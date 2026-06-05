Člani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer, ter naklonjenost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, je v pismu premierju Janezu Janši zapisal predsednik SBC Marko Bitenc. Napovedal je, da bodo delo nove vlade budno spremljali in se nanj tudi odzivali. Na predstavitev vladnih kadrov se je odzvala tudi predsednica SLS Tina Bregant, ki je ocenila, da je nova vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo svoje delo opravljali dobro.

"Slovenija je v trenutnih okoliščinah v zahtevnem položaju. Mednarodne razmere so negotove, gospodarsko in varnostno okolje se hitro spreminja, v domačem okolju pa imamo vrsto izzivov, ki se jih moramo lotiti odgovorno, premišljeno in brez odlašanja. Prav zato je toliko pomembneje, da država dobi odgovorno vodenje in vlado, ki bo znala prepoznati resnost razmer in se reševanja ključnih vprašanj lotiti na pravi način," je v pismu predsedniku vlade poudaril Marko Bitenc.

Po njegovih navedbah podjetniki, zbrani v klubu, v programu dela nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer. "Prepoznavamo tudi dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, kar je za prihodnji razvoj Slovenije izjemno pomembno. Slovenija potrebuje okolje, ki spodbuja in nagrajuje ustvarjalnost, delo, odgovornost, podjetniški pogum in vlaganja, ne pa jih zavira. Močno gospodarstvo, nova delovna mesta, učinkovita država in zaupanje v institucije so temelj blaginje Slovenije in njenih prebivalcev," je podčrtal. Bitenc je v pismu izrazil tudi željo po srečanju z Janšo, na katerem bi izmenjala poglede na ključne izzive, ki so pred Slovenijo. "Prepričan sem, da lahko z iskrenim dialogom, spoštovanjem različnih pogledov in osredotočenostjo na konkretne rešitve naredimo pomembne korake naprej," je sklenil. Foto: STA ,

Velika pričakovanja, a bodo opozarjali tudi na zdrse

Ob tem je navedel, da so njihova pričakovanja do nove vlade velika. "Zato bomo v našem klubu delo vlade budno spremljali in se nanj tudi odzivali. Kar bo dobro, bomo znali jasno in javno pohvaliti. Obenem bomo, kadar bo to potrebno, argumentirano opozarjali na morebitne zdrse, pomanjkljivosti ali potrebo po izboljšavah. To razumemo kot del naše odgovornosti do podjetnikov, gospodarstva in širše družbe," je bil jasen.

Dodal je, da so v SBC zagovorniki odprtega, odgovornega in argumentiranega dialoga. "Verjamemo, da družba napreduje takrat, ko znamo podobno in različno misleči govoriti odkrito, spoštljivo in z mislijo na skupni cilj. Zato bomo z veseljem sodelovali v izmenjavi stališč ter po svojih močeh pomagali pri iskanju rešitev, ki so v dobro Slovenije, njenega gospodarstva in vseh njenih prebivalcev," je napovedal.

SLS: Vladna ekipa je sestavljena iz zelo strokovnih ljudi

Tina Bregant je za STA dejala, da si morajo v dobro celotne Slovenije želeti, da bo vlada uspešna. "Prepričana sem, da si moramo v dobro celotne Slovenije želeti, da bo vlada delala dobro," je poudarila. Po njenih besedah bodo v SLS vladi pomagali tam, kjer lahko prispevajo svoje strokovno znanje in izkušnje. "Nekateri naši ljudje bodo pomagali na tistih področjih, s katerimi se že zdaj ukvarjajo," je pojasnila.

Med kadri, povezanimi s SLS, je posebej izpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo ter podpredsednico SLS Suzano Laro Krause.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Stranka je na družbenih omrežjih zapisala, da so med potrjenimi "kar štirje državni sekretarji iz vrst Slovenske ljudske stranke" in da stranka aktivno sodeluje pri vodenju države. Državni sekretarji iz vrst SLS so Tomaž Žagar (ministrstvo za infrastrukturo in energetiko), Velislav Žvipelj (ministrstvo za kmetijstvo), Ivan Meglič (ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj) in Stanislav Raščan (ministrstvo za zunanje in evropske zadeve).

V SLS razočarani zaradi izostanka ministrskih položajev

SLS je na parlamentarnih volitvah nastopila na skupni listi z NSi in Fokusom, vendar v novi vladi ni dobila ministrskega položaja. Sedem ministrskih resorjev je pripadlo SDS, trije Demokratom, pet pa političnemu trojčku okoli NSi. Od teh so štirje ministri iz vrst NSi, ena ministrica pa iz Fokusa.

V SLS so bili po oblikovanju vlade razočarani, ker jih koalicijski partnerji niso povabili k sodelovanju v ministrski ekipi. Poudarili so, da so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministrske funkcije.