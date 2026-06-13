Zmagovalka akcije je zelo zahtevna planinska pot Zadnja Trenta–Bavški Grintavec

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v sklopu Dneva slovenskih planincev, ki ga letos obeležujejo na Arehu na Pohorju, razglasila zmagovalko akcije Naj planinska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu odločili, da ta naziv skupaj s sredstvi za obnovo prejme zelo zahtevna planinska pot Zadnja Trenta–Bavški Grintavec, ki je zaradi podora trenutno zaprta. Za zmagovalko, ki je v Julijskih Alpah, skrbi Planinsko društvo Jesenice.

Z akcijo Naj planinska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije (PZS) že deveto leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki z zavzetim delom skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Letos je bilo v izbor vključenih pet visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Zmagovalka, ki jo čaka temeljita obnova

Glasovanje Naj planinska pot 2026 je potekalo od 20. aprila do 7. junija. Zmagovalna pot Zadnja Trenta–Bavški Grintavec poteka od koče pri izviru Soče naprej po dolini Zadnje Trente, nato pa se prek planine Zapotok dolgo vzpenja do sedla Kanja. Od tu naprej pa se po strmem severnem pobočju vzpnemo s pomočjo varoval po zelo zahtevni planinski poti.

Sredstva za obnovo bo zagotovila Zavarovalnica Triglav, sanacijo in zamenjavo varoval pa bodo izvedli markacisti ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije.

"V Planinskem društvu Jesenice smo izjemno veseli in ponosni, da je bila pot Zadnja Trenta–Bavški Grintavec izbrana za Naj planinsko pot 2026. To priznanje razumemo kot podporo delu naših markacistov in vseh prostovoljcev, ki skrbijo za planinske poti in varnost obiskovalcev gora. Zahvaljujemo se vsem planincem, ljubiteljem gora in podpornikom, ki so s svojimi glasovi omogočili to zmago. Prejeta sredstva bodo pomembno prispevala k obnovi poti, da bo lahko ponovno varno služila planincem in ljubiteljem Julijskih Alp," je povedal Bojan Erjavšek, predsednik PD Jesenice, ki skrbi za zmagovalko.

Foto: Hasan Felić

Izbor Naj planinska pot osvetljuje delo markacistov

Akcija Naj planinska pot opozarja, da urejene planinske poti niso samoumevne. V Sloveniji je več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli tisoč prostovoljnih markacistov, njihovo delo pa je pogosto zahtevno, nevarno in neopazno. Glasovanje je tako tudi izraz podpore njihovemu dolgoletnemu prizadevnemu delu.

"Akcija Naj planinska pot je že vrsto let eden naših osrednjih družbeno-odgovornih projektov, s katerim želimo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu obisku gora ter opozarjati na pomen urejenih planinskih poti. Podpiramo predano delo markacistov in vseh, ki skrbijo za varnost v gorskem svetu, hkrati pa z različnimi aktivnostmi spodbujamo planince k odgovornemu ravnanju. Skupaj s partnerji že vrsto let podpiramo tudi druge preventivne ukrepe v gorah, med njimi izboljšanje požarne varnosti planinskih koč," je ob simbolični predaji klina PD Jesenice strnila Maša Čeplak, vodja oddelka Upravljanje družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav.

V obnovi deveta planinska pot

Od leta 2018, ko je akcija prvič zaživela, je bilo v celoti obnovljenih že osem poti – obnova lanske, devete poti, bo dokončana predvidoma letošnjo sezono.

Poti, ki so že bile izbrane v akciji Naj planinska pot: