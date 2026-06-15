Dirka po Švici bo letos imela močan slovenski pridih. Na startu bosta Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki na eno najpomembnejših enotedenskih dirk v koledarju prihajata z zelo različnima predznakoma. Za Pogačarja, ki bo imel ob sebi tudi Domna Novaka, bo švicarska preizkušnja predvsem generalka pred Dirko po Franciji. Zanimivo bo videti, kakšno taktiko bo ubral po višinskih pripravah in koliko bo želel pokazati že pred največjim ciljem poletja. Pri Rogliču je zgodba drugačna. V Švici se bo podal v izjemno težak lov za eno redkih velikih etapnih lovorik, ki je še nima v svoji bogati zbirki, poleg tega pa bo zanimivo videti, ali je pri njem res zaprta knjiga o njegovem nastopu na Dirki po Franciji.

Tadej Pogačar v Švico prihaja kot prvi favorit. Dirka po Švici - potekala bo od srede do nedelje - je v zadnjih letih pogosto služila kot pomemben test pred Tourom, letošnja skrajšana izvedba s petimi etapami pa bo še toliko bolj zgoščena. Ključna dva dneva bosta prišla na vrsto ob koncu tedna.

Pogačarjev zadnji test pred Tourom

Za slovenskim kolesarskim šampionom je odličen vstop v koledarsko leto. Nastopil je na šestih dirkah, od tega eni večetapni – in njegova bilanca? Zmaga na Strade Bianche, na treh spomenikih, Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege, ter zmaga na etapni preizkušnji Dirka po Romandiji. Premoč je moral priznati le na kockasti klasiki Pariz–Roubaix, na kateri je bil od njega na koncu na velodromu hitrejši Wout van Aert.

Tadej Pogačar bo imel Dirko po Švici kot generalko za Tour de France. Foto: Ana Kovač

Zdaj je pred njim generalka za osrednji cilj sezone – Tour de France. Na Dirki po Švici bo verjetno še lovil tisto pravo formo, v kateri želi biti prihodnji mesec, ko se bo 4. julija v Barceloni začela dirka vseh dirk, na kateri bo prvi favorit in ga čaka obračun z Jonasom Vingegaardom, ki je letos prav tako v odlični pripravljenosti.

Ob njem bo imel UAE Team Emirates-XRG zelo močno zasedbo. Na startni listi so tudi rojak Domen Novak, Brandon McNulty, Felix Großschartner, Mikkel Bjerg in Nils Politt, kar pomeni, da bo imel Pogi odlično podporo na cesti.

Roglič: lovorika, ki je še nima, in vprašanje, ki visi nad njegovim poletjem

Pri Primožu Rogliču je zgodba drugačna. V tej sezoni se je že večkrat odprlo vprašanje, v kakšni formi je in kakšni so njegovi cilji v nadaljevanju poletja, saj je v njegovem koledarju zabeležena le Dirka po Španiji, ki jo je v karieri osvojil že štirikrat. V zadnjem obdobju se je govorilo, da najverjetneje ne bo nastopil na Dirki po Franciji, kjer bo Red Bull – BORA – hansgrohe veliko stavil na Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza.

Ravno zato pa bo njegov nastop v Švici še toliko bolj zanimiv. Če bo Roglič pokazal pravo formo, se bo vprašanje poletnega programa skoraj zagotovo spet odprlo. Zlasti, ker se ne ve, v kakšni formi bo Evenepoel, ki do začetka Toura kar 68 dni ne bo dirkal – spomladansko dirkanje je pustilo posledice in se je odločil za tekmovalni premor.

Kaj bo na Dirki po Švici pokazal Primož Roglič? To je še edina enotedenska etapna dirka, ki je še ni osvojil. Foto: Guliverimage

Roglič ima kot kapetan ob sebi ekipo, ki mu lahko pomaga v gorah. Na startni listi Red Bull – BORA – hansgrohe sta tudi Aleksandr Vlasov in Giovanni Aleotti.

Slovenski šampion je v karieri osvojil praktično vse največje enotedenske preizkušnje. Slavil je na Pariz–Nica, Tirreno–Adriatico, Dirki po Baskiji, Romandiji, Kataloniji in Kriteriju po Dofineji, manjka pa mu še Dirka po Švici. Prav zato bo njegov nastop zanimiv tudi z vidika zgodovinskega zaokroževanja izjemne kariere. Jasno pa je, da bo težko osvojiti takšno lovoriko, ker bo na cesti kolesaril tudi osrednji favorit Tadej Pogačar.

Trasa, ki ne bo dopuščala spanca

Dirka se bo začela v Sondriu, prvič zunaj švicarskega ozemlja. Uvodni dan bo razgiban, z nekaj kratkimi, a zelo strmimi vzponi v zadnjem delu etape. Že tam se lahko naredijo prve razlike, saj bo zaključek pisan na kožo eksplozivnim kolesarjem, kot so Pogačar, Nizozemec Mathieu van der Poel in Tom Pidcock.

Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel bi se lahko že prvi dan udarila za etapno zmago. Foto: Guliverimage

Drugi dan bo karavana v Locarnu, tudi tam pa bo odločal zadnji del etape z dvema krajšima vzponoma. Tretja etapa v Bad Ragazu bi lahko bila priložnost za ubežnike ali redke sprinterje na dirki, če bodo preživeli zahtevnejši začetek.

Kraljevski zaključek v Villars-sur-Ollonu

Zelo pomemben bo tudi četrti dan, ko bo v Aarburgu na sporedu 23,7 kilometra dolg posamični kronometer. Trasa bo pretežno ravninska, zato bodo lahko specialisti za vožnjo na čas tam naredili pomembno razliko.

Nedeljska kraljevska etapa z več kot štiri tisoč višinskimi metri. Foto: Tourdesuisse Vseeno bo največ časa mogoče pridobiti zadnji dan v Villars-sur-Ollonu. Dobrih 150 kilometrov dolga etapa bo ponudila več kot štiri tisoč višinskih metrov, med drugim tudi večkratno spogledovanje s prelazom Col de la Croix. Če bo Pogačar želel preizkusiti gorske noge pred Tourom, bo to popoln teren.

Dva Slovenca, dve različni zgodbi

Za Pogačarja bo Švica predvsem ogledalo pred Tourom. Za Rogliča pa predstavlja priložnost, da ulovi eno redkih lovorik, ki mu še manjka, in hkrati pokaže, kje je v tem delu sezone.

Zato bo Dirka po Švici letos za slovenske navijače več kot le ogrevanje za Tour de France. Predvsem pa bo še naprej ostalo v zraku vprašanje, ali bomo Rogliča morebiti spet videli na delu tudi na Dirki po Franciji. Vuelta se namreč začne šele 22. avgusta, kar bi pomenilo, da bi imel po Švici kar dva meseca tekmovalnega premora, če ga ne bomo videli na delu na francoski tritedenski pentlji.