street.

Prizadevajo si za ponovno odprtje Hormuške ožine

Starmer je medtem danes v Dohi zaključil tridnevno turnejo na Bližnjem vzhodu, med katero je obiskal Savdsko Arabijo, Katar, Bahrajn in Združene arabske emirate. Ob koncu poti je dejal, da se je večina pogovorov z visokimi uradniki osredotočala na ponovno odprtje Hormuške ožine, poroča britanski BBC.

Skozi Hormuško ožino je pred začetkom ameriških in izraelskih napadov na Iran potovala petina svetovne nafte.

"Odzvali se bomo z močjo"

"Ta konflikt nas bo zaznamoval za celo generacijo in moramo se odzvati, in se bomo odzvali, z močjo," je zagotovil in hkrati priznal krhkost trenutnega dogovora o prekinitvi ognja. Dodal je, da v okviru dolgoročnega mirovnega dogovora ne bi smelo biti nobenih omejitev plovbe skozi ožino.

V luči nedavnih kritik Trumpa na račun zveze Nato je Starmer poudaril, da je Nato okrepil varnost vseh članic in da je v interesu ZDA, da ostane članica zavezništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump proti Natu

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je bil Trump večkrat kritičen do Nata. Evropske zaveznice so se kljub njegovim pozivom distancirale od vojaškega posredovanja v Hormuški ožini, nekatere zaveznice pa so ameriškim silam, udeleženim v spopadih, zavrnile dostop do vojaških baz na svojem ozemlju.

Trump je zaradi takšnega ravnanja zaveznic zatrdil celo, da razmišlja o umiku ZDA iz Nata. Do članic zavezništva je bil kritičen tudi po sredinem srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, ko je zatrdil, da te ZDA ne stojijo ob strani.

