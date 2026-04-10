Arso opozarja na sušo in svari: Razmere se bodo še zaostrovale

Suša, posušena trava | Čeprav napoved od torka dalje kaže na nekoliko bolj nestabilno vreme z mogočimi krajevnimi padavinami, na agenciji ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal. Za rumene regije na zahodu države kaže celo na zaostrovanje sušnih razmer. | Foto Shutterstock

Nadpovprečno toplo, pogosto vetrovno in v drugem delu obdobja izrazito suho vreme v zadnjih 30 dneh je privedlo do sušnih razmer v površinskem sloju tal v večjem delu države, je objavila agencija za okolje. Zelo sušni sta Gorenjska in Ljubljana z okolico, običajna namočenost tal je le na jugovzhodu. Izboljšanja razmer v kratkem ni pričakovati.

Zgornjesavska dolina, preostala Gorenjska in Ljubljana z okolico imajo tako največji vodnobilančni primanjkljaj. Do običajnih razmer bi bilo potrebnih od 40 do 70 milimetrov padavin, so zapisali na agenciji za okolje. Še posebej po njihovih navedbah izstopa Letališče Lesce, kjer je vremenska postaja v celotnem 30-dnevnem obdobju pokazala šest milimetrov padavin.

Zmerno sušni so Koroška, Bovško, Notranjska, Obala, Goriška, Pomurje ter del Podravja in Savinjske regije. Tam je vodnobilančni primanjkljaj do 40 milimetrov.

Stanje vodne bilance površinskega sloja tal 10. aprila 2026 | Foto: Arso vreme

Le jugovzhodni del države po navedbah agencije ohranja običajno namočenost tal z vodnobilančnimi presežki od 10 do 40 milimetrov.

Kaže celo na zaostrovanje razmer

Žal napovedi padavin kažejo, da se bo stanje, ko gre za namočenost tal, v naslednjih dneh še zaostrovalo, tako v Sloveniji in njeni bližnji okolici kot tudi v delih srednje in vzhodne Evrope.

Po Sloveniji prevladuje mala vodnatost rek

Večina rek po državi ima sicer ustaljene pretoke s trendom počasnega zmanjševanja. Zaradi taljenja snega prehodno nekoliko naraščajo le posamezne alpske reke v povirjih. Po Sloveniji ob tem prevladuje mala vodnatost rek, izjema so posamezne reke v južnem, vzhodnem in severozahodnem delu države, ki ohranjajo srednjo vodnatost. Vodnatost Mure je za ta letni čas izrazito majhna.

Gladine podzemne vode so bile medtem v začetku aprila v večini države običajne za ta del leta. Najnižje gladine so na agenciji za okolje zabeležili na Ljubljanskem barju, v Savinjski kotlini in dolini reke Vipave. Vodnatost kraških vodonosnikov po državi se je nekoliko izboljšala, zmerno sušno stanje pa so beležili na Bovškem ter v Koroški in Savinjski regiji.

Podrobnejše informacije o sušnih razmerah po Sloveniji, tudi v vodotokih in podzemnih vodah, so na voljo v Sušomeru na spletni strani agencije za okolje.

