Starejšega zmagovalca v formuli 1 ni bilo od leta 1970

Lewis Hamilton je na svoji 31. dirki s Ferrarijem prvič zmagal, sicer pa že 106. v kraljici avtomotošporta. Še sam je dejal, da lani ta čas v zmage ni več verjel. Ob koncu lanske sezone so ga številni pošiljali v pokoj. Ima namreč 41 let. A je zdaj dokazal, da so leta samo številka. In kot je dejal njegov rojak Lando Norris, dvomljivcem lahko zdaj pokaže sredinca.

Pokal je ostal cel! Foto: Reuters Športni svet še naprej z navdušenjem govori o Lewisu Hamiltonu in njegovi prvi zmagi s Ferrarijem v Barceloni. Bila je njegova 106. v formuli 1, prva po skoraj dveh letih. Že teden prej je z drugim mestom v Monte Carlu poskrbel za dosežek brez primere: Kimi Antonelli in Isack Hadjar, ki sta stala ob njem na zmagovalnem balkonu, sta bila skupaj stara manj od njega.

V nedeljo je zmagal pri starosti 41 let in 158 dni, kar ga uvršča na sedmo mesto med najstarejše zmagovalce. Samo deset jih je zmagalo starejših od 40. leta – a vsi ti pred več kot 50 leti. Dandanes je formula 1 šport vse mlajših. Starejšega zmagovalca ni bilo od leta 1970, ko je Jack Brabham VN Južne Afrike dobil star skoraj 44 let. Odtlej je samo enkrat zmagal dirkač, ki je imel 40 let in več: Nigel Mansell v Avstraliji leta 1994. Imel je 41 let in 97 dni.

Od njegove prve zmage je minilo že več kot 19 let

Prvo zmago s Ferrarijem je dosegel na svoji 31. dirki za ponos Italije. Pred tem je nazadnje zmagal v Belgiji 2024. Foto: Reuters

Hamilton je svojo prvo zmago v formuli 1 dosegel 10. junija 2007. Od te do tokratne je tako minilo že 19 let in štirje dnevi. Doslej je bil največji razpon med prvo in zadnjo zmago 15 let in 212 dni (Kimi Räikkönen med Malezijo 2003 in ZDA 2018). In rekord bi britanski dirkač lahko še raztegnil. Ima tudi rekord po številu sezon z vsaj eno zmago – 17. Michael Schumacher je zmagal v 15 sezonah. Z legendarnim Nemcem, še enim sedemkratnim svetovnim prvakom, ga zdaj povezuje še en zanimiv mejnik: tudi on je prvo zmago s Ferrarijem dosegel na dirkališču v Barceloni (pred 30 leti). Tisto je bila Ferrarijeva 106. zmaga v formuli 1, ta je torej 106. Hamiltonova, sicer pa že 249. za italijansko ekipo.

Prvič po letu 1983 trojna zmaga dirkačev iz ene države

Na stopničkah so bili trije britanski dirkači. Foto: Reuters Čeprav je formula 1 tako z vidika ekipe kot tudi dirkačev precej britanski šport, pa že vse od leta 1968 na stopničkah nismo videli treh britanskih dirkačev. To se je zdaj zgodilo dvanajstič. Hamiltonu sta se v Barceloni pridružila George Russell in Lando Norris, v Watkins Glenu leta 1968 pa je bila prva trojica: Jackie Stewart, Grahan Hill in John Surtees. Šele 32. doslej se je zgodilo, da so bili na zmagovalnem balkonu dirkači iz ene same države. Ta številka bi bila še manjša, a je zraven šteta še dirka 500 milj Indianapolisa, ki je v 50 letih štela za točke svetovnega prvenstva formule 1. In takrat so bili v vseh 11 izvedbah prvi trije ameriški dirkači. Na isti dirki so bili na stopničkah samo še dirkači iz Francije in Italije. Nazadnje se je taka dirka zgodila leta 1983, ko so v Imoli slavili Francozi Patrick Tambay, Alain Prost in Rene Arnoux.

"Veliko ljudi je grdo govorilo o njem, zdaj pa jim lahko pokaže sredinca"

Še sam ni mogel verjeti, da mu je uspelo. Foto: Reuters Pred lansko sezono je Hamilton po 12 letih Mercedes zamenjal za Ferrari. A se z dirkalnikom s talnim učinkom ni spoprijateljil, obenem je bil še oblikovan po željah Charlesa Leclerca. Svojo že 18. sezono v formuli 1 je sploh prvič končal brez ene same uvrstitve na stopničke. V prvenstvu je bil šesti, kar 86 točk za Leclercom. Letos je kot prerojen, dirkalniki nove generacije bolj ustrezajo njegovemu slogu vožnje, pa še sam je sodeloval pri dizajnu. Po sedmih dirkah in štirih uvrstitvah na zmagovalni balkon je na drugem mestu skupnem seštevka.

Njegove prve zmage s Ferrarijem so bili veseli tudi tekmeci, še posebej rojaka Russell in Norris. Še posebej zanimivo izjavo je dal aktualni svetovni prvak: "Odraščal sem kot Lewisov navijač. Ne morem reči, da sem to tudi danes, sem pa navdušen nad njim, saj je sedemkratni svetovni prvak. Upam sicer, da ne bo tako hiter vso sezono, saj bi se tudi jaz rad boril za zmage. Sem pa vesel zanj. Vsi lahko vidimo, koliko mu to pomeni. Veliko ljudi je grdo govorilo o njem, zdaj pa jim lahko pokaže sredinca."

Lando Norris je o Lewisovi prvi zmagi s Ferrarijem dal zelo zanimivo izjavo. Foto: Reuters