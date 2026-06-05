V letalski nesreči pri Medulinu umrl znani podjetnik

V tragični letalski nesreči, ki se je včeraj zgodila na območju Medulina v hrvaški Istri, je življenje izgubil podjetnik Walter Pondorfer, znan kot "kralj Pratra", poroča Kronen Zeitung. V nesreči so umrli še trije Avstrijci.

V strmoglavljenju letala na območju Medulina v hrvaški istri so včeraj umrle štiri osebe, med njimi lastnik podjetja Funtime Walter Pondorfer, ki je znano po adrenalinskih vožnjah in zabaviščnih parkih po vsem svetu.

Pondorfer je veljal za enega najbolj znanih pionirjev industrije zabaviščnih parkov v Avstriji, s podjetjem Funtime pa je dosegel svetovno slavo. Podjetje je ustanovil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja in razvijal spektakularne atrakcije za zabaviščne parke po vsem svetu. Posebej znan je po svojih velikanskih prosto padajočih stolpih, od katerih se eden, visok več kot sto metrov, nahaja v dunajskem Praterju. Njegovo podjetje med drugim deluje tudi v ZDA, Veliki Britaniji, Savdski Arabiji in Dubaju.

Der „Funtime“-Chef Walter Pondorfer kam gemeinsam mit drei weiteren Österreichern bei einem Flugzeugabsturz in Kroatien ums Leben. https://t.co/32UX1OeunI pic.twitter.com/72Sr1qTCNA — Kronen Zeitung (@krone_at) June 5, 2026

Kaj se je zgodilo?

Po dozdajšnjih ugotovitvah je letalo proti Medulinu poletelo iz Linza. Po trditvah očividcev je letalo letelo v vodoravnem položaju, nato pa se je v nekem trenutku začelo spiralno spuščati proti tlom in trčilo ob tla. Prometni strokovnjak Željko Marušić je za Autoportal.hr pojasnil, da gre za pojav, ki je pogosto povezan z izgubo nadzora nad letalom v letalskih nesrečah.

Polet sicer ni bil najavljen, ob trku pa se je letalo prelomilo na pol. Preiskava nesreče še poteka.